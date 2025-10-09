Chanel手袋2025款式價錢全攻略！新款推薦/入門及保值款式/加價消息定時更新

Chanel手袋是很多女生夢寐以求的Dream Bag，即使Chanel加價，都無阻各位Chanel迷追求香奈兒的慾望。這裡為各位整合Chanel 2025手袋入門攻略，包括最新Chanel手袋價錢、Chanel加價消息、入門款與保值款推薦等資訊，讓你更精明地購入心頭好！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

時裝界的步伐總是走得很前，假如你新一年有計劃想購入Chanel手袋，這裡就為你預告2025 Chanel手袋款式！

Chanel消息更新：

前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。

廣告 廣告

按此看Nicole Kidman擔任Chanel品牌大使

58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷

Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！

按此看Jennie穿搭

Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！

按此看Chanel 25/26配飾

Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點

Jennie已經擔任Chanel代言人一段日子，近期看到她的成長，那自信魅力跟以前的小野貓女孩完全不同，愈來愈撐得起Chanel獨有的時尚氣場。最近她為Chanel秋冬季演繹的廣告照終於完整釋出，6張造型照的魅力完全令人定眼，也許想要學習Jennie的那種鬆弛又有壓場感氣場的朋友，可以參考她一下。

按此看Jennie Chanel秋冬廣告

Jennie Chanel香奈兒魅力全開！秋冬季廣告照釋出，那自信與鬆弛感魅力穿搭馬上按讚兼收藏

又來到太陽眼鏡出動的時候，CHANEL今期的太陽眼鏡或是眼鏡款都很搶眼，黑金這個標誌性的顏色配搭已不在話下，其浮誇的鏡框與眼鏡柄設計，復古搶眼，明星氣場就靠這副CHANEL太陽眼鏡！

按此看Chanel太陽眼鏡

小松菜奈演繹CHANEL太陽眼鏡太美了！2025春夏眼鏡系列巡禮，復古設計男女通殺

Chanel 2025手袋春夏系列暗藏驚喜！一款未登上官網的「隱藏版鏈帶手提包」憑驚人收納力與雙重背法設計引爆話題，更被譽為品牌新一代性價比之王！

按此看Chanel 2025性價比袋王

CHANEL 2025手袋性價比王出爐！能裝手機＋雙背法的隱藏包款，擔心搶購不到

GD澳門演唱會在6月6-8日在Galaxy Arena舉行。這位巨星已經準備就緒飛往澳門開騷，在機場造型也花了點心思，貫切CHANEL男孩形象，拿著CHANEL大手袋之外，上面扣著的Bag Charm吊飾是一顆Hello Kitty，也太可愛了吧！看來Labubu、Crybaby都要被公仔界元祖Kitty搶風頭了！

按此看GD澳門演唱會機場造型

GD澳門演唱會機場造型有點可愛，CHANEL大袋扣著的Hello Kitty公仔吊飾很搶鏡

英國皇室最強帶貨者Kate Middleton凱特公爵夫人（凱特王妃），她的氣質穿搭是不少女生的靈感，近日她穿著的一套奶油白色裙裝，優雅極致，從頭到腳都滿滿溫柔仙氣，這身裝扮要來秒速收藏起來！

按此看凱特王妃Chanel造型

凱特王妃白色禮服造型根本是仙女吧！從髮型到珍珠首飾，到奶油白套裝加Chanel手袋，想做貴婦要把此穿搭收藏起來

「時尚界奧斯卡」Met Gala 2025亮相！今年主題為超凡風範：訂製黑人時尚，很多明星都穿起帥氣俐落的訂製西裝亮相。作為「人間香奈兒」的Jennie，穿起露肩CHANEL jumpsuit，肩線超美～Jennie這次CHANEL的訂製服裝設計，在心口位置有著山茶花以及珍珠配飾，配合紳士帽子，還有那自信滿滿又帶點壞的笑容，靚到發光！

按此看Jennie Met Gala造型

Jennie是「直角肩天才」，穿起CHANEL訂製露肩jumpsuit登上Met Gala靚到發光

CHANEL 25手袋登場，近期由Jennie、Dua Lipa兩位「人間香奈兒」大力加持，比傳統Hobo更俐落的設計，實用又時尚，各位香奈兒迷，繼之前19、22會想入手這次的CHANEL 25嗎？

按此看CHANEL 25手袋

CHANEL 25手袋由「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa演繹！實用Hobo大袋，準備成為繼19、22後的爆紅款？

CHANEL很標誌性的Tweed Jacket，被譽為「穿一輩子也不會過時」的外套。不這都要說句真心話，Tweed外套最最最原始設計是走貴婦路線，一般場合或是年紀沒有到那個「奶奶級」氣場是很難駕馭。不過，自2022年品牌將Tweed Jacket形象年輕化，設計、用色、剪裁都大膽創新，令Tweed Jacket不只是貴婦標誌，更是年輕時尚人們會用來混搭風格的時尚單品。

按此看朴敘俊穿Tweed Jacket

朴敘俊化身「香奈兒王子」魅力現身巴黎！男生穿Tweed外套很難駕馭？盤點4位能駕馭CHANEL奶奶外套的男明星造型

不少精品名牌，周不時都會因應主題而推出一些搶眼話題作，如早前明星都在拿的，由JW Anderson推出的鴿子手袋、Balenciaga推出的薯片袋等等，近期在二手市場出現的一款來自CHANEL的「購物籃」，其設計被關注外，更甚是價錢索價達90萬港元，隨即被翻紅成為網上熱話。

按此看CHANEL「白雪公主」25S手袋

Chanel 25S手袋必搶款「白雪公主」回歸！眼利網友發現價格「反向調價」偷偷調整？

G-Dragon與Jennie近期在公開場合頻繁演繹的Chanel Mary Jane鞋款，正以破格姿態重新定義這雙復古經典。

按此看Chanel May Jane

Chanel Mary Jane要爆紅了！「瑪莉珍效應」男女韓星偶像都穿的時尚鞋款

第66屆格葛萊美獎頒獎禮完美落幕，一位披著Chanel頭紗的女生，仙氣出現在Grammys紅地毯之上是誰呢？原來是Taylor Swift都有跟她合作的25歲新任「人間香奈兒」Gracie Abrams。

按此看Gracie Abrams是誰

這位「Chanel新娘」美到發光！25歲Gracie Abrams披著頭紗參與葛萊美獎，空靈聲音連Taylor Swift都要跟她合作

Chanel 2025春夏高訂大騷日前在巴黎完美落幕，今年繼續在巴黎大皇宮Grand Palais發布系列，55套華麗服飾展現香奈兒式的自由與創新。上半場嘉賓有Jennie、Kylie Jenner，下半場則有G-Dragon、Dua Lipa、Lily-Rose Depp等明星展現香奈兒魅力！

按此看CHANEL SS25大騷

G-Dragon是天生穿香奈兒的男生！Chanel 2025春夏高訂大騷巴黎完美落幕，同場有Dua Lipa、Lily-Rose Depp

2025年春夏系列，Chanel推出了一系列令人心動的髮飾，以下為你精選其中5款以經典雙C Logo為靈感的髮飾，從髮夾到頭帶，每一款都充滿精緻細節，能輕鬆為你的日常造型注入高級感。無論是隨性紮髮還是優雅盤髮，這些髮飾都能瞬間提升時尚氣場！

按此看CHANEL SS25髮飾

Chanel 2025春夏5款Logo髮飾！千金髮型氣質就是靠這個，極緻簡約優雅飾物推薦

CHANEL 2025春夏高訂系列於巴黎亮相。未看服飾先來看看「人間香奈兒」Jennie，以女王姿態亮相。披著粉藍色披肩，穿起Bra Top，盡顯「水蛇腰」，加黑色長褲，相當俐落的造型。同場亦有很多CHANEL寶貝到場，如Caroline de Maigret、Kylie Jenner等名人明星，一起來看這場華麗的高訂系列。

按此看Jennie出席SS25巴黎大騷

「人間香奈兒」Jennie亮相CHANEL巴黎高訂大騷！粉藍女王披肩盡顯「水蛇腰」

CHANEL 25C系列自推出以來，便掀起時尚界的熱烈討論。不僅延續品牌經典元素，還融入了現代設計的靈動美感。其中最吸引眼球的，莫過於這款被譽為「最高CP值手袋」的鍊條手提包。結合優雅與實用，瞬即成為社交媒體上的熱議主角。不僅如此，這款手袋還具備4種孭法，難怪會成為CHANEL 25C系列的必買選擇！

按此看CHANEL 25C

CHANEL 25C鍊條手袋被封「CP值超高手袋」三合一手提包掀熱潮：1個手袋4種孭法超實用

最新的上任消息包括 Matthieu Blazy 成為了 Chanel 新任創意總監。Matthieu Blazy 到底是誰？他的背景又有機會怎樣影響品牌走向？趕快先認識一下。

按此看Matthieu Blazy是誰

CHANEL新任創意總監Matthieu Blazy是誰？把Bottega Veneta、Maison Margiela、Celine的養份都吸收的平實型設計天才

CHANEL手袋保值款如何判斷呢？最保值的很自然地排到上頂位，你喜歡的款式在那個位置呢？一起來看吧！

按此看潛力股CHANEL手袋

CHANEL手袋保值款來參考「CHANEL手袋鄙視鏈」！Classic Flap、「小金球」經典保值；黑馬款有誰？

Yahoo Style穿搭專員幫各位從街拍達人身上取經，找來3款CHANEL大騷場外的「小香風」穿搭靈感，有經典標誌性的造型，也有近年大流行的低奢高質感穿搭，在秋冬季可以大派用場！

按此看「小香風」造型參考

3款秋冬「小香風」穿搭參考！CHANEL大騷外街拍達人都在穿這些：Tweed外套＋牛仔褲休閒高質感時尚組合

Chanel連年加價，早已成為了「藍籌」投資款，編輯特地為大家精選了8大CHANEL手袋保值款，並於二手放售平台Vestiaire Collective為大家整理二手放售價格，擁有最有升值潛力的Chanel手袋吧！

按此看手袋加價詳情

CHANEL手袋保值款Top8！二手價現況報告：黑金Flap Bag保值率高、22炒價持續上升

斜紋軟呢外套Tweed Jacket再次迷倒一眾時裝迷。被譽為「穿一輩子也不過時」的Chanel經典之作，Tweed Jacket，到底可以怎麼穿呢？

按此睇Chanel Tweed外套穿搭

Chanel Tweed外套不再是貴婦專屬！跟「人間香奈兒」學習叛逆時尚 7款斜紋軟呢外套穿搭迷倒年輕一輩｜#WearThisAllWeek

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping