回鄉證預約｜回鄉證過期續期懶人包！網上預約流程、所需文件及費用、預約日期

北上消費已成港人每個周末、假期的指定動作，或者聖誕節想到深圳、珠海、廣州，或飛到上海、重慶等地旅遊，出發前記得查看一下回鄉證到期日！如過期或即將過期的話，可以參考這篇回鄉證過期續期懶人包，包括網上預約流程、所需文件及費用、辦證地點等細節，務求大家盡快為回鄉證續期，趕得及於假期出發！

不少人都趕著回鄉探親或去深圳一日遊 (Getty Images)

回鄉證續期懶人包1. 回鄉證有效年期

回鄉證的全名為《港澳居民來往內地通行證》，並分為5年期及10年期兩種，前者的主要對象為未滿18歲的未成年者使用，而後者則是為年滿18歲者的成人使用。

內地於2月初正式通關，出發前記得留意回鄉證過期未。(Getty Images)

回鄉證續期懶人包2. 五類人士可申請

回鄉證接受5類人士可申請換、補發新的回鄉證，最快可於回鄉證到期前6個月辦理換證。

以下5類人士可申請或續領回鄉證：

香港出生，具有中國國籍的香港永久性居民 內地居民經批准赴香港定居，取得香港居民身份 在香港以外出生的中國籍居民 ，已確立香港永久性居民身份 香港永久性居民中的外國籍或者無國籍人士，經批准加入或恢復中國國籍 香港居民所持回鄉證有效期不足6個月或已過期、損毀、遺失、持證人身份信息變更、電子芯片失效、未有按時領取證件／持用舊版回鄉證需要換領新版回鄉證

回鄉證接受5類人士申辦（中旅社網頁）

回鄉證續期懶人包3. 預約辦證

有別於以往，中旅社已全面實施網上預約申請回鄉證，目前未能排隊領取即日籌辦理證件，辦證者可前往中旅社網頁或其手機應用程式預約辦理，預約程序如下：

第一步：選擇「登記預約」，並點選同意

第二步：選擇「首次申請《港澳居民來往內地通行證》」、「到期換發《港澳居民來往內地通行證》」等選項

第三步：按照指示輸入個人資料

第四步：點選出生地點和國籍

第五步：選擇辦理回鄉證的中心，並選擇辦證日期時間

一般辦證所需時間則為12個工作日，加急件則為5個工作日。

預約網站：按這裡

提提大家，辦理普通件大概需要12個工作天，加急件大概要5個工作天，而現時中旅社星期六亦會辦工，變相大家數辦理日期天數時就不用如以前般緊張了。以3月11日辦理回鄉證續期手續為例，辦理普通件最快3月26日可以取得新回鄉證，不過建議大家選擇到中心取證，省卻郵政速遞的時間。但官網所提到的辦理時間只作參考，或會因審批原因，而令實際取證日期遲於預定日期。

辦理證件預約情況：按這裡

回鄉證（Exit Entry Administration of the Ministry of Public Security of the People Republic of China）

按下登記預約開始進行預約手續（中旅社網站截圖）

選擇所需服務（中旅社網站截圖）

按指示填妥所有個人資料（中旅社網站截圖）

選擇服務中心、日子和時段，截至2月19日，最快要排到4月17日（中旅社網站截圖）

回鄉證續期懶人包4. 8類人士優先

中旅社為8類有需要人士提供「綠色通道」，可優先網上預約、直接到各證件服務中心辦理或加急辦理。

70歲以上人士提供優先網上預約額度，額滿即止（溫馨提示：綠色通道服務亦需要上網預約及填表，本人不會操作者，可在親友協助下完成） 因傷病導致行動不便人士，如不便預約，可於營業時間內直接到各證件服務中心辦理 探病、奔喪、就醫、就學、緊急商務等事由人士，在網上預約籌號已滿的情況下，請提供真實有效的相關證明材料，並在預約網上填寫好相關申請，可就近前往證件服務中心加急辦理。

回鄉證續期懶人包5. 辦證所需文件

續證時需在網上預約，並在網上填寫完整的申請人個人信息。另外需要帶回目前持有的回鄉證、近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張、該相片的合格檢測條碼及具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證。如果續證者為11歲以下，需要同時提交香港特區護照、交驗簽證身份書或多次回港證。要留意，若申請者已居港超過7年，但未能成為香港永久性居民，需填寫聲明書說明原因。

至於是首次申請者，所需文件大致相若，但無需帶回目前持有的回鄉證，只需提交香港特區護照作申請之用。

回鄉證續期懶人包6. 相片規格

申請回鄉證所需的相片向來有嚴厲規格，並需通過檢測。辦證者可使用各證件服務中心大堂內的快相服務，相片會即時傳送至檢測中心檢測及上傳。完成後憑紙質相片的合格檢測條碼，即可辦理手續。各證件服務中心有由第三方《名仕快相》提供的快相服務，由於採用機器自動拍攝，故此不適合年幼小孩及自理能力較差的人士選用。

相片規格如下：

六個月以內拍攝的彩色相片

相片背景色彩為純白色

坐姿端正，雙肩水平，正視照相機。

眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒，頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳，不得化濃妝

穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服，不得穿著制式服裝。

請勿穿著藍色衣服。

不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光。

不得使用頭部覆蓋物（宗教、醫療和文化需要時請提供證明文件且覆蓋物不得遮擋臉部或造成陰影）

非永久性飾物不得遮擋臉部

髮髻過高或豎起的頭髮容易影響檢測結果，導致檢測不合格。

照明光線均勻，臉部不得有陰影、亮斑（反光）。

人像對焦準確，層次清晰、色彩真實。

不得對人像特徵（傷疤、痣、髮型等）進行技術處理。

檔案規格要求：

圖像檔格式：JPEG

圖像為24位RGB真彩色，分辦率／解像度：300DPI

圖像檔大小範圍為20KB 到80KB 之間

圖像尺寸：寬：354像素、高：472 像素、寬高比為3:4

髮際距相片上邊緣：12-35像素

眼睛距相片上邊緣：最小值為0.3倍高；最大值為0.5倍高(成人)、0.6 倍高(兒童)

兩眼間距離：最小值為0.23倍寬；最大值為0.33倍寬

相片規格的臉部寬度有一定要求（中旅社網頁）

不合規格照片要求例子（中旅社網頁）

回鄉證續期懶人包7. 辦證費用

若首次申領或換領證件，普通件的成人收費為390元、小童則為260元；如加急件成人收費則為670元、小童則為540元。如屬遺失補發或損壞補發，普通件的成人收費為590元、小童則為430元；加急件成人收費則為870元、小童則為710元。受理申請時可使用現金或易辦事繳交辦證費用。

香港居民申領回鄉證費用（中旅社網站截圖）

回鄉證續期懶人包8. 辦證地址及辦公時間

中旅社證件服務中心地址

1. 香港中旅證件服務港島中心

2. 香港中旅證件服務九龍東中心

3. 香港中旅證件服務九龍西中心

4. 香港中旅證件服務新界東中心

5. 香港中旅證件服務新界西中心

