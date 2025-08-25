愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介

愛．回家之開心速遞

第二千六百二十七集「來都來了…」(08/25)

天娥與秀琴出埠旅行，由於不敢嘗試當地特產，天娥竟因此「蝕底」。其後，天娥再次前往各地遊玩，抱着「來都來了、唔試就蝕底」的心態，作出各項危險「創舉」。璟風、Joe事後憂心不已，勸天娥別再犯險，惟天娥依然故我，後來終於差點出事！璟風、Joe見天娥仍不肯改過，遂採取「強硬」手段加以制止。不過，天娥憑着「來都來了」的心態，竟意外得到好處！秀琴大感不忿，想到一個對付天娥的方法……

第二千六百二十八集「龍力蓮天氣預報」(08/26)

天氣預報指將有「黑雨」，璟風為保障尋寶圖員工的安全，遂作出「超前部署」。不料天氣放晴，力蓮發現若水等人趁機偷懶，於是向璟風問罪，惟璟風拒絕認錯。由於公司對極端天氣的工作指引不夠清晰，璟風才會有恃無恐，力蓮遂決定制定更明確的指引……力蓮以別開生面的方式為員工「報告」天氣，眾人因應其「天氣指引」被強制上班，甚至加班，苦不堪言。其後，因為某些緣故，力蓮於惡劣天氣狀況下嘗盡苦頭……

第二千六百二十九集「都是好奇惹的禍」(08/27)

璟風對彤彤照顧有加，彤彤懷疑璟風對她有意，遂刻意迴避。尚善、若水知悉彤彤的困擾，向城安、凌凌探聽璟風的心意，推斷璟風真正鍾情的，其實是瑞素。彤彤得悉後，竟以瑞素為由，向璟風取得不少好處，背後原來另有盤算……尚善察覺彤彤的意圖，勸她不要「玩火」，但彤彤不以為意，結果破壞了璟風、瑞素的關係！另一邊廂，璟風與城安等人討論後，終於明白瑞素刻意避開他的原因，決心要向瑞素解釋清楚……

第二千六百三十集「白「蛇」傳」(08/28)

樹仁往片場拍照，意外遇上兩名衣著古怪的女子，並因某些原因而遭其中一人打傷！幸得一名和尚出現制止，並追趕她們而離去。由於當晚片場並無工作人員開工，熊家眾人討論樹仁的奇遇，談到三人可能是《白蛇傳》中的蛇妖與法海和尚，樹根卻稱屬無稽之談。其後，樹仁在熊家發現蛇蹤，擔心「蛇妖」欲加害於他，本想暫避他處，詎料……樹仁躲於熊家設法保命，其被打傷的患處雖劇痛，也不肯就醫，此時城安提到一個可解決問題的方法……

第二千六百三十一集「被追蹤的福氣」(08/29)

熊家眾人發現樹根似乎記憶力衰退，出於擔心，遂暗中設法監視其行蹤，以策安全，卻事與願違。樹根識破眾人的安排，不忿被當作「老懵懂」，決意為自己平反！其後，樹根遇上池富，發現對方記性極差，且因某些緣故乏人照顧，於是安排他於熊家暫住。尚善等人察覺，樹根因照顧池富而令思維更為敏捷。另一方面，樹根並非無償照顧池富。而為防池富忘記繳交食宿等費用，樹根早已做好保障措施，本以為萬無一失，詎料……

