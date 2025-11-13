Black Friday優惠2025｜Swarovski水晶首飾、聖誕樹掛飾限時低至6折！600多款首飾選擇/水晶手鏈低至$347

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜Swarovski水晶首飾、聖誕掛飾低至半價！600多款首飾選擇/水晶手鏈低至$347

聖誕節即將來到！大家準備好參加派對的服裝、化妝品、首飾未？人氣水晶品牌Swarovski即將加入黑色星期五Black Friday優惠大減價當中。在此之前，Swarovski的Outlet專區有超多抵買聖誕擺設、首飾及手錶可以選擇，低至五折即可入手！Yahoo購物專員看過，不少聖誕擺飾都已經售罄，相信等到真正黑五優惠開始，Swarovski不少貨品都已經被人買走了，大家不妨這次就快人一步搶先搜購吧！

Swarovski優惠詳情：

Outlet專區限時低至5折

滿$900即免運費

7日內可免費退貨

Swarovski水晶聖誕樹裝飾6折！

Swarovski官網現在的折扣力度已經非常強勁，有心水款就要快手落單！每年到了11月左右，大家都密鑼緊鼓地佈置家中裝飾，尤其是裝扮聖誕樹，可以讓家充滿聖誕氣氛。Swarovski今次推出的優惠活動就有聖誕樹裝飾低至6折，以水晶裝飾打造而成的聖誕樹聽起來就能想像到畫面很奢華，搭配圍繞著聖誕樹的小燈泡，不同角度都能看到水晶裝飾閃著細緻光芒，現在低至$367.5就可以入手Little Star掛飾，掛在聖誕樹上閃出奢華光芒，重視儀式感的人一定不能錯過！

超多水晶聖誕裝飾

Joyful節日聖誕樹

7折特價：$1,190｜ 原價：$1,700

Joyful搖搖木馬

7折特價：$665｜ 原價：$950

Holiday Cheers比高犬掛飾

6折特價：$591｜ 原價：$985

Joyful聖誕葉掛飾

7折特價：$560｜ 原價：$800

Annual Edition Little Star掛飾

7折特價：$367.5｜ 原價：$525

Swarovski至抵買之選 水晶手鏈低至$346.5

數到今次最抵買，一定是Outlet專區的飾品，包括非常暢銷的Crystal Wishes手鏈套裝，有紅色心形款式，又有藍色「惡魔之眼」款式，一個價錢入手兩款，可以自己疊戴，又可以送比朋友一起戴，折後每條只需$346.5，對於預算不多想買多幾款首飾的小資女生很友好！

如果想要入手好意頭的首飾，這條高貴的Symbolica綠色幸運草頸鍊就有很好的寓意，象徵幸運常伴你左右，戴著去參加公司年會抽獎就最合適啦！而且價錢都很親民，原價$900，折後$630就可以擁有，大家快去將幸運帶回家，或送祝福給朋友！

Symbolica鏈墜

7折特價：$630｜ 原價：$900

Originally鏈墜

7折特價：$840｜ 原價：$1,200

Crystal Wishes手鏈套裝（心形, 紅色）

7折特價：$693｜ 原價：$990

Crystal Wishes手鏈套裝（Evil eye, 藍色）

7折特價：$693｜ 原價：$990

Harmonia個性戒指

5折特價：$1,100｜ 原價：$2,200

另外，年尾非常多聚會，穿禮服搭配整套首飾會更加出色。如果不想煩惱挑選搭配一整套的首飾，可以直接入手有齊耳環、頸鏈的首飾套裝。Stilla Attract首飾套裝簡約小巧，日常生活也可以佩戴，實用性超級高。還有這款有珍珠細節的Nude首飾套裝，最適合優雅風格的時裝。兩款都是享有7折優惠，有興趣就手到去入手吧！

Stilla Attract套裝

7折特價：$763｜ 原價：$1,090

Nude套裝

7折特價：$1,232｜ 原價：$1,760

