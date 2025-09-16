Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Amazon 海外代購、代運攻略 2025

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！

切換 Amazon 商店區域

Amazon

Amazon 有部份品牌的產品只會出現在美區，因此如果想要看到這些產品以至於享受它們的優惠，必須把運送區域切換到美國地區。如上圖打開 Amazon 標誌旁邊的運送地點，然後輸入集運公司所在地的美國郵遞區號，即可進入美區 Amazon。

美國 Amazon 限定優惠例子

Amazon 上經常有優惠的 Apple 產品，基本都只能寄送美國地址，但看到大幅度減價又怎能錯過呢？只要借助集運服務，就能自行下單，把產品寄到指定美國集運倉再轉寄回家。

AirPods Pro 第二代（USB-C 充電盒）

Amazon 特價 US$190（約合 HK$1,478，需使用轉運）｜香港原價 HK$1849

立即購買

MacBook Air 13（M3、16GB RAM、256GB SSD）

M3 MacBook Air

Amazon 特價 US$899（約 HK$7,000，需要代運）｜原價 US$1,099

立即購買

海外集運基本概念

選定心水集運公司 註冊並獲得海外倉庫地址 商品結帳時根據集運公司教學，輸入地址或其他記認 商品發貨後於集運公司網址填寫貨品追蹤號碼或賣家使用的海外快遞公司資料 所有商品到達海外倉庫後，於集運公司網站計算運費及集運到港

集運公司 + 運費教學 貨品輕鬆送到香港

若心水商品未有免運費送港服務，集運就是最實惠又方便的選擇，以下 4 間集運公司皆有不錯的口碑，而且更有適合電子產品的保險與加固服務，只要預先註冊帳戶並獲取轉運倉地址，就能馬上在 Amazon 上直接購物。

1) 網民熱門：Buy&Ship

按此進入 Buy&Ship 網站

Buy&Ship 提供一站式多國集運服務，設有多個海外自營及專用倉庫作收貨之用。網購後只需進行簡單申報，便能實時追蹤貨件狀態，輕鬆收件。

【美國集運教學】

申請 Buy&Ship 會員，在官網獲得美國倉庫地址

在 Amazon 的地址設定中輸入美國倉庫地址和聯絡人資料

按照 Buy&Ship 教學添加特別指示

到 Amazon 上一鍵購買心水產品

Buy&Ship 集運費用：

Buy&Ship 自提點每磅 HK$27

第三方取貨點每磅 HK$32

工商派送服務每磅 HK$32，住宅及偏遠地區每單加收 HK$20 派送費用。

2）1,500 個提貨點：DimBuy

按此進入 DimBuy 網站

DimBuy 是香港較受歡迎的集運公司，勝在信譽好並有超過 1,500 個提貨點，空運時間為 7-10 個工作天，免費存貨 10 日，逾期額外 HK$7/日。亦可加選物流保障計劃，若選購比較貴重的電子產品，而擔心貨件於運送途中發生意外丟失及損壞，可獲最高為貨價 100% 的賠償金額，比起再度自費寄回美國更為相宜。

【美國集運收費】

DimBuy 物流服務中心：首半公斤 HK$26 / 續重半公斤 HK$26

順豐站／順豐服飾點／順便智能櫃：首半公斤 HK$31 / 續重半公斤 HK$31

客戶指定地址：首半公斤 HK$42 / 續重半公斤 HK$38

*總重量按提貨點而定

*可合併 1-5 個運單號碼之貨件

*貨品體積有限制

2）運費便宜：ShipBao

按此進入 ShipBao 網站

ShipBao 提供多國集運服務，運費亦十分相宜，首 10 磅只需 HK$30（偏遠地區需額外 HK$20）。貨品到達香港後，需於 15 個工作天內安排送貨／取件，ShipBao 於港九新界均有自取點，可選擇自家自取點取件，於倉庫或自提點可最多可免費存放六天。

【美國集運收費】

美國德拉華州免稅倉：首磅 HK$22 / 續 1 磅 HK$22

美國德拉華州免稅海運倉：首磅 HK$17 / 續 1 磅 HK$17（兩星期截單一次，出倉後預計 45-60 個工作天到港。）

*自提點及送貨服務均有不同的額外收費

*重量、體積有限制

本地取件收費：

自提點

詳細地址：https://www.shipbao.com/information/contact

快遞上門：

住宅或偏遠地址附加費 HKD $20，由司機上門額外收取，如拒付住宅或偏遠地址附加費導致派件失敗，客戶需額外支付二次派送費用

- 首 10 磅：HKD $30 ; 續 1 磅：HKD $2

OK 便利店：

每票：HKD $18

* 尺寸限制：長度+闊度+高度 = 120厘米或以下, 其中最長一條邊的長度少於50厘米

* 重量限制：5公斤(11磅)或以下

* 免費存倉：48小時

