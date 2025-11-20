Heattech推薦｜5大激抵高質保暖內衣品牌推介 人氣極高Uniqlo Heattech低至$79

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，即睇內文：
最近天氣明顯轉凍，又是時候入手Heattech保暖！市面上有不少品牌都有推出保暖內衣，款式類別有分背心、短袖、長袖和legging等，到底買哪個牌子好？Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，有些牌子更獲消委會4星評分，當中人氣極高的Uniqlo Heattech低至$79就買到，CP值超高！想知有哪款Heattech抵買，即睇以下推薦！
Heattech原理及保暖着法！選擇適合size、貼身穿最好
不少人會穿上保暖內衣「打底」，其實heattech之所以具保暖效能，全因特殊纖維將冷空氣擋在外面，暖空氣則保存在纖維之間，從而減少人體熱量流失，與羽絨以羽毛、絨毛困住衣服內的暖空氣原理大同小異，若纖維間能保存愈多空氣，內衣就愈保暖了。
若要Heattech發揮最大保暖功效，就要從正確穿法着手，當heattech內穿上T恤、內衣，不論薄厚，反而會令heattech接觸不到體溫，減弱內衣保暖能力，所以直接貼身穿著，保暖效果就最佳！除此之外，heattech着法還有其他小貼士。以消委會4星評分推薦的Uniqlo Heattech為例，品牌負責研發保暖內衣的中野正海部長就在日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》中表示，他們heattech所用的纖維物料就是靠轉化人體散發出的水蒸氣為熱能，所以選擇heattech建議挑選適中的尺碼，以免大一碼令保暖內衣和皮膚的空隙增加。
Heattech推薦1）Uniqlo Heattech越洗越暖！
消委會的Heattech報告當中，發現Uniqlo Heattech洗濯30次之後，其保暖程度不但沒有減少，保溫值更比洗濯前高20%以上，簡單來說就是越洗越暖！Uniqlo Heattech設計非常輕薄，一件就可以有齊發熱及保溫效果，還可防靜電，不怕被電到及頭髮飛起，而且還有不同款式，最平$79就可以買到，絕對超值！
女裝 HEATTECH U 領 T 恤 [短袖]
價錢：$79
女裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤 [長袖]
特價：$99｜
原價：$129
Heattech推薦2）馬莎Heatgen™ 發熱長袖上衣 透氣度高達4星好評！
寒冷天氣穿著heattech雖然好暖，但有時都怕入室內會太焗，反而會變得不舒服！馬莎Marks & Spencer自家的保暖內衣除了布料纖薄、有彈性外，更非常透氣舒適，連消委會都評為4星高分！馬莎Marks & Spencer Heatgen™ 發熱長袖上衣有多種顏色選擇，當中的Poppy罌粟紅色、Turquoise綠松石色等相對少見，想入手黑、白以外顏色的話可以考慮，現時更有特價$79！
M&S Heatgen™ Medium Thermal Scoop Neck Top
特價：$79｜
原價：$229
M&S Collection Heatgen™ Medium Thermal Turtle Neck Top
價錢：$129起
Heattech推薦3）Under Armour ColdGear保暖內衣 運動著非常舒適！
身為運動品牌的Under Armour，推出的保暖內衣當然要配合到做運動時的靈活性。當中的ColdGear系列保暖衣更大受好評，4D拉伸構造，即使運動時大動作都不會變形，而且全新磨毛針織布料，將舒適度、透氣度及保暖性集於一身！
男士ColdGear®修身圓領上衣
價錢：$449起
ColdGear® Women's Crew
7折特價：$349.3｜
原價：$499
Heattech推薦4）消委會4星品牌 Thermowave
外國著名運動品牌Thermowave，主打戶外運動服裝，當中的heattech更深受一眾運動愛好者歡迎，之前更獲消委會4星評分！Thermowave Merino保暖內衣由雙層織物製成，極致保暖，同時可吸濕排汗，女裝保暖長牌更有限時優惠，低至$239入手。
THERMOWAVE Women's Pants
特價：$239｜
原價：$499
THERMOWAVE Men's Merino Xtrme Longsleeve Shirt
價錢：$899
Heattech推薦5）Columbia 專業調溫運動服
相信大家對運動品牌Columbia並不陌生，Columbia的專業調溫運動服運用奧米⋅ 熱能反射科技，利用銀色圓點反射身體熱能，再結合高效保暖夾層物料，可為身體保暖，而且透氣度高，不需要再穿著過多的衣物，又能迅速排走濕氣，保時乾爽舒適，冬天做運動或到寒冷的地方旅行都一定能用上！
Women's Heavyweight Stretch Long Sleeve Top
價錢：$699起
WOMEN'S W OMNI-HEAT INFINITY KNIT LS CREW
價錢：$699起
