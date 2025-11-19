好凍啊～天氣寒冷保暖方法！日本研究「最佳蓋被次序」可以暖4度；學埋著大衣最佳先後次序（附消委會保暖內衣推薦）

新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
天氣急跌，留在家中都感受到陣陣寒意，點樣先可以將保暖衣物如大衣、Heattech發熱內衣，甚至厚棉被的保暖功能發揮至極致？這裡就來看看日本研究最佳蓋被次序與最佳著衫保暖次序，讓各位在天氣寒冷的日子都可以好好保暖！
保暖方法1：「三文治蓋被法」最保暖 不同冚被次序相差4度
蓋被/冚被次序與著衫次序原理相近，身體發熱先蓋羽絨被，有空間給熱力流通，再以毛毯蓋面，不讓熱力散去。還有一個更保暖的次序，日本節目《Rの法則》指出，
先將毛毯放在床面，再瞓上去，面蓋上羽絨被。
因為熱會向下散去，將毛毯放在床面，減低熱力失下方散去，面層蓋羽絨被保暖，這個「三文治蓋被法」可令溫度相差4度，大家在睡覺時蓋被子要留意了。
日本研究：體溫下降會令抵抗力跟隨下降
日本醫師石原結實指出，人體體溫每下降1℃，人體的代謝率就會降低12%，免疫力也會減少30%，疫情期間更加要好好保暖！
保暖方法2：大衣點著最保暖？著衫最佳次序 唔係著得多就代表暖
天氣急跌，是時候出動厚衣物保暖。大多數人著衫次序都會先著發熱內衣，之後就厚衣物一件一件地穿上，這種類似「洋蔥式穿搭」方式，其實未必最暖身。會面對風雪的日本，當地人則以「玉米式穿搭」來保暖。日本節目《Rの法則》就指出，著衫保暖有最佳次序有4大步驟，才不會讓熱力散去，次序是，
發熱內衣/貼身衣物->鬆身衫->手袖緊的樽領衣->大衣
提提你，最底層要貼身，才不會影響皮膚發熱效果。如果覺得太厚，中間樽領衣可轉為頸巾，穿上或脫去都比較方便。
玉米式穿搭不主張著得多，但求著最少衣物去到最佳保暖效果，所以會見到個次序是由最貼身去到寬鬆尺碼，當中有空間給熱力流通就可以保暖。日本自然療法名醫川島朗醫師補充，外層大衣可選擇防風保暖大衣，最好及膝的長版大衣。日本文化學園大學服裝學部教授佐藤真理子建議，大衣可選擇較寬鬆的尺碼，令衣物之間有更多保暖空間，令保暖效果最高可提升20％！
保暖方法3：消製會保暖內衣Heattech推薦
消委會曾測試有關發熱內衣的保暖功效，包括保暖程度、透水氣度、排汗快乾程度；及耐用程度包括布料強度、洗濯後會否變形、抗起毛球度等，以下6款推介款式，
破無素足Masami 生姜力の肌著：排汗快乾及耐用表現好，但貴。
馬莎Marks&Spencer Everyday Warmth Thermal Heatgen Long Sleeve：透水氣度高，布料纖薄。
Baleno Thermal Extra男裝圓領長袖超暖內衣：最平，是報告中表現第三位。
Uniqlo 極暖Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt（Men's）：保暖度高
B.V.D Heat-Biz：洗後會更暖
Topvalu Peace Fit瞬間溫感男裝V領長袖：洗後會更暖
女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤 [長袖] 478954
價錢：$129
女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡圓領 T 恤 [長袖] 478955
價錢：$129
女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡 U 領 T 恤 [長袖] 480342
價錢：$129
女裝 HEATTECH U 領 T 恤 [長袖] 469740 / 472364 / 460349 / 478934
價錢：$99
