止咳湯水食譜│30款潤肺止咳化痰/舒緩喉嚨痛/增強抵抗力湯水食療
Yahoo Food為你整合的30款止咳湯水食譜及增強抵抗力湯水食療，即看食譜：
季節性流感高峰期又到，最近感冒菌肆虐，不幸中招的話，少不免需要止咳湯水調理，幫助舒緩喉嚨痛及潤肺止咳化痰；而沒有中招的人，也需要時刻小心預防感冒並增強自身抵抗力，飲健脾益肺湯水作食療就最好不過！萬一中了新冠肺炎，出現疲勞/腦霧/喉嚨受損等「長新冠」（Long COVID）後遺症都可以藉湯水食療舒緩癥狀。為了幫助大家對抗流感及疫症，Yahoo Food為你整合的30款止咳湯水食譜及增強抵抗力湯水食療，即看食譜：
1.止咳湯水食譜│防敏除痰止咳湯湯水食譜！舒緩喉嚨不適、皮膚敏感│按此觀看完整食譜
2.止咳湯水食譜│霸王花羅漢果湯 潤肺止咳│按此觀看完整食譜
3.止咳湯水食譜│雪梨川貝湯 潤喉止咳轉季啱│按此觀看完整食譜
4.止咳湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲│按此觀看完整食譜
5.止咳湯水食譜│魚腥草蘋果水 超簡便潤喉水│按此觀看完整食譜
6. 止咳湯水食譜│五指毛桃竹芋湯 潤肺止咳轉季啱飲│按此觀看完整食譜
7.止咳湯水食譜│鱷魚肉湯 舒緩咳嗽兼潤肺化痰│按此觀看完整食譜
8.止咳湯水食譜│Omicron後遺症食療！疲勞/腦霧/喉嚨受損？中醫針對性天然護理食療推薦│按此觀看完整食譜
9.止咳湯水食譜│西洋菜臘鴨頭陳腎湯 清肺熱 (附影片)│按此觀看完整食譜
10.止咳湯水食譜│魚腥草蘋果雪梨水│按此觀看完整食譜
11.止咳湯水食譜│清明鬱結節氣 蟲草花淮山玉竹瘦肉湯 健脾益肺│按此觀看完整食譜
12.止咳湯水食譜│桔餅止咳湯！健脾止咳防感冒、呼吸系統疾病│按此觀看完整食譜
13.止咳湯水食譜│白蘿蔔陳皮雪耳薏米素湯水│按此觀看完整食譜
14.止咳湯水食譜│魚腥草海底椰龍脷葉青欖素湯│按此觀看完整食譜
15.止咳湯水食譜│懶人木瓜雪耳豬骨湯 增強抵抗力│按此觀看完整食譜
16.止咳湯水食譜│魚腥草雙果淮山瘦肉湯│按此觀看完整食譜
17.止咳湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜│按此觀看完整食譜
18.止咳湯水食譜│野葛菜生魚湯 清熱解毒 廣東湯水│按此觀看完整食譜
19.止咳湯水食譜│合掌瓜眉豆合桃素湯 理氣補腎又減壓│按此觀看完整食譜
20.止咳湯水食譜│金銀菜豬骨湯│按此觀看完整食譜
21.止咳湯水食譜│蘿蔔煮魚湯 只要這樣做便可以加快煮熟│按此觀看完整食譜
22. 止咳湯水食譜│羅漢果無花果薑茶│按此觀看完整食譜
23.止咳湯水食譜│去濕素湯 合掌瓜薏米腰果湯│按此觀看完整食譜
24. 止咳湯水食譜│赤小豆茯苓袪濕湯│按此觀看完整食譜
25. 止咳湯水食譜│中醫推介春天提神茶飲湯水│按此觀看完整食譜
26. 止咳湯水食譜│南瓜蕃茄魚湯│按此觀看完整食譜
27.止咳湯水食譜│山藥排骨湯│按此觀看完整食譜
28. 止咳湯水食譜│中醫去濕湯水食譜抗敏感│按此觀看完整食譜
29.止咳湯水食譜│懶人紅青蘿蔔豬骨湯 潤肺止咳│按此觀看完整食譜
30. 止咳湯水食譜│健脾袪濕湯/菊花普洱茶│按此觀看完整食譜
