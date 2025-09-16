焦點

天文台考慮周三晚上至周四初時發出一號戒備信號

Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

預先取得 Prime 會員，入手早鳥優惠產品。

Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

Prime Big Deal Days 會員日優惠將於 10 月上旬舉辦，想要在期間以優惠價購入心頭好，就必須要成為 Amazon Prime 會員才行。Amazon 雖然採用付費會員制，但同時也留下了 30 天免費試用的選項，讓大家先享受會員福利，再決定是否付費續約。本文將為大家逐步介紹申請方法，以及試用期過後要取消的方法，讓大家無憂無慮地網購掃貨！

👉 Amazon Prime Big Deal Days 2025 回歸！10 月 8 日、9 日 48 小時會員狂購

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2024

按此申請免費試用 Prime 會員

Amazon Prime Big Deal Days 2025 日期：

開始：本地時間 10 月 8 日（星期三）下午 3 時

結束：本地時間 10 月 10 日（星期五）下午 3 時

Amazon Prime 申請步驟

想要成為 Prime 會員，用家必須要成為基本會員，然後跟著以下步驟進行：

Amazon
Amazon

1. 登入後前往 Prime 頁面按「開始 30 天免費試用」

Amazon
Amazon

2. 要先輸入付款方式，之後就會開始 30 天的免費試用

Engadget chinese
Engadget chinese

3. 如果 30 天後不想繼續，亦可隨時取消

按此申請免費試用 Prime 會員

Amazon Prime 取消步驟

想要取消 Prime 會員亦非常簡單，只需跟隨以下步驟即可：

1. 按首頁右上角的「賬戶與清單」（Account & Lists）

Amazon
Amazon

2. 按 Prime Membership

Amazon
Amazon

3.在 Membership 底下選擇「End membership」

Amazon
Amazon

4. 按「Cancel Membership」

Amazon
Amazon

5. 按下 End On（你的會員到期日），即可成功取消會籍

Amazon
Amazon

如此一來讀者們便可以好好利用 30 天免費試用，在 Prime Day 中大買特買！

按此申請免費試用 Prime 會員

