Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量

Chanel手袋2025款式價錢全攻略！新款推薦/入門及保值款式/加價消息定時更新

Chanel手袋2025款式價錢全攻略！新款推薦/入門及保值款式/加價消息定時更新
Chanel手袋2025款式價錢全攻略！新款推薦/入門及保值款式/加價消息定時更新

Chanel手袋是很多女生夢寐以求的Dream Bag，即使Chanel加價，都無阻各位Chanel迷追求香奈兒的慾望。這裡為各位整合Chanel 2025手袋入門攻略，包括最新Chanel手袋價錢、Chanel加價消息、入門款與保值款推薦等資訊，讓你更精明地購入心頭好！

時裝界的步伐總是走得很前，假如你新一年有計劃想購入Chanel手袋，這裡就為你預告2025 Chanel手袋款式！

Chanel消息更新：

58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷

前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。

按此看Nicole Kidman擔任Chanel品牌大使

58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷

Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！

按此看Jennie穿搭

Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點

由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！

按此看Chanel 25/26配飾

Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點

Jennie Chanel香奈兒魅力全開！秋冬季廣告照釋出，那自信與鬆弛感魅力穿搭馬上按讚兼收藏

Jennie已經擔任Chanel代言人一段日子，近期看到她的成長，那自信魅力跟以前的小野貓女孩完全不同，愈來愈撐得起Chanel獨有的時尚氣場。最近她為Chanel秋冬季演繹的廣告照終於完整釋出，6張造型照的魅力完全令人定眼，也許想要學習Jennie的那種鬆弛又有壓場感氣場的朋友，可以參考她一下。

按此看Jennie Chanel秋冬廣告

Jennie Chanel香奈兒魅力全開！秋冬季廣告照釋出，那自信與鬆弛感魅力穿搭馬上按讚兼收藏
Jennie Chanel香奈兒魅力全開！秋冬季廣告照釋出，那自信與鬆弛感魅力穿搭馬上按讚兼收藏

小松菜奈演繹CHANEL太陽眼鏡太美了！2025春夏眼鏡系列巡禮，復古設計男女通殺

又來到太陽眼鏡出動的時候，CHANEL今期的太陽眼鏡或是眼鏡款都很搶眼，黑金這個標誌性的顏色配搭已不在話下，其浮誇的鏡框與眼鏡柄設計，復古搶眼，明星氣場就靠這副CHANEL太陽眼鏡！

按此看Chanel太陽眼鏡

小松菜奈演繹CHANEL太陽眼鏡太美了！2025春夏眼鏡系列巡禮，復古設計男女通殺
小松菜奈演繹CHANEL太陽眼鏡太美了！2025春夏眼鏡系列巡禮，復古設計男女通殺

CHANEL 2025手袋性價比王出爐！能裝手機＋雙背法的隱藏包款，擔心搶購不到

Chanel 2025手袋春夏系列暗藏驚喜！一款未登上官網的「隱藏版鏈帶手提包」憑驚人收納力與雙重背法設計引爆話題，更被譽為品牌新一代性價比之王！

按此看Chanel 2025性價比袋王

CHANEL 2025手袋性價比王出爐！能裝手機＋雙背法的隱藏包款，擔心搶購不到
CHANEL 2025手袋性價比王出爐！能裝手機＋雙背法的隱藏包款，擔心搶購不到

GD澳門演唱會機場造型有點可愛，CHANEL大袋扣著的Hello Kitty公仔吊飾很搶鏡

GD澳門演唱會在6月6-8日在Galaxy Arena舉行。這位巨星已經準備就緒飛往澳門開騷，在機場造型也花了點心思，貫切CHANEL男孩形象，拿著CHANEL大手袋之外，上面扣著的Bag Charm吊飾是一顆Hello Kitty，也太可愛了吧！看來Labubu、Crybaby都要被公仔界元祖Kitty搶風頭了！

按此看GD澳門演唱會機場造型

GD澳門演唱會機場造型有點可愛，CHANEL大袋扣著的Hello Kitty公仔吊飾很搶鏡
GD澳門演唱會機場造型有點可愛，CHANEL大袋扣著的Hello Kitty公仔吊飾很搶鏡

凱特王妃白色禮服造型根本是仙女吧！從髮型到珍珠首飾，到奶油白套裝加Chanel手袋，想做貴婦要把此穿搭收藏起來

英國皇室最強帶貨者Kate Middleton凱特公爵夫人（凱特王妃），她的氣質穿搭是不少女生的靈感，近日她穿著的一套奶油白色裙裝，優雅極致，從頭到腳都滿滿溫柔仙氣，這身裝扮要來秒速收藏起來！

按此看凱特王妃Chanel造型

凱特王妃白色禮服造型根本是仙女吧！從髮型到珍珠首飾，到奶油白套裝加Chanel手袋，想做貴婦要把此穿搭收藏起來
凱特王妃白色禮服造型根本是仙女吧！從髮型到珍珠首飾，到奶油白套裝加Chanel手袋，想做貴婦要把此穿搭收藏起來

Jennie是「直角肩天才」，穿起CHANEL訂製露肩jumpsuit登上Met Gala靚到發光

「時尚界奧斯卡」Met Gala 2025亮相！今年主題為超凡風範：訂製黑人時尚，很多明星都穿起帥氣俐落的訂製西裝亮相。作為「人間香奈兒」的Jennie，穿起露肩CHANEL jumpsuit，肩線超美～Jennie這次CHANEL的訂製服裝設計，在心口位置有著山茶花以及珍珠配飾，配合紳士帽子，還有那自信滿滿又帶點壞的笑容，靚到發光！

按此看Jennie Met Gala造型

Jennie是「直角肩天才」，穿起CHANEL訂製露肩jumpsuit登上Met Gala靚到發光
Jennie是「直角肩天才」，穿起CHANEL訂製露肩jumpsuit登上Met Gala靚到發光

CHANEL 25手袋由「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa演繹！實用Hobo大袋，準備成為繼19、22後的爆紅款？

CHANEL 25手袋登場，近期由Jennie、Dua Lipa兩位「人間香奈兒」大力加持，比傳統Hobo更俐落的設計，實用又時尚，各位香奈兒迷，繼之前19、22會想入手這次的CHANEL 25嗎？

按此看CHANEL 25手袋

CHANEL 25手袋由「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa演繹！實用Hobo大袋，準備成為繼19、22後的爆紅款？
CHANEL 25手袋由「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa演繹！實用Hobo大袋，準備成為繼19、22後的爆紅款？

朴敘俊化身「香奈兒王子」魅力現身巴黎！男生穿Tweed外套很難駕馭？盤點4位能駕馭CHANEL奶奶外套的男明星造型

CHANEL很標誌性的Tweed Jacket，被譽為「穿一輩子也不會過時」的外套。不這都要說句真心話，Tweed外套最最最原始設計是走貴婦路線，一般場合或是年紀沒有到那個「奶奶級」氣場是很難駕馭。不過，自2022年品牌將Tweed Jacket形象年輕化，設計、用色、剪裁都大膽創新，令Tweed Jacket不只是貴婦標誌，更是年輕時尚人們會用來混搭風格的時尚單品。

按此看朴敘俊穿Tweed Jacket

朴敘俊化身「香奈兒王子」魅力現身巴黎！男生穿Tweed外套很難駕馭？盤點4位能駕馭CHANEL奶奶外套的男明星造型
朴敘俊化身「香奈兒王子」魅力現身巴黎！男生穿Tweed外套很難駕馭？盤點4位能駕馭CHANEL奶奶外套的男明星造型

Chanel 25S手袋必搶款「白雪公主」回歸！眼利網友發現價格「反向調價」偷偷調整？

不少精品名牌，周不時都會因應主題而推出一些搶眼話題作，如早前明星都在拿的，由JW Anderson推出的鴿子手袋、Balenciaga推出的薯片袋等等，近期在二手市場出現的一款來自CHANEL的「購物籃」，其設計被關注外，更甚是價錢索價達90萬港元，隨即被翻紅成為網上熱話。

按此看CHANEL「白雪公主」25S手袋

Chanel 25S手袋必搶款「白雪公主」回歸！眼利網友發現價格「反向調價」偷偷調整？
Chanel 25S手袋必搶款「白雪公主」回歸！眼利網友發現價格「反向調價」偷偷調整？

Chanel Mary Jane要爆紅了！「瑪莉珍效應」男女韓星偶像都穿的時尚鞋款

G-Dragon與Jennie近期在公開場合頻繁演繹的Chanel Mary Jane鞋款，正以破格姿態重新定義這雙復古經典。

按此看Chanel May Jane

Chanel Mary Jane要爆紅了！「瑪莉珍效應」男女韓星偶像都穿的時尚鞋款
Chanel Mary Jane要爆紅了！「瑪莉珍效應」男女韓星偶像都穿的時尚鞋款

這位「Chanel新娘」美到發光！25歲Gracie Abrams披著頭紗參與葛萊美獎，空靈聲音連Taylor Swift都要跟她合作

第66屆格葛萊美獎頒獎禮完美落幕，一位披著Chanel頭紗的女生，仙氣出現在Grammys紅地毯之上是誰呢？原來是Taylor Swift都有跟她合作的25歲新任「人間香奈兒」Gracie Abrams。

按此看Gracie Abrams是誰

這位「Chanel新娘」美到發光！25歲Gracie Abrams披著頭紗參與葛萊美獎，空靈聲音連Taylor Swift都要跟她合作
這位「Chanel新娘」美到發光！25歲Gracie Abrams披著頭紗參與葛萊美獎，空靈聲音連Taylor Swift都要跟她合作

G-Dragon是天生穿香奈兒的男生！Chanel 2025春夏高訂大騷巴黎完美落幕，同場有Dua Lipa、Lily-Rose Depp

Chanel 2025春夏高訂大騷日前在巴黎完美落幕，今年繼續在巴黎大皇宮Grand Palais發布系列，55套華麗服飾展現香奈兒式的自由與創新。上半場嘉賓有Jennie、Kylie Jenner，下半場則有G-Dragon、Dua Lipa、Lily-Rose Depp等明星展現香奈兒魅力！

按此看CHANEL SS25大騷

G-Dragon是天生穿香奈兒的男生！Chanel 2025春夏高訂大騷巴黎完美落幕，同場有Dua Lipa、Lily-Rose Depp
G-Dragon是天生穿香奈兒的男生！Chanel 2025春夏高訂大騷巴黎完美落幕，同場有Dua Lipa、Lily-Rose Depp

Chanel 2025春夏5款Logo髮飾！千金髮型氣質就是靠這個，極緻簡約優雅飾物推薦

2025年春夏系列，Chanel推出了一系列令人心動的髮飾，以下為你精選其中5款以經典雙C Logo為靈感的髮飾，從髮夾到頭帶，每一款都充滿精緻細節，能輕鬆為你的日常造型注入高級感。無論是隨性紮髮還是優雅盤髮，這些髮飾都能瞬間提升時尚氣場！

按此看CHANEL SS25髮飾

Chanel 2025春夏5款Logo髮飾！千金髮型氣質就是靠這個，極緻簡約優雅飾物推薦
Chanel 2025春夏5款Logo髮飾！千金髮型氣質就是靠這個，極緻簡約優雅飾物推薦

「人間香奈兒」Jennie亮相CHANEL巴黎高訂大騷！粉藍女王披肩盡顯「水蛇腰」

CHANEL 2025春夏高訂系列於巴黎亮相。未看服飾先來看看「人間香奈兒」Jennie，以女王姿態亮相。披著粉藍色披肩，穿起Bra Top，盡顯「水蛇腰」，加黑色長褲，相當俐落的造型。同場亦有很多CHANEL寶貝到場，如Caroline de Maigret、Kylie Jenner等名人明星，一起來看這場華麗的高訂系列。

按此看Jennie出席SS25巴黎大騷

「人間香奈兒」Jennie亮相CHANEL巴黎高訂大騷！粉藍女王披肩盡顯「水蛇腰」
「人間香奈兒」Jennie亮相CHANEL巴黎高訂大騷！粉藍女王披肩盡顯「水蛇腰」

CHANEL 25C鍊條手袋被封「CP值超高手袋」三合一手提包掀熱潮：1個手袋4種孭法超實用

CHANEL 25C系列自推出以來，便掀起時尚界的熱烈討論。不僅延續品牌經典元素，還融入了現代設計的靈動美感。其中最吸引眼球的，莫過於這款被譽為「最高CP值手袋」的鍊條手提包。結合優雅與實用，瞬即成為社交媒體上的熱議主角。不僅如此，這款手袋還具備4種孭法，難怪會成為CHANEL 25C系列的必買選擇！

按此看CHANEL 25C

CHANEL 25C鍊條手袋被封「CP值超高手袋」三合一手提包掀熱潮：1個手袋4種孭法超實用
CHANEL 25C鍊條手袋被封「CP值超高手袋」三合一手提包掀熱潮：1個手袋4種孭法超實用

CHANEL新任創意總監Matthieu Blazy是誰？把Bottega Veneta、Maison Margiela、Celine的養份都吸收的平實型設計天才

最新的上任消息包括 Matthieu Blazy 成為了 Chanel 新任創意總監。Matthieu Blazy 到底是誰？他的背景又有機會怎樣影響品牌走向？趕快先認識一下。

按此看Matthieu Blazy是誰

CHANEL新任創意總監Matthieu Blazy是誰？把Bottega Veneta、Maison Margiela、Celine的養份都吸收的平實型設計天才
CHANEL新任創意總監Matthieu Blazy是誰？把Bottega Veneta、Maison Margiela、Celine的養份都吸收的平實型設計天才

CHANEL手袋保值款來參考「CHANEL手袋鄙視鏈」！Classic Flap、「小金球」經典保值；黑馬款有誰？

CHANEL手袋保值款如何判斷呢？最保值的很自然地排到上頂位，你喜歡的款式在那個位置呢？一起來看吧！

按此看潛力股CHANEL手袋

CHANEL手袋保值款來參考「CHANEL手袋鄙視鏈」！Classic Flap、「小金球」經典保值；黑馬款有誰？
CHANEL手袋保值款來參考「CHANEL手袋鄙視鏈」！Classic Flap、「小金球」經典保值；黑馬款有誰？

3款秋冬「小香風」穿搭參考！CHANEL大騷外街拍達人都在穿這些：Tweed外套＋牛仔褲休閒高質感時尚組合

Yahoo Style穿搭專員幫各位從街拍達人身上取經，找來3款CHANEL大騷場外的「小香風」穿搭靈感，有經典標誌性的造型，也有近年大流行的低奢高質感穿搭，在秋冬季可以大派用場！

按此看「小香風」造型參考

3款秋冬「小香風」穿搭參考！CHANEL大騷外街拍達人都在穿這些：Tweed外套＋牛仔褲休閒高質感時尚組合
3款秋冬「小香風」穿搭參考！CHANEL大騷外街拍達人都在穿這些：Tweed外套＋牛仔褲休閒高質感時尚組合

CHANEL手袋保值款Top8！二手價現況報告：黑金Flap Bag保值率高、22炒價持續上升

Chanel連年加價，早已成為了「藍籌」投資款，編輯特地為大家精選了8大CHANEL手袋保值款，並於二手放售平台Vestiaire Collective為大家整理二手放售價格，擁有最有升值潛力的Chanel手袋吧！

按此看手袋加價詳情

CHANEL手袋保值款Top8！二手價現況報告：黑金Flap Bag保值率高、22炒價持續上升
CHANEL手袋保值款Top8！二手價現況報告：黑金Flap Bag保值率高、22炒價持續上升

Chanel Tweed外套不再是貴婦專屬！跟「人間香奈兒」學習叛逆時尚 7款斜紋軟呢外套穿搭迷倒年輕一輩｜#WearThisAllWeek

斜紋軟呢外套Tweed Jacket再次迷倒一眾時裝迷。被譽為「穿一輩子也不過時」的Chanel經典之作，Tweed Jacket，到底可以怎麼穿呢？

按此睇Chanel Tweed外套穿搭

Chanel Tweed外套不再是貴婦專屬！跟「人間香奈兒」學習叛逆時尚 7款斜紋軟呢外套穿搭迷倒年輕一輩｜#WearThisAllWeek
Chanel Tweed外套不再是貴婦專屬！跟「人間香奈兒」學習叛逆時尚 7款斜紋軟呢外套穿搭迷倒年輕一輩｜#WearThisAllWeek

