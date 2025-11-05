專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
提拉米蘇食譜｜提拉米蘇 Tiramisu
Tiramisu 提拉米蘇? 香甜幼滑，加自家製手指蛋餅，絕?
製作時間: 1小時以上
份量人數: 1-2人
食材
忌廉芝士 200g
糖 55g
水 70g
蛋黃3隻
魚膠片/粉 5g
淡忌廉 120g
咖啡酒 50g
黑咖啡 100g
手指蛋餅
作法:
1 ：
忌廉芝士打鬆備用 糖、水煮滾 把蛋黃打至變白
2 ：
把已煮滾之糖水緩緩倒入蛋黃中 並不斷打發至完全混合備用
3 ：
魚膠片退水坐溶倒入蛋黃糊中拌勻 蛋黃糊分次加入芝士中拌勻成芝士糊 淡忌廉打至5分發倒入芝士糊中徹底拌勻
4 ：
咖啡酒及黑咖啡混合 放入手指蛋餅 一層手指蛋餅一層芝士糊
5 ：
放雪櫃至少4小時 灑上無糖可可粉 必看示範： https://youtu.be/jGvoRnKoS7Q?si=VPus7czXwBSRmHMz
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55560
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
