暖風機推薦｜冬天必備暖風機推介！最平低至$174／Dyson三合一暖風空氣清新機平近$1,400

近日氣溫急降，在家中就算穿了Heattech都仍不夠暖，很希望有部暖風機，讓整個屋企環境變得溫暖，不用凍到震。如果你還心大心細，不知從何入手暖爐，可以參考以下6款暖風機推薦，當中暖風機最平低至$174，還有三合一暖風空氣清新機，一年四季都用到！以下會教大家選購暖風機時的要點，根據自己需要去買一部心水暖風機，待在家裡暖笠笠！
暖風機選購小貼士
暖爐大致分5類，傳統暖風機、陶瓷暖風機、對流式暖爐、充油式暖爐、輻射式暖爐。
較多家庭會使用陶瓷暖風機，利用空氣對流進行發熱。這類暖風機一般配備熱敏電阻，太熱會自動斷電，相對傳統暖風機較為安全。這類陶瓷暖風機亦可以在短時間，最快1分鐘已經可以令空間有溫暖的感覺，當然要視乎環境大小而定，如果是睡房的話，好快就可以暖起來。
不少朋友都擔心，用上暖風機後好易令皮膚水分抽乾，造成乾燥，雖然問題都難以完全避免，不過這類陶瓷暖風機，已經是相對較少消耗空氣中的水分，所以當晚上做好護膚步驟的話，基本上第二朝肌膚都不會感到太乾燥。
5大選購暖風機時注意事項
1.視乎你想將暖風機放在什麼空間使用，來決定選購那一款暖風機。假如是放在睡房，可以選購小巧一點的暖風機之餘，Watt數一般2000W都夠用；假如是放在客廳，可選購Watt數高一點的型號，甚至大部少少的型號，令暖風覆蓋範圍相對大一點。
2.假如你想放在浴室裡使用，要留意暖風機是否防水，留意暖風機IP值，防水級數至少達IP21，即機身防滴測試要求；如果達IP24，則代表通過防濺測試。
3.選購有自動斷電功能的暖風機，可以避免暖風機過熱而造成損壞。
4.暖風機一般功率較高，避免與其他高耗電量電器共同使用。
5.離開睡房或家之前，把暖風機電源關上。
盤點6大熱賣暖風機
1. De’Longhi HFX65V20 直立式陶瓷暖風機
特價：$931｜
原價：$1,318
De'Longhi直立式陶瓷暖風機有雙重過熱保護，特設過熱安全裝置及保險絲，有自動過熱保護斷電功能，亦有雙重絕緣、2種溫度調校，暖爐放在客廳看電視不怕再凍到震。豐澤網店現時有快閃優惠價，低至$931入手暖風機！
2. De'Longhi Capsule Hobby 暖風機
特價：$428｜
原價：$538
這款De'Longhi暖風機同樣有雙重過熱保護，特設過熱安全裝置及保險絲，2種溫度調校，底座備有2個送風角度調校，令出風更準確，可出冷熱風，夏天可當作風扇，體積細小適合放在房間使用。現時豐澤網店有限時快閃減價優惠，低至$428就可以入手，留意優惠價只限易賞錢會員可享用，趁平快手買回家！
3. RASONIC 樂信牌 RA-CH563S 陶瓷式暖風機
特價：$528｜
原價：$630
樂信牌的暖風機是輕觸式按鍵設計，設LED電子室溫顯示屏，可以清楚望到室內溫度，同時還有擺頭設計和遙控器，坐在梳發都可以輕鬆調較暖風機，亦設翻倒自動斷電裝置和過熱保護裝置，可放心安全使用。
4. GERMAN POOL 德國寶EFBPCTH UV-C空氣淨化風扇暖風機
特價：$2,192｜
原價：$2,880
GERMAN POOL德國寶曾在消委會浴室暖風機測試獲4星高分，其空氣淨化風扇暖風機同樣亦是值得入手，皆因可以一機多用，除了可以調節冷暖風，暖風機同時都可以做到空氣淨化，設UV-C LED殺菌系統，確保出風乾淨無菌，又配有HEPA 13高效濾網，可過濾99.9%空氣中的污染物，如PM2.5懸浮微粒，還可以用手機應用程式及多功能無線遙控器遙距操作，非常方便！
5. Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機 HP07 (黑鋼色)
特價：$4,390｜
原價：$5,780
Dyson三合一暖風空氣清新機亦非常值得入手，皆因一機有齊冷、暖風，一年四季都可以用外，同時還可以淨化空氣，產品採用Air Multiplier™氣流倍增技術，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，而且機身擺動角度達350˚，可以有效將淨化空氣吹送至全屋，重點現時還有限時優惠，低至$4,390可以入手，比原價平近$1,400！
6. Mi 小米BHR8939EN 桌面 暖風機
特價：$174｜
原價：$179
如果想平買一部暖風機，小米桌面暖風機絕對是首選！小米桌面暖風機利用PTC即熱技術，即開即熱，45°循環送風，設雙重過熱保護和傾倒保護，暖風機傾倒會即時自動斷電，非常安全！現時豐澤售價只需$174就可以買到，抵買之選！
