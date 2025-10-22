不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
你有沒有想過補水這件日常習慣也能變得時尚又性感？席捲全球的「Sexy Water」風潮，讓補水已經不再只是喝口水那麼簡單，已變成了一種態度、一種展現自我的方式，甚至是一場生活革命。不管是手捧設計感十足的Stanley保溫杯，還是喝一杯精心調製的飲品，「Sexy Water」風潮正用最輕鬆的方式吸引大家「喝水」！
「Sexy Water」是什麼？
社群媒體上「Sexy Water」這個詞迅速走紅，但它究竟是什麼？這詞源自TikTok，由內容創作者Kelly Grace Mae提出，靈感來自Podcast主持人Lauryn Bosstick將喝咖啡變成一種享受生活的理念。
簡單來說，「Sexy Water」就是把平凡的喝水變成一件有趣又養生的事，比如在冰水裡加入檸檬片、電解質粉，甚至一點膠原蛋白或維生素滴劑，再用可愛的吸管杯盛裝，讓整個過程充滿自愛的儀式感，「一杯冰水加點檸檬就很性感，重點是讓你愛上喝水！」
特別是在TikTok #HydrationTok標籤下，年輕人將喝水變成了一種充滿儀式感的行為。數據顯示，2024年美國補水產品市場激增，電解質補充劑銷售額達3.83億美元，成長近45%，可見這股風潮有多火熱。對Z世代來說，他們不僅是為了健康養生，更是展示一種生活態度。
Stanley保溫杯從日用品到時尚單品
早前Stanley保溫杯的爆紅，也進一步加強了「Sexy Water」風潮的影響力，將水瓶從日常用品變成了時尚配件。Stanley保溫杯憑藉其耐用性和時尚設計席捲社交平台，甚至成為搭配服裝的飾品之一。消費者開始將水壺視為個性的一部分，品牌也順勢推出限量聯名款，例如Stanley與LoveShackFancy合作的產品，一週內就被搶購一空。
走在外國街頭，便會發現年輕人隨手拿著色彩繽紛的保溫杯，搭配精心挑選的服裝，彷彿這就是他們的「新世代飾品」。這種轉變不僅提升了年輕人補水的動力，也讓喝水變得更有儀式感。
「Sexy Water」帶動粉沖飲品逆襲
在這股風潮中，粉沖飲品也成為其中的得益產品。在歐美市場上，Liquid IV、Nello Supercalm和AG1等高端電解質粉品牌也因「Sexy Water」風潮迅速崛起，這些產品不僅補充水分，還能提供維生素和礦物質。相較於瓶裝飲料，粉沖飲品更環保、經濟，且方便攜帶，成為現代人追求健康及環保生活的理想選擇。
香港為何沒有「粉沖飲品」熱潮？
補水風潮席捲全球，香港的「見字飲水」文化更是比「Sexy Water」風潮更早出現，然而香港卻未有掀起粉沖飲品熱潮。在香港，粉沖飲品的接受度相對較低，原因可能在於亞洲飲料文化豐富多樣，手搖店和便利商店提供的飲品選擇琳瑯滿目，港人更習慣直接購買現成的樽裝飲品，例如氣泡水或低糖茶等。相比之下，粉沖飲品需要自行沖調的特性，似乎難以迎合港人追求便利的消費習慣。因此，「Sexy Water」風潮或許會對香港的Z世代帶來一定影響，但粉沖飲品熱潮則較難在香港市場中興起。那麼，身為香港人的你又有沒有跟上「Sexy Water」或「粉沖飲品」的熱潮呢？
