天文台料低壓區本週中入南海
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
第二千六百二十七集「來都來了…」(08/25)
天娥與秀琴出埠旅行，由於不敢嘗試當地特產，天娥竟因此「蝕底」。其後，天娥再次前往各地遊玩，抱着「來都來了、唔試就蝕底」的心態，作出各項危險「創舉」。璟風、Joe事後憂心不已，勸天娥別再犯險，惟天娥依然故我，後來終於差點出事！璟風、Joe見天娥仍不肯改過，遂採取「強硬」手段加以制止。不過，天娥憑着「來都來了」的心態，竟意外得到好處！秀琴大感不忿，想到一個對付天娥的方法……
第二千六百二十八集「龍力蓮天氣預報」(08/26)
天氣預報指將有「黑雨」，璟風為保障尋寶圖員工的安全，遂作出「超前部署」。不料天氣放晴，力蓮發現若水等人趁機偷懶，於是向璟風問罪，惟璟風拒絕認錯。由於公司對極端天氣的工作指引不夠清晰，璟風才會有恃無恐，力蓮遂決定制定更明確的指引……力蓮以別開生面的方式為員工「報告」天氣，眾人因應其「天氣指引」被強制上班，甚至加班，苦不堪言。其後，因為某些緣故，力蓮於惡劣天氣狀況下嘗盡苦頭……
第二千六百二十九集「都是好奇惹的禍」(08/27)
璟風對彤彤照顧有加，彤彤懷疑璟風對她有意，遂刻意迴避。尚善、若水知悉彤彤的困擾，向城安、凌凌探聽璟風的心意，推斷璟風真正鍾情的，其實是瑞素。彤彤得悉後，竟以瑞素為由，向璟風取得不少好處，背後原來另有盤算……尚善察覺彤彤的意圖，勸她不要「玩火」，但彤彤不以為意，結果破壞了璟風、瑞素的關係！另一邊廂，璟風與城安等人討論後，終於明白瑞素刻意避開他的原因，決心要向瑞素解釋清楚……
第二千六百三十集「白「蛇」傳」(08/28)
樹仁往片場拍照，意外遇上兩名衣著古怪的女子，並因某些原因而遭其中一人打傷！幸得一名和尚出現制止，並追趕她們而離去。由於當晚片場並無工作人員開工，熊家眾人討論樹仁的奇遇，談到三人可能是《白蛇傳》中的蛇妖與法海和尚，樹根卻稱屬無稽之談。其後，樹仁在熊家發現蛇蹤，擔心「蛇妖」欲加害於他，本想暫避他處，詎料……樹仁躲於熊家設法保命，其被打傷的患處雖劇痛，也不肯就醫，此時城安提到一個可解決問題的方法……
第二千六百三十一集「被追蹤的福氣」(08/29)
熊家眾人發現樹根似乎記憶力衰退，出於擔心，遂暗中設法監視其行蹤，以策安全，卻事與願違。樹根識破眾人的安排，不忿被當作「老懵懂」，決意為自己平反！其後，樹根遇上池富，發現對方記性極差，且因某些緣故乏人照顧，於是安排他於熊家暫住。尚善等人察覺，樹根因照顧池富而令思維更為敏捷。另一方面，樹根並非無償照顧池富。而為防池富忘記繳交食宿等費用，樹根早已做好保障措施，本以為萬無一失，詎料……
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」
許靖韻（Angela）近日同潮牌再度crossover，推出周邊，包括型格tee、cap帽、環保袋、手提電風扇等等，實行同fans一齊潮住降溫！日前Angela受品牌邀請，殺入商場舉行活動，Angela未出場，現場已經十分墟冚，數百fans逼到爆棚！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
翻盤下半場 劇情｜黃浩然、周家怡、歐鎮灝新劇演中產家庭遭電騙破產
ViuTV劇集《翻盤下半場》，講述仇強（黃浩然 飾）、蒙美（周家怡 飾）與兒子仇樂城（歐鎮灝 飾）一家三口，原本是生活無憂的中產家庭，卻因一場電騙跌入破產人生。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
《盈警》康聖環球(09960.HK)上半年可能轉虧3,000萬至3,500萬人民幣
康聖環球(09960.HK)發盈警，預計6月止六個月可能錄得虧損3,000萬至3,500萬人民幣，相較去年同期淨利潤1,050萬人民幣。預期虧損主要因收入下降3.5%；參投基金公允價值變動帶來虧損1,015萬人民幣；應收賬款預計信用損失金額842萬人民幣；及併購附屬虧損合計1,600萬人民幣。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
麻雀樂團 25集劇情懶人包︳李佳芯離巢之作 譚俊彥 郭柏妍 姜大衛 主演
李佳芯離巢之作 譚俊彥 郭柏妍 姜大衛 主演Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
費力克撐福仔踢得好 球迷不以為然
【Now Sports】華舒福在西甲首次正選登場，不少傳媒認為他的表現乏善足陳，以致下半場被換走，不過教練費力克卻力證福仔在比賽中有其貢獻。華舒福（Marcus Rashford）首次披上巴塞隆拿球衣正選落場比賽，但似乎未能交出應有水準，球隊早早就落後兩球予利雲特。下半場費力克（Hansi Flick）果斷換人，以加維、奧姆入替，僅7分鐘就攻入兩球扳平，更在補時階段奠勝。沒有福仔之下，球隊似乎表現更出色，教練費力克指下半場換走這位英格蘭人是戰術需要，而非踢得不夠好：「華舒福在上半場有幾次機會，反映出他能為我們帶來貢獻。只是下半場需要做出改變，要將夏芬拿放到邊路位置。我認為這些決定是正確的，第一個入球改變了比賽走向。」不過球迷似乎並不認同，在網上不少聲音都有談到福仔的這場比賽，有球迷如是說：「你可以將華舒福從曼聯帶走，但無法將曼聯的頹勢由福仔身上趕走。」「他成功地將巴塞曼聯化了。」「他看起來還是效力曼聯那個球員，完全沒有足球智慧，連無球走位都沒有概念。」「究竟華舒福在操練時做過甚麼？他以為跑就可以了嗎？兄弟，你正在踢巴塞！要踢得聰明點！」now.com 體育 ・ 7 小時前
黑雨連場｜天文台前台長岑智明與學者撰文：分區暴雨警告難實行 地形複雜致暴雨難測｜Yahoo
天文台在今年 7、8 月發出 5 次黑色暴雨警告信號，破歷來年內最多黑雨紀錄。香港天文台前台長岑智明，以及科大環境及可持續發展學部主任劉啟漢今日（25 日）在《明報》撰文，提及有評論指本港應該考慮仿效深圳採取「分區暴雨警告」，岑智明和劉啟漢都不贊同建議；指政府難以就不斷變化的暴雨情況，制定一套簡單且容易理解的停工停課安排。兩人亦表示，香港山多、地形複雜，是現今香港暴雨難測的主因；至於定點定量的大雨預報，在技術上「仍然是不可能」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
球后莎芭蓮卡直落二挺進第2輪 志在衛冕美網
（法新社紐約24日電） 來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡今天克服開場時的不穩定，以直落二擊敗瑞士選手馬薩洛娃，挺進美國網球公開賽第2輪。莎芭蓮卡志在力拚成為自2014年美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）衛冕成功以來的首位美網連霸女子單打好手。法新社 ・ 19 小時前
丹麥挺巴遊行聚集萬人 籲政府承認巴勒斯坦
（法新社哥本哈根24日電） 支持巴勒斯坦的民眾今天齊聚丹麥首都哥本哈根，高呼結束在加薩走廊的戰爭，以及敦促丹麥政府承認巴勒斯坦為國家。儘管如此，丹麥政府先前已經表示，在近期的未來，沒有承認巴勒斯坦為國家的計畫。法新社 ・ 19 小時前
藏海傳 劇情︳肖戰一報滅門之仇 鍾漢良陳妍希張婧儀主演
肖戰一報滅門之仇 鍾漢良陳妍希張婧儀主演Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
中俄關係｜俄媒：普京本周赴華訪問4天
俄羅斯傳媒透露，總統普京將在本周前往中國展開為期4天訪問，期間俄中兩國代表團將舉行大規模會談。按計劃，普京將出席周六至下周一，在天津舉行的上海合作組織峰會，並接受邀請，出席下周三在北京天安門廣場舉行的中國抗戰勝利80周年。am730 ・ 23 小時前
《偷偷記得》絮語音樂劇場｜梁祖堯構思全新劇本療愈觀眾難以言喻的傷痛 岑寧兒首度參演舞台劇mean爆舞台
在過去暑假風車草劇團為大家帶來了瘋狂喜劇《Di-Dar》後，全新劇目《偷偷記得》則以感性行先。編劇兼主演的阿祖介紹道：「今次定要創作一個純感性嘅故事，裏面有好多音樂，因為劇中嘅角色喺日常生活中，好難講出自己嘅感受，但最好就是用音樂去講的呢啲嘢，既然要唱歌，我哋就搵咗Yoyo，我諗呢次會係一個療癒嘅旅程，希望呢部戲俾到大家一種勇氣同埋動力，就是好好諗返嗰啲好好嘅嘢，偷偷地記住嗰啲美好嘅嘢，然後就繼續向前行，儘管唔知第時係點，或者第時會更加差還是點都好，但是喺呢一刻都有一種勇氣行落去。」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 18 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前