威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

威靈頓牛柳（Beef Wellington），又有人叫威靈頓牛扒，金黃酥皮，嫩紅牛柳，一刀切開，喀嚓聲中，香氣湧現。威靈頓牛柳是地獄廚神Gordon Ramsay的招牌菜，看似工序繁複很難做，但其實只需要跟著食譜，自己在家也可以輕易做出賣相同味道一流的威靈頓牛柳！即刻看看如何入手製作威靈頓牛柳的食材，以及威靈頓牛柳食譜：

威靈頓牛柳（4人份）

烹煮時間：60分鐘

材料

白蘑菇 一盒

啡蘑菇 一盒

Parma ham/ Iberico ham 100g

Tenderloin 1KG

匈牙利鴨肝 1-2塊（不吃鴨肝可略過）

Puff Pastry 1-1.5塊

Mustard 適量

百里香 適量

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

貼士

正如上面材料清單可見，其實製作威靈頓牛柳材料不多，蘑菇、Parma ham/Iberico Ham等可以在街市及超市買到，至於牛柳及其他材料，推薦到高質食材網店Super Farm買，他們最近推出一個Beef Wellington Bundle，一個套餐有齊1KG的120日澳洲草飼Tenderloin、匈牙利鴨肝、Puff Pastry，更可以冷凍送貨到家，品質好亦非常方便。

澳洲120日穀飼牛柳 (威靈頓套餐)

優惠價：$648

SHOP NOW

做法

1. 將蘑菇抹乾淨，去椗再blend碎，有咁碎得咁碎，可加入適量百里香。之後將蘑菇碎炒至乾身，完全無水份為佳，攤涼備用。

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

2. 抹乾Tenderloin血水，去除Silver skin（怕麻煩可以唔做呢個step，但有筋膜口感會韌），將黑胡椒、海鹽搽勻整條Tenderloin

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

3. 大火熱鑊煎封整條Tenderloin，每邊1分鐘，鎖住肉汁，起鑊趁熱將Mustard搽勻Tenderloin

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

4. 鋪保鮮紙，將Iberico ham邊疊邊地放上保鮮紙，倒入磨菇碎鋪平；再用叉將鴨肝壓成蓉，鋪於磨菇碎上（不吃鴨肝可略過此步驟）

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

5. 將Tenderloin置入，用保鮮紙捲起，盡量會陰力壓實，捲成圓柱體後放入雪櫃至少15分鐘等待成型

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

6. 酥皮解凍一分鐘，鋪在保鮮紙上，將包好Ham及蘑菇碎的Tenderloin放於酥皮上，視乎大小用一至一塊半酥皮，同樣捲成圓柱體後放入雪櫃至少15分鐘等待成型

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

7. 220度預熱焗爐5分鐘 ，雪櫃取出酥皮牛柳，𠝹花紋，掃蛋漿，放入焗爐以220度焗30分鐘（5成熟）或35分鐘（7成熟）即成。

威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制

