最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
近日VIVAIA官網推出低至46折優惠，即睇Yahoo購物推介：
今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！
VIVAIA黑五優惠詳情：
Jennie加持！甜美可愛、優雅知性都可以搭配
VIVAIA鞋款可以搭配優雅知性的返工look，還可以像Jennie一樣塑造甜美型格風格。之前編輯介紹過VIVAIA鞋款有三大特點，包括部分鞋款可放進洗衣機清洗；使用膠樽等環保物料製造，因此整體較輕；平底鞋後跟位加上保護貼，即使穿上新鞋也不會磨到脫皮流血，舒適的穿著感加上易於清潔，對於一眾返工OL非常友好。
官網限時低至46折！平底鞋低至$429
趁著Black Friday優惠，鞋款價格變得親民可口了！以黑色拼米色的平底鞋為例，原價為$929，54折後優惠價只需$499，同款還有亮色桃紅配色的平底鞋，46折的價錢$429十分美麗，兩對都可以機洗，買來替換穿，搭配不同風格服裝也不錯！而秋冬必備的防水短靴，原價$1,419，8折後$1,139，也算抵買了！平底鞋買兩款換著穿，或者入手一對靴已經夠享有免運費優惠。現在不少熱門款式已經斷碼，大家快去官網入手心水鞋款。
Pointed-Toe Ballet Flats (Aria 5°)
46折特價：$429｜
原價：$929
Almond-Toe Ballet Flats (Tamia 2.0)
54折特價：$499｜
原價：$929
Square-Toe Bow Ballerina Flats (Margaret)
78折特價：$779｜
原價：$999
Pointed-Toe Ballet Flats (Aria 5°)
84折特價：$779｜
原價：$929
Pointed-Toe Water Repellent Ballet Flats (Aria 5°)
78折特價：$779｜
原價：$999
Pointed-Toe Kitten Heels (Scarlett)
83折特價：$999｜
原價：$1,209
Water-Repellent Pointed-Toe Bow Loafers (Valentina）
77折特價：$929｜
原價：$1,209
Pointed-Toe Western Ankle Boots (Wesley)
5折特價：$709｜
原價：$1,419
Square-Toe Ankle Chelsea Boots (Clara)
8折特價：$709｜
原價：$1,419
