回鄉證過期｜過關先知回鄉證過期點算好？口岸即辦臨通親身實測 一覽辦理方法、注意事項

回鄉證過期除了網上預約、加錢辦急證外，是否沒有其他辦法呢？非也，其實在各大過關口岸都設有中旅社，只要持有過期回鄉證均可現場即刻申請臨時通行證，絕對是趕着北上的救命草！到底關口中旅社位置在哪、如何收費、需要甚麼資料，由Yahoo Travel分享親身經驗及相關注意事項，幫助各位港人！
過關先知回鄉證過期？即辦臨通幫到你
急着北上但遇着回鄉證過期，任誰都不想遇到！編輯偏偏在2024年農曆新年期間發生，還要在準備入境深圳時才發現，被口岸職員通知「過期了，沒得回，要回香港」時的確十分狼狽。其實只要符合以下幾點，都可以即時反轉局面，即日過關！第一亦是最關鍵，過關口岸的中旅社中心仍在營運，便可立即申請臨通；第二，要有港幣$570繳交辦理費用。
口岸入境營業點
1. 羅湖口岸入境營業點
地址：羅湖口岸聯檢大樓一樓入境大廳A內-18號
辦公時間：8:30am-4pm
聯繫電話：0755-82342881
手機：13302447708（微信同號）
2. 羅湖口岸出境營業點
地址：羅湖口岸聯檢大樓二樓出境大廳B（內）—10號
辦公時間：9am-9pm
聯繫電話：0755-82347136
手機：13802286991（微信同號）
3. 皇崗口岸營業點
地址：皇崗口岸旅檢入境大廳前側
辦公時間：8:30am-4pm
聯繫電話：13827480676（微信同號）
4. 福田口岸營業點
電話：0755-23601125
手機：13421376284（微信同號）
入境：
辦公時間：8:30-4pm
地址：福田口岸聯檢大樓二樓入境大廳南側
出境：
辦公時間：9am-6pm
地址：福田口岸聯檢大樓三樓出境大廳東側（邊檢信息采集中心背後）
5. 深圳灣口岸營業點
地址：深圳灣口岸聯檢大樓入境大廳西南側
辦公時間：8:30am-4pm
電話：0755-86592988
手機：13430564356（微信同號）
臨時通行證即日批出 索價$570
臨通，全名臨時通行證，予持有人在辦理當天起計3個月內出入境深圳一次，每次辦理費用為港幣$570。在關口申請的臨時通行證，跟在香港境內中旅社申請的不同，前者即日批出，後者最慢12個工作天，加錢加急辦理，最快也要5個工作天！當然，兩者所需費用也不同，關口臨通索價$570，而香港境內申請的則收費$120（12個工作天）、$320（5個工作天），但如要即時過關北上，$570的臨通是唯一選擇。
過關口岸申請臨通流程
向職員表示回鄉證過期，要辦理即日臨通
填妥申請表格
現場拍攝證件相（無須額外收費）
繳交港幣$570
現場等批核
Q1.是否即時批出？
不是。參考編輯於2月10日年初一在福田口岸中旅社辦理經驗，當天9am遞交表格後，等到中午12:30pm才收到臨通，整個過程歷時三個半鐘頭。職員表示，每日處理的臨時通行證數量不同，所以等候批核時間都有所不同。
Q2.可否先申請，翌日才領證？
可以，職員收妥申請表格後，會建議你將中旅社微訊號加為好友，以便查詢辦理情況。編輯申請辦理當天，有一對父女採用這個方案，遞交申請後便離開，不用在現場久等。
Q3.是否在工作時間內申請辦理，都接受呢？
不一定，由於等候批核時間需時數小時，有可能在下午2-3點就截龍，不過要以現場情況為準。
Q4.只收港幣嗎？
是，現場不設港幣、人民幣兌換服務，但可以網上銀行即時轉賬繳付。
Q5.如不是回鄉證過期，而是遺失回鄉證的話，是否也可以申請臨通？
不能，此臨通只供回鄉證過期人士申請辦理，申請時需要出示過期回鄉證，領取臨通後、過關時也需要出示回鄉證。
Q6.關口辦理臨通需要提供理由嗎？
日常情況下，於中旅社辦理臨通需要提供探病、奔喪、就醫、就學、緊急商務等事由，以作申請，關口就不會問及相關情況。
Q7.現場等候情況如何？
由於批核過程需時，所以現場都有座椅提供，亦可以使用禁區內的洗手間。要留意，每個關口設施有異，現場環境、處理方法或多或少會不一樣。
貼士分享
回鄉證過期殺人一個措手不及，如果備齊以上條件，可以即時辦理，那就最好。如要先回家、翌日才辦理的話，建議大家事先下載電影、電視劇，或帶一本書，以消磨時間之用。另外，也可以帶備小食及食水，以備不時之需。
