麵包食譜｜黑芝麻貝果

大S（徐熙媛）得了流感併發肺炎而在日本猝逝，消息震驚了所有人，也引發起大家對流感的擔憂。進入流感高峰期，不少人因而經常要看病食藥。現在流感高峰期，出入室內環境時，一冷一熱，隨時攝親又再感冒。因此，預防感冒十分重要，Yahoo food為你整理了10道不同預防感冒湯水食譜，簡單易學。所謂預防勝於治療，增強自身抵抗力，不論外來環境轉變或細菌橫行都不用再害怕了。

Yahoo Food ・ 23 小時前