深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 洲際集團全新品牌築格/鄰近K11 Ecoast/萬象前海/世界之窗/歡樂谷

港人近期經常北上深圳旅遊，相信不少人都玩夠福田區或羅湖區一帶，開始往外發展，深入地遊覽深圳不同地區！當中靠近深圳灣口岸的南山區是深圳市較新發展區域，設有大量新商場、新酒店、歷史建築、主題樂園等打卡景點；繼福田區及羅湖區酒店推介後，今次就精選南山區20大酒店住宿推介，鄰近歡樂港灣、南頭古城、世界之窗、K11 Ecoast、深圳灣萬象城等玩樂景點及購物中心，人均只要$119起！

深圳南山區酒店1. 深圳南山築格飯店

開業年份：待定

IHG洲際酒店集團去年11月宣佈在大中華區推出其全新品牌Atwell Suites®築格®，而首批會在大中華區亮相的築格®酒店就有深圳南山築格飯店，將會是IHG洲際酒店集團在深圳南山區最新的酒店。據聞深圳南山築格酒店的設計已經完成，至於開幕日期就仍然有待官方公布。

深圳南山築格飯店

地址：有待公布

深圳南山區酒店2. 深圳灣南油逸扉酒店

開業年份：2024年

深圳灣南油逸扉酒店是逸扉品牌（UrCove by Hyatt）在深圳開業的第7間酒店，亦是大灣區第9間逸扉酒店，已於2024年4月12日開幕。酒店地理位置優越，深圳地鐵9/12號線南油地鐵站步行3-5分鐘。深圳灣南油逸扉酒店位於大廈36-40層，一共提供98間各式城景及海景客房，每間客房都有咖啡機、智能語音操控系統。而酒店設施方面，有高空露天花園、海景餐廳、美術館、山海茶舍、咖啡吧等，同時配備24小時健身房及免費洗衣房。

深圳灣南油逸扉酒店

10-12月份最平房價：$546起 （原價$642） ，人均$273起

預訂方法：Trip.com│booking.com│Hyatt

每間客房都有咖啡機、智能語音操控系統。（圖片：Trip.com）

浴室不但乾濕分離，且探用三分離式設計，即把洗手盆位置搬出浴室。（圖片：Trip.com）

酒店頂層有露天花園，可以飽覽南山區全景。（圖片：Trip.com）

深圳灣南油逸扉酒店

地址：深圳市南山區南海大道2168號恆大天璟B座40層（地圖按此）

交通：深圳地鐵9/12號線南油地鐵站步行3-5分鐘

深圳南山區酒店3. 深圳南山香格里拉

開業年份：2024年

深圳南山香格里拉2024年1月31日開幕，位於深灣睿雲中心67至75樓，屬最高的位置，住客可俯瞰深圳灣，眺望廣闊海景與香港城市天際線，景色一流！加上酒店與深圳灣睿印購物中心相連，地鐵2、9、11號線交匯於此，前往深圳灣口岸只有約15分鐘車程，交通方便。酒店以「東意西境」為設計概念，裝修典雅高貴，一貫香格里拉品牌的設計，設有水療中心、健身中心、泳池。另外，酒店一共有272間房，分為8種房型，最入門的豪華城景客房都有462呎，設有落地玻璃窗，可飽覽城市天際線和沙河哥爾夫球會景觀，相當奢華！

深圳南山香格里拉

10-12月份最平房價：$1,819起，人均$909.5起

預訂方法：Klook│Trip.com│booking.com

酒店位於深灣睿雲中心的最高13層樓，住客可以俯瞰深圳灣，眺望廣闊海景與香港城市天際線，景色一流。（相片來源：官網）

設有272間房、共8種房型，最入門豪華城景客房都有462呎。（相片來源：官網）

健身中心位於77樓。（相片來源：官網）

深圳南山香格里拉

地址：深圳市南山區白石三道深灣匯雲中心五期J座（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線紅樹灣站步行6分鐘

深圳南山區酒店4. 深圳康萊德酒店

開業年份：2023年

深圳康萊德酒店隸屬於希爾頓旗下酒店，位於深圳前海核心地段，附近有前海壹方匯及萬象前海等大型商場，購物同覓食都相當方便！酒店由世界知名設計事務所Yabu Pushelberg操刀，以森系原木裝飾為主，加入不少藝術元素如中式屏風、亞麻針織掛毯等，以「一個夢想家的故事」為主題。而客房一共300間、分8種房型，面積由602.8至3,335.8平方呎不等，部份房間坐擁無敵海灣景觀。

深圳康萊德酒店

10-12月份最平房價：$2,167起，人均$1,083.5起

預訂方法：Trip.com│Klook│booking.com│官網

2023年年中開業，隸屬於希爾頓旗下酒店，位於深圳前海核心地段。（相片來源：Booking.com）

由世界知名設計事務所Yabu Pushelberg操刀，以森系原木裝飾為主，加入不少藝術元素。（相片來源：Booking.com）

位於23層的總統套房面積足有3,336.8平呎，空間超大。（相片來源：Booking.com）

最細的豪華客房都有602.8平方米。（相片來源：Booking.com）

深圳康萊德酒店

地址：深圳市南山區聽海大道5001號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線桂灣站步行9分鐘

深圳南山區酒店5. 深圳前海JEN酒店

開業年份：2023年

深圳前海JEN酒店為香格里拉集團旗下全新酒店，在2023年2月開業，坐落於深圳新中央商務區的前海嘉里中心，距離深圳前灣地鐵站僅需6分鐘，交通方便！前海JEN酒店以現代時尚及高科技配套為主題，共有369間客房及主題客房，設有落地大玻璃可欣賞到前海城景或海景，更設有不同面積的相連客房及套房，特別一提12歲以下小朋友可不加床免費入住，方便不同住客的需要。酒店各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施，每層的共享空間還配備咖啡茶自助沖泡設備。此外，酒店設有一個佔地近25,000平方呎、橫跨4個樓層的健身中心，內有兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

10-12月份最平房價：$602起，人均$301起

預訂方法：Trip.com│Klook│booking.com

坐落於深圳新中央商務區的前海嘉里中心，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，交通方便。（相片來源：Booking.com）

369間客房及主題客房，設有落地大玻璃可欣賞到前海城景或海景。（相片來源：Booking.com）

酒店設有一個佔地近25,000平方呎、橫跨4個樓層的健身中心，內有兩個恆溫泳池及一個果汁吧。（相片來源：Booking.com）

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5、9號線前灣地鐵站步行6分鐘

深圳南山區酒店6. 深圳威尼斯英迪格酒店

翻新年份：2022年

洲際集團旗下品牌於深圳首間精品酒店，鄰近世界之窗及歡樂谷，以「戲夢僑城」為設計理念，裝修充滿歐洲風情，就連員工都換上一身歐陸式打扮，讓住客尤如置身水城威尼斯的感覺！354間房間以藍和綠為主調，大量透明玻璃窗設計，採光極佳，部份可飽覽世界之窗的風景及煙花表演！另有兩個泳池、健身室以及5間餐廳及酒吧，設備齊全。

深圳威尼斯英迪格酒店

10-12月份最平房價：$765起 （原價$1,360） ，人均$382.5起

預訂方法：Trip.com│WingOnTravel│Klook│booking.com│官網

洲際集團旗下品牌於深圳首間精品酒店。（相片來源：Booking.com）

以「戲夢僑城」為設計理念，讓住客尤共置身水城威尼斯的感覺！（相片來源：Booking.com）

354間房間以藍和綠為主調，同樣充滿歐洲風情。（相片來源：Booking.com）

部份更可飽覽世界之窗的風景及煙花表演！（相片來源：Booking.com）

深圳威尼斯英迪格酒店

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9026號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線世界之窗站步行4分鐘

深圳南山區酒店7. 桔子水晶深圳南山新豪方酒店

桔子水晶深圳南山新豪方酒店位於南山區中心，距離南頭古城站只有約8分鐘步程，鄰近南頭古城、中山公園、荔香公園等，而前往歡樂海岸、世界之窗、歡樂谷、錦繡中華等旅遊景點，只需約10分鐘車程，非常方便！酒店共有155間客房，以簡約木系為主調，設有65吋液晶電視機、智能客控、智能馬桶等，整體乾淨整潔；另酒店內亦設洗衣房、健身室、餐廳等，每房每晚只需$480起，除開人均只需$240，性價比超高！

桔子水晶深圳南山新豪方酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）

10-12月份最平房價：$480起，人均$240起

預訂方法：Trip.com│Booking.com│Klook

桔子水晶深圳南山新豪方酒店位於南山區中心，距離南頭古城站只有約8分鐘步程，鄰近南頭古城、中山公園、荔香公園等。（相片來源：Booking.com）

酒店共有155間客房，以簡約木系為主調，設有65吋液晶電視機、智能客控、智能馬桶等，整體乾淨整潔。（相片來源：Booking.com）

桔子水晶深圳南山新豪方酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）

地址：深圳南山區深南大道10188號新豪方大廈（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線南頭古城站步行約8分鐘

深圳南山區酒店8. 深圳爾邸酒店式公寓

開業年份：2021年

深圳爾邸酒店式公寓距離世界之窗、深圳野生動物園、深圳萬象天地等旅遊景點或購物中心約10分鐘車程，地理位置相當不錯！酒店內放有不少藝術品，包括巨型水晶吊燈、花型梳化、球狀茶几等，藝術感滿滿。另外，酒店房間面積超大，最細都有約970平方呎，每間房間均設廚房、奢華浴缸、法國小眾品牌Replica的洗護用品等，住過的網民幾乎清一色正評，Trip.com足有9.7分。另提供健身中心、餐廳、多元公共空間、室內泳池等，尤其適合親子客入住。

深圳爾邸酒店式公寓（Artisse Place）

10-12月份最平房價：$1,312起 （原價$1,372） ，人均$656起

預訂方法：Trip.com│WingOnTravel│Agoda│Klook│booking.com

2021年開業，距離世界之窗、深圳野生動物園、深圳萬象天地等旅遊景點或購物中心約10分鐘車程。（相片來源：Booking.com）

房間面積超大，最細都有約970呎，每間房間均設廚房、奢華浴缸等。（相片來源：Booking.com）

另提供健身中心、餐廳、多元公共空間、室內泳池等，尤其適合親子客入住。（相片來源：Booking.com）

深圳爾邸酒店式公寓（Artisse Place）

地址：深圳南山區僑香路4080號僑城坊T2（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線深雲站，轉乘的士車程約8分鐘

深圳南山區酒店9. 深圳南山逸衡酒店

開業年份：2021年

深圳南山逸衡酒店是洲際集團旗下的一間5星級酒店，毗鄰蛇口自貿區、南山科技園、海岸城、深圳灣和月亮灣公園，開車5分鐘到達歡樂海岸、8分鐘到世界之窗。酒店以健康為主題，客房備有現代健身設備及多種瑜伽器材，甚至有防過敏房型提供！餐廳亦提倡平衡飲食，讓住客住得元氣滿滿，叉足電繼續旅程。

深圳南山逸衡酒店

10-12月份最平房價：$483起，人均$241.5起

預訂方法：Trip.com│Klook│Agoda│booking.com│官網

深圳南山逸衡酒店是洲際集團旗下的一間5星級酒店。（相片來源：Booking.com）

客房備有現代健身設備及多種瑜伽器材，甚至有防過敏房提供。（相片來源：Booking.com）

酒店以健康為主題，讓住客住得元氣滿滿，叉足電繼續旅程。（相片來源：Booking.com）

深圳南山逸衡酒店

地址：深圳前海路2017號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線南山站步行15分鐘

深圳南山區酒店10. 深鐵前海君璞書院

開業年份：2021年

若你是購物控，入住深鐵前海君璞書院是不錯的選擇。酒店無縫接駁地鐵一號線鯉魚門站，步行約5分鐘就到前海萬象、前海山姆店，瘋狂購物後可將戰利品放返房再繼續行程！親子客亦可坐車約5分鐘，到前海石公園、歡樂港灣、南頭古城等景點，位置非常方便。酒店隸屬於深鐵集團，內裡充滿嶺南書院氣息，如兩層樓高的書架、書吧、⽂創臻品區等，另有24⼩時健⾝中⼼、⾃助洗⾐區、多間餐廳酒吧，以及336間房間，網民大讚房間大、隔音好、視野寬闊，位置方便，口碑不錯。

深鐵前海君璞書院（Genpla Hotel, Shenzhen Qianhai）

10-12月份最平房價：$647起，人均$323.5起

預訂方法：Trip.com│Klook│WingOnTravel│booking.com

酒店無縫接駁地鐵一號線鯉魚門站，步行約5分鐘就到前海萬象、前海山姆店，瘋狂購物後可將戰利品放返房再繼續行程！（相片來源：Booking.com）

酒店隸屬於深鐵集團，內裡充滿嶺南書院氣息，如兩層樓高的書架、書吧、⽂創臻品區等。（相片來源：Booking.com）

網民大讚房間大、隔音好、視野寬闊，位置方便，口碑不錯。（相片來源：Booking.com）

深鐵前海君璞書院（Genpla Hotel, Shenzhen Qianhai）

地址：深圳南山區桂灣四路99號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線鯉魚門站步行2分鐘

深圳南山區酒店11. 深圳大學南山科技園芮汐酒店

開業年份：2021年

深圳大學南山科技園芮汐酒店地理位置不錯，鄰近南頭古城、荷蘭花卉小鎮、民俗村、世界之窗、歡樂谷等景點，距離歡樂頌購物中心只有約2分鐘步程，附近更有不少餐廳及食店，方便一眾旅客出去玩！酒店空間布局富設計感，整體來說時尚舒適，房間採用全智能化控制，可語音操控窗簾、燈光、冷氣及電視等，網民稱讚性價比高，唯一缺點是房間面積較細，隔音亦不太好！

深圳大學南山科技園芮汐酒店（Ruixi Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

10-12月份最平房價：$238起 （原價$345） ，人均$119起

預訂方法：Trip.com｜Skyscanner｜Agoda

2021年開業，距離歡樂頌購物中心只有約2分鐘步程。（相片來源：Trip.com）

酒店空間布局富設計感，整體來說時尚舒適。（相片來源：Trip.com）

房間採用全智能化控制，可語音操控窗簾、燈光、冷氣及電視等。（相片來源：Trip.com）

鄰近南頭古城、荷蘭花卉小鎮、民俗村、世界之窗、歡樂谷等景點。（相片來源：Trip.com）

深圳大學南山科技園芮汐酒店（Ruixi Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

地址：深圳南山區南新路3056號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線南頭古城站步行9分鐘

深圳南山區酒店12. 雅庭酒店（深圳海岸城南山地鐵站店）

開業年份：2021年

酒店距離南山站只有約7分鐘路程，乘地鐵一個站就到后海站，即能到訪海岸城、后海匯等購物中心，非常方便。酒店裝修新淨簡潔大方，面積由215呎至592呎不等，每間房都有現代化設備如電動窗簾，廁所是乾濕分離有智能馬桶，外賣是機械人送上房門口，不少住客大呻無雪櫃，但以此價位來說，無疑是性價比高之選。

雅庭酒店（深圳海岸城南山地鐵站店）

10-12月份最平房價：$293起 （原價$517） ，人均$146.5起

預訂方法：Trip.com｜Klook｜Booking.com

酒店距離南山站只有約7分鐘路程，乘地鐵一個站就到后海站。（相片來源：Trip.com）

酒店裝修新淨，裝修簡潔大方。（相片來源：Trip.com）

房間不大，面積由215呎的大床房至592呎的雅庭套房不等。（相片來源：Trip.com）

雅庭酒店（深圳海岸城南山地鐵站店）

地址：深圳南山區南新路向南海德大廈1154-5號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線南山站步行6分鐘

深圳南山區酒店13. 深圳安琰酒店

開業年份：2021年

深圳安琰酒店主打輕奢侈現代風格，只有提供48間客房，以原木色為主基調，面積由410至1,160呎不等，闊落舒適，採用智能客控系統，亦設B&O藍牙喇叭、浴缸、LE LABO衛浴用品等，迷你吧及咖啡機更提供多款免費飲品。另外，酒店有25米室外恒溫泳池、健身中心等設施配套，大人小朋友都可以好好享受，亦可步行至深圳人才公園及深圳萬象城，位置尚算方便。

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

10-12月份最平房價：$884起 （原價$1,357） ，人均$442起

預訂方法：Trip.com│Wing On Travel│Agoda│booking.com

48間客房均以原木色為主基調，面積由410至1,160呎不等。（相片來源：Booking.com）

另有25米室外恒溫泳池、健身中心等，大人小朋友都可以好好享受。（相片來源：Booking.com）

深圳安琰酒店於2021年開幕，主打輕奢侈現代風格。（相片來源：Booking.com）

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

地址：深圳市南山區後海大道2008號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線登良站步行16分鐘

深圳南山區酒店14. 深圳南頭有熊酒店

開業年份：2021年

有熊酒店是萬科酒店與度假旗下的精品酒店品牌，小而美的酒店吸引超多網紅KOL打卡。深圳南頭有熊酒店於2021年開業，坐落在擁有近1,700年歷史的南頭古城，由屢獲國際設計大獎的如恩設計研究室創始合夥人—郭錫恩與胡如珊親自設計，以「城中村與繁華都市共存」為設計理念，以工業風為主，保留建築原有的鋼筋水泥和馬賽克磚，藝術美感爆棚，設計曾獲得2023法國巴黎DNA設計大獎中的接待類建築獎、2022香港A&D Awards年度最佳酒店/度假村&休閑建築銅獎等獎項。酒店只有11間客房，房間面積312至1,097.9平方呎不等，每一間客房都能感受不一樣的風景，加入了廣東地區的建築元素，以金屬摺疊門分隔空間，放了不少旅遊及設計書籍，每一處都是藝術感滿滿的打卡位。

深圳南頭有熊酒店（Jiangnan House Nantou）

10-12月份最平房價：$842起，人均$421起

預訂方法：Trip.com│Klook│booking.com│Expedia

深圳南頭有熊酒店2021年開業，位於擁有近1,700年歷史的南頭古城內。（相片來源：Booking.com）

酒店前身是一棟混雜居住的城中村宿舍樓門外一牆之隔的報德廣場，是整個南頭古城的社交中心。（相片來源：Booking.com）

客房分佈於3-7樓6種房型可供選擇，房間面積29-102平方米，每一間客房都能感受不一樣的風景。（相片來源：Booking.com）

以「城中村與繁華都市共存」為設計理念，以工業風為主。（相片來源：Booking.com）

深圳南頭有熊酒店（Jiangnan House Nantou）

地址：深圳市南山區南頭街道南頭古城樂平街一坊22號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線中山公園站步行9分鐘

深圳南山區酒店15. 深圳太子伊敦睿選酒店

翻新年份：2021年

位於深圳南山區海上世界，距離地鐵站只有3分鐘步程，附近有海濱公園、K11 Ecoast等大型商場，以及匯港中心和蛇口碼頭等地，方便前往澳門和珠海等地。酒店至今已有逾30年歷史，2019年起翻新，2021年重新開業！新裝修以濱海文化為主題，設計融入了航海元素，如漁網和船艙細節，結合時尚和古典風格；共有170間客房，以溫柔木色及淺色設計，住過的網友稱讚房間寬敞滿有設計感，乾淨整潔，性價比高。

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）

10-12月份最平房價：$609起 （原價$761） ，人均$304.5起

預訂方法：Agoda│WingOnTravel│Trip.com

位於深圳南山區海上世界，距離地鐵站只有3分鐘步程。（相片來源：Trip.com）

2021年翻新完成、重新開業，新裝修以濱海文化為主題，融入了航海元素的設計。（相片來源：Trip.com）

170間客房以溫柔木色及淺色設計，寬敞明亮。（相片來源：Trip.com）

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）

地址：深圳南山區蛇口太子路5號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線海上世界站步行3分鐘

深圳南山區酒店16. 深圳南山美爵酒店

開業年份：2020年

深圳南山中成美爵酒店位於南山中央商務區，臨近深圳灣口岸、蛇口碼頭以及南山科技園，前往深圳前海壹方匯、前海卓悅INTOWN購物中心等不用10分鐘車程。酒店提供209間客房、共8種房型，面積為301-667平方呎，設有電動窗簾、電動馬桶、咖啡機等，網民普遍認為房間設施新，空間大，衞生環境亦不錯。

深圳南山美爵酒店（Grand Mercure Shenzhen Nanshan）

10-12月份最平房價：$538起，人均$269起

預訂方法：Trip.com│WingOnTravel│Agoda

深圳南山中成美爵酒店位於南山中央商務區，前往深圳前海壹方匯、前海卓悅INTOWN購物中心等不用10分鐘車程。（相片來源：官網）

酒店提供209間客房、共8種房型，面積為301-667平方呎。（相片來源：官網）

民普遍認為房間設施新，空間大，衞生環境亦不錯。（相片來源：官網）

深圳南山美爵酒店（Grand Mercure Shenzhen Nanshan）

地址：深圳南山區南新路1177號（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號線南山站步行13分鐘

深圳南山區酒店17. 深圳灣安達仕酒店

開業年份：2020年

深圳灣安達仕酒店為國內第3間安達仕酒店，坐落於深圳灣萬象城，鄰近深圳人才公園，集繁榮與悠閒於一身。由曾設計東京安達仕、廣州文華東方、倫敦瑰麗酒店的著名設計師季裕棠操刀，採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，洋溢中國傳統文化，低調沉穩卻滲出濃濃的藝術感。酒店提供逾200間客房，房內以清新海洋色為主調，部份房間可欣賞到綠悠悠的深圳人才公園，海景房可直接看深圳灣公路大橋和海灣，景色秀美，尤如置身度假村一樣，網民大讚客房舒適，設計精緻，處處充滿藝術氛圍。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室，整天賴在酒店內都不成問題。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

10-12月份最平房價：$2,415起，人均$1,207.5起

預訂方法：Trip.com│Klook│Agoda│booking.com│官網

深圳灣安達仕酒店為國內第三間安達仕位於深圳灣萬象城，鄰近深圳人才公園，集繁榮與悠閒於一身。（相片來源：Booking.com）

酒店提供逾200間客房，以清新海洋色為主調。（相片來源：Booking.com）

部份房間可欣賞到綠悠悠的深圳人才公園，海景房可直接看深圳灣公路大橋和海灣，景色秀美。（相片來源：Booking.com）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2/11號線後海地鐵站步行約15分鐘

深圳南山區酒店18. 深圳鵬瑞萊佛士酒店

開業年份：2019年

屬於南山區人氣奢華酒店之一，徒步20分鐘到深圳灣口岸，鄰近深圳人文公園、寶能all city購物中心，交通方便！酒店設計現代優雅有貴氣，公共空間放有逾百幅國際藝術家定制藝術作品。酒店房間闊落，最細都有645平方呎，設落地大玻璃窗可以遠眺深圳灣海景，部份更有超美浴缸，每個角落都非常「IG-able」！酒店亦設有泳池、健身室、水療中心、6間餐廳及酒吧等，當中70樓的雲璟可邊欣賞海景邊嘆高級粵菜，尤如置身海外一樣！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

10-12月份最平房價：$2,024起 （原價$2,309） ，人均$1,012起

預訂方法：Klook│Trip.com│Agoda│booking.com

房間闊落，最細都有645平方呎，設落地大玻璃窗。（相片來源：Booking.com）

部份更設有超美浴缸，可邊浸邊遠眺深圳灣海景。（相片來源：Booking.com）

設6間餐廳及酒吧，當中70樓的雲璟可邊欣賞海景邊嘆高級粵菜。（相片來源：官網）

酒店亦設有泳池、健身室、水療中心。（相片來源：Booking.com）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線登良站步行10分鐘

深圳南山區酒店19. 深圳灣萬怡酒店

開業年份：2018年

坐落於南山區高新科技園南區深圳灣科技生態園內，鄰近世界之窗、歡樂谷、深圳灣公園等景點，以及深圳灣萬象城、海岸城、后海匯等購物中心，旅客不愁無節目。擁有238間客房及套房，共有9種房型，面積由355呎至1,291呎不等，舒適溫馨，部份房間可看到沙河高爾夫球場景觀，以及深圳南山全景。另有3間餐廳及酒吧，以及24小時健身中心。

深圳灣萬怡酒店

10-12月份最平房價：$655起，人均$327.5起

預訂方法：Trip.com│Wing On Travel│booking.com│官網

坐落於南山區高新科技園南區深圳灣科技生態園內，鄰近各種玩樂景點及購物中心。（相片來源：Booking.com）

擁有238間客房及套房，共有9種房型，面積由355至1,291呎不等。（相片來源：Booking.com）

設有3間餐廳及酒吧，以及24小時健身中心。（相片來源：Booking.com）

深圳灣萬怡酒店

地址：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園三區11棟B座（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線高新南站步行4分鐘

深圳南山區酒店20. 深圳華僑城洲際大酒店

開業年份：2006年

深圳華僑城洲際大酒店位於錦繡中華和世界之窗之間，以西班牙風情為主題，內裡擁有近10萬呎超大戶外花園、2萬呎戶外沙灘泳池、白沙沙灘、奇趣烏托邦兒童俱樂部、健身房及SPA館，大人細路都可以好好Relax！擁有540間客房，包括豪華客房、池景豪華房、中式主題套房、奇趣烏托邦親子主題客房、總統套房以及29間行政公寓，大部份都有獨立露台，面積由592至7,400平方呎不等，當中奇趣烏托邦親子主題雙卧套房更有兒童滑梯、兒童床等，小朋友擁有屬於自己的小天地。

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

10-12月份最平房價：$910起 （原價$959） ，人均$455起

預訂方法：Trip.com│Klook│booking.com│官網

深圳華僑城洲際大酒店設有2萬呎戶外沙灘泳池，小朋友玩水放電一流。（相片來源：Booking.com）

當中奇趣烏托邦親子主題雙卧套房更有兒童滑梯、兒童床等，小朋友擁有屬於自己的小天地。（相片來源：Booking.com）

奇趣烏托邦兒童俱樂部（相片來源：Booking.com）

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

地址：深圳市南山區深南大道9009號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線華僑城站步行1分鐘

