內地自助通關｜深圳快速過關攻略！「E道」最快6秒完成過關手續 登記教學、口岸辦理位置/時間
相信十一國慶假期及中秋節會有大量港人北上消費玩樂！想北上過關時更加暢順、節省排隊時間，大家可以提前登記「自助查驗通道」，即大陸關口「E道服務」，那就可以快速過關，快人一步到各大超市、商場逛街血拼了！
行「自助查驗通道」快人一步
如香港出入境一樣，內地出入境都有「自助查驗通道」即「E道」，過關時只需掃瞄證件、核對指紋及面相後，最快6秒完成辦理出入境手續，比傳統人手查驗櫃檯快得多！特別是大時大節，例如2月的農曆新年假期，以及5月母親節都出現人龍，經「自助查驗通道」過關時間可以大大縮短。
Q1. 內地「E道」適用那些關口？
現時由香港到深圳的陸地關口共有7個：皇崗口岸、福田口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、蓮塘口岸、廣深港高鐵西九龍站口岸和文錦渡口岸，以上7個口岸都適用。
Q2. 如何登記？
以上7個陸地通關口岸的出入境大廳均設有現場辦理櫃檯，只要本人帶備回鄉證，在現場便可直接辦理，最快30分鐘內生效。登記過程十分簡單，只需要收集指紋、面相資料，最快登記後30分鐘便可經「自助查驗通道」過關，不過建議大家不必在現場等30分鐘，可先經人手查驗櫃檯過關，消費玩樂後回港時就可以使用，省卻時間。
Q3. 需要符合甚麼條件嗎？
只要持有港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、往來港澳通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、中華人民共和國普通護照、往來台灣通行證、一年多次有效出入境通行證的中國公民，還有持有外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人，以及在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年或以上乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員，均可辦理「自助查驗通道」。而小童則需要年滿7歲、身高1.2米以上。7-16歲的小童要帶備出生證明文件，由監護人陪同，並由監護人在《授權書》上簽名同意，如有更改過姓名，就要帶備身份證明書。而16歲以上青少年可獨自辦理。
Q4. 陸地通關口岸登記位置
各個關口都設置快捷通道訊息採集中心，均用藍色標誌顯示，大家可以在出境大廳留意指示。
皇崗口岸｜1樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
福田口岸｜3樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
羅湖口岸｜2樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
深圳灣口岸｜2樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
蓮塘口岸｜3樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
廣深港高鐵西九龍站口岸｜B3層入境大廳，開放時間：8am-6pm
文錦渡口岸｜2樓出境大廳，開放時間：星期一至五8am-6pm
Q5. 之前登記過，但換新證後需要再辦理嗎？
官方答案是不用的，系統會自動更新。網上有小部份網民指出，自己換新回鄉證後，首次過「E道」時無法成功，需要重新登記，也有網民分享自己無須重新登記、直接通關。綜合網民的分享，似乎換新回鄉證後可以直接使用「E道」情況是因人而異，建議大家在農曆新年過關高峰期前先到關口實測一下，免得年三十至年初四多人過關令情況更混亂。
Q6. 過關避開人潮TIPS
大家可以下載「香港入境事務處」App，應用程式可以一覽全港8大出入境口岸人潮情況，而且系統每15分鐘更新一次，非常貼近各口岸現場情況。
