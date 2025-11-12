Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025

今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！

立即查看VIVAIA黑五優惠鞋款

VIVAIA黑五優惠詳情：

人氣返工鞋VIVAIA Black Friday優惠

Jennie加持！甜美可愛、優雅知性都可以搭配

VIVAIA鞋款可以搭配優雅知性的返工look，還可以像Jennie一樣塑造甜美型格風格。之前編輯介紹過VIVAIA鞋款有三大特點，包括部分鞋款可放進洗衣機清洗；使用膠樽等環保物料製造，因此整體較輕；平底鞋後跟位加上保護貼，即使穿上新鞋也不會磨到脫皮流血，舒適的穿著感加上易於清潔，對於一眾返工OL非常友好。

立即查看VIVAIA黑五優惠鞋款

Jennie都有穿過VIVAIA

官網限時低至46折！平底鞋低至$429

趁著Black Friday優惠，鞋款價格變得親民可口了！以黑色拼米色的平底鞋為例，原價為$929，54折後優惠價只需$499，同款還有亮色桃紅配色的平底鞋，46折的價錢$429十分美麗，兩對都可以機洗，買來替換穿，搭配不同風格服裝也不錯！而秋冬必備的防水短靴，原價$1,419，8折後$1,139，也算抵買了！平底鞋買兩款換著穿，或者入手一對靴已經夠享有免運費優惠。現在不少熱門款式已經斷碼，大家快去官網入手心水鞋款。

Pointed-Toe Ballet Flats (Aria 5°)

46折特價：$429｜ 原價：$929

SHOP NOW

Pointed-Toe Ballet Flats (Aria 5°)

Almond-Toe Ballet Flats (Tamia 2.0)

54折特價：$499｜ 原價：$929

SHOP NOW

Almond-Toe Ballet Flats (Tamia 2.0)

Square-Toe Bow Ballerina Flats (Margaret)

78折特價：$779｜ 原價：$999

SHOP NOW

Square-Toe Bow Ballerina Flats (Margaret)

Pointed-Toe Ballet Flats (Aria 5°)

84折特價：$779｜ 原價：$929

SHOP NOW

Pointed-Toe Ballet Flats (Aria 5°)

Pointed-Toe Water Repellent Ballet Flats (Aria 5°)

78折特價：$779｜ 原價：$999

SHOP NOW

Pointed-Toe Water Repellent Ballet Flats (Aria 5°)

Pointed-Toe Kitten Heels (Scarlett)

83折特價：$999｜ 原價：$1,209

SHOP NOW

Pointed-Toe Kitten Heels (Scarlett)

Water-Repellent Pointed-Toe Bow Loafers (Valentina）

77折特價：$929｜ 原價：$1,209

SHOP NOW

Water-Repellent Pointed-Toe Bow Loafers (Valentina）

Pointed-Toe Western Ankle Boots (Wesley)

5折特價：$709｜ 原價：$1,419

SHOP NOW

Pointed-Toe Western Ankle Boots (Wesley)

Square-Toe Ankle Chelsea Boots (Clara)

8折特價：$709｜ 原價：$1,419

SHOP NOW

Pointed-Toe Western Ankle Boots (Wesley)

