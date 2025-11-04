雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

小資上班一族，除了會到UNIQLO尋寶，有時想穿得知性氣質一點，都會想去逛逛COS、THEORY這類品牌的服裝店。這類品牌的返工衫相對簡潔而重細節質感，正好是今年大推的Quiet Luxury潮流的單品，趁雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！

FARFETCH雙11優惠，新季快閃75折，本身減價區都有低至4折，THEORY返工衫都有不少減價好物。「斷貨王總裁裙」都有75折，折後$2,913，各位美美的OL，之前搶不到就要把握這次機會。

斷貨王「總裁裙」今次雙11優惠中都有75折。（網上圖片）

抵買款要推介大家留意百搭Tee，折後低至$545；西裝褲本身減價減至千頭就有、絲質恤衫都有低至55折，$1,130抱回家，相當難得見到的Outlet價，趁有碼數就手刀買吧！

FARFETCH雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月13日6am

優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折

運費：購物滿$3,000免運費

Theory draped midi dress

特價：$2,913；原價：$3,884

SHOP NOW

Theory draped midi dress

Theory short-sleeve pima cotton T-shirt

特價：$545；原價：$726

SHOP NOW

Theory short-sleeve pima cotton T-shirt

Theory raglan-sleeve T-shirt

特價：$676；原價：$901

SHOP NOW

Theory raglan-sleeve T-shirt

Theory jersey T-shirt

特價：$920；原價：$1,226

SHOP NOW

Theory jersey T-shirt

Theory double-pleat trousers

特價：$1,105； 原價：$1,761

SHOP NOW

Theory double-pleat trousers

Theory long-sleeve silk shirt

特價：$1,130；原價：$2,078

SHOP NOW

Theory long-sleeve silk shirt

Theory peak lapel wrap blouse

特價：$1,160；原價：$3,162

SHOP NOW

Theory peak lapel wrap blouse

Theory v-neck cardigan

特價：$1,329；原價：$1,772

SHOP NOW

Theory v-neck cardigan

Theory ruched-detail midi dress

特價：$3,267；原價：$4,356

SHOP NOW

Theory ruched-detail midi dress

