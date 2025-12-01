深圳聖誕節好去處2025推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe

深圳聖誕2025｜深圳聖誕節好去處5大推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe

聖誕節除有本地商場活動，北上深圳玩樂一樣精彩！今次精選5大深圳聖誕好去處，有Hello Kitty光影特展、Hello Kitty打卡位、巨型毛絨萌爆小熊、由魔法書搭建的10米聖誕樹，當中少不了夢幻的飄雪、打卡送禮等活動，北上深圳過聖誕都有身處國外的感覺呢！

深圳聖誕好去處1. 深圳灣萬象城

深圳灣萬象城即日起帶來聖誕綺境派對，由麋鹿帶大家遊走約10處聖誕打卡裝置，包括戶外巨型麋鹿聖誕樹配夢幻櫥窗、水幕聖誕樹配麋鹿聖誕鞋，爬柱聖誕老人、麋鹿天窗等，入夜亮燈後效果更美。此外，連接中國華潤大廈與深圳灣萬象城的藝術展示空間「中國華潤大廈藝術中心美術館」正舉行Hello Kitty Cosmos光影特展深圳站，提供近2,000平方米超大沉浸式未來幻想空間，為了造勢，商場一期A區更設有6米高Hello Kitty，超可愛！

深圳灣萬象城即日起帶來聖誕綺境派對，由麋鹿帶大家遊走約10處聖誕打卡裝置。（相片來源：mimimomo@小紅書）

麋鹿天窗（相片來源：mimimomo@小紅書）

爬柱聖誕老人（相片來源：mimimomo@小紅書）

入夜亮燈後效果更美。（相片來源：原野愛旅行@小紅書）

商場一期A區更設有6米高Hello Kitty，超可愛！（相片來源：原野愛旅行@小紅書）

深圳灣萬象城

地址：深圳科苑南路2888號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線或2號線後海站G出口步行約10分鐘

深圳聖誕好去處2. 海岸城購物中心

南山的海岸城購物中心變身魔法森林小鎮，由小熊Belle及其好友松鼠Stella為主角，在商場各處設有多個可愛打卡點，L2主中庭有巨型毛絨小熊Belle、超高蛋糕樹屋、在樹枝中探出頭來的松鼠Stella、松果屋、多棵松樹等，尤如置身童話國度。另L4餐飲區則有聖誕樹、薑餅屋以及正在攪拌蜂蜜的小熊Belle；L1南廣場水池變成星光許願池，入夜後更會發光；L2南廣場屋頂則見到正在摘星的Belle，相當可愛！凡上載創意打卡照至小紅書及獲得指定數目的互動數或讚好，即可免費得到貼紙、小熊發卡、帆布袋，值得留念。

南山的海岸城購物中心變身魔法森林小鎮，由小熊Belle及其好友松鼠Stella為主角。（相片來源：Kelzo麼哥@小紅書）

超高蛋糕樹屋上的小火車會動的。（相片來源：Kelzo麼哥@小紅書）

L2南廣場屋頂則見到正在摘星的Belle，相當可愛！（相片來源：Kelzo麼哥@小紅書）

凡上載創意打卡照至小紅書及獲得指定數目的互動數或讚好，即可免費得到貼紙、小熊發卡、帆布袋，值得留念。（相片來源：Kelzo麼哥@小紅書）

海岸城購物中心

地址：深圳市南山區粤海街道海珠社區文心五路33號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2/8/11/13號線后海站步行約6分鐘

深圳聖誕好去處3. 深圳萬象天地

深圳萬象天地由即日至2026年1月4日舉行「MIXTURE WONDER TALE奇遇書局」主題活動，設有金色松果森林、百米星光大道，以及由魔法書籍搭建的10米聖誕樹，以金綠色為主調，帶大家進入冬日魔法世界。活動於11月27日進行亮燈儀式，當日還有夢幻飄雪及Live Show，令人相當期待。

深圳萬象天地由即日至2026年1月4日舉行「MIXTURE WONDER TALE奇遇書局」主題活動。（相片來源：o00o0@小紅書）

以金綠色為主調，帶大家進入冬日魔法世界。（相片來源：o00o0@小紅書）

金色松果森林（相片來源：o00o0@小紅書）

活動於11月27日進行亮燈儀式，當日還有夢幻飄雪及Live Show，令人相當期待。（相片來源：o00o0@小紅書）

深圳萬象天地

地址：深圳市南山區粤海街道大冲社區深南大道9668號（地圖按此）

地鐵：深圳1號線高新園站C出口

深圳聖誕好去處4. 深業上城

深業上城已換上聖誕佈置，主要集中在3樓外街Starbucks旁的露天位置，設有大大小小的聖誕樹、三角形雪屋、巨型紅白花紋士的糖，白熊、企鵝及長頸鹿則以可愛造型穿插其中，入夜後亮起燈來，氣氛更加濃厚。

深業上城已換上聖誕佈置，集中在3樓外街Starbucks旁的露天位置。（相片來源：萬萬der福@小紅書）

設有大大小小的聖誕樹，白熊、企鵝及長頸鹿則以可愛造型穿插其中。（相片來源：萬萬der福@小紅書）

巨型紅白花紋士的糖（相片來源：萬萬der福@小紅書）

亮燈更有氣氛。（相片來源：萬萬der福@小紅書）

深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號（地圖按此）

交通：深圳地鐵10號冬瓜嶺站步行6分鐘

深圳聖誕好去處5. L’amant Manor 已聞花名•關於藍

深港花卉中心被稱為「南山人的買花秘密基地」，除可買到花卉，亦設有不少打卡Cafe！當中最人氣的是「L’amant Manor 已聞花名•關於藍」，本身裝修已滿有南法莊園風格，今個聖誕更變成聖誕雪景童話小屋，松樹及地面都鋪上白雪，每日下午4點到晚上9點更有飄雪，加上雪鹿、小天使等裝飾，幾乎每一個位置都是打卡位，如同置身國外一樣。

今個聖誕變成聖誕雪景童話小屋。（相片來源：Angelina@小紅書）

無論松樹及地面都鋪上白雪。（相片來源：丁想想@小紅書）

每日下午4點到晚上9點更有飄雪，加上雪鹿、小天使等裝飾，幾乎每一個位置都是打卡位，如同置身國外一樣。（相片來源：Angelina@小紅書）

L’amant Manor 已聞花名•關於藍

地址：南山區深港花卉中心E-15號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5/7號線西麗站轉乘的士，車程約20分鐘

