Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月限時全網額外高達7折/免費退貨/香港運費攻略

FWRD是REVOLVE集團旗下副線品牌，主打精品服飾類別產品，讓大家可在線上購買各大名牌精品，從maisons de couture到新晉品牌， 幾乎齊集所有著名的設計師牌子，由小品牌至名牌都能買到。FWRD近期有全網優惠，輸入指定優惠碼最多可享額外7折優惠！減價區有Valentino Garavani手袋折上折優惠、Hoka波鞋折後低至$528、Maison Margiela Tee折後不用$2,000就可以買回家，假如有心水貨品，記住放進購物車，用最優惠的價錢入手！這裡會定期更新FWRD Promo Code、FWRD優惠碼，讓大家在FWRD以優惠價購物。即睇以下FWRD網購教學、免運費詳情與退貨教學，編輯更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

FWRD Promo Code/優惠碼 最新消息更新自2025年9月15日

1. 限時全網優惠，輸入優惠碼【9999】，

買滿$750美元（約港幣$5,832）即可享額外85折；買滿$1,000美元（約港幣$7,776）即可享額外8折；

買滿$1,500美元（約港幣$11,664）即可享額外75折；買滿$2,000美元（約港幣$15,552）即可享額外7折

優惠日期：即日起至9月17日晚上11點59分

優惠不包括以下品牌：

111Skin, 19-69, Acne Studios, Aesop, African Botanics, AGOLDE, Asics Platinum, Asics, Augustinus Bader, Baobab Collection, Bob's Watches, Bottega Veneta, By Terry, Byredo, Christophe Robin, Cire Trudon, Costa Brazil, Diptyque, Dr. Barbara Sturm, Dyson, ESPA, Fendi, FOREO, FWRD Boutique, FWRD Renew, Grown Alchemist, Gucci, HERETIC PARFUM, Joanna Vargas, Joya, Khaite, KNC Beauty, Leonor Greyl Paris, Lyma, Malin + Goetz, Mason Pearson, Mimi Luzon, MZ Skin, NANNETTE de GASPE, NEST Fragrances, Nike, NuFACE, OLAPLEX, Oribe, Polo Ralph Lauren, ReFa, Regime des Fleurs, Revive, Saint Laurent, Salomon, slip, Soleil Toujours, Surratt, THE ATTICO, The New Co., The North Face, The Row, U Beauty, Vintner's Daughter, ZIIP, and Zimmermann

2. 首次購物並買指定產品，可輸入【FWRD10】可享9折優惠

FWRD女裝頁面按此 FWRD男裝頁面按此

FWRD是REVOLVE集團旗下副線品牌，主打精品服飾類別產品

以4大特點來簡單概括FWRD網購網站

特點一：多達390個品牌產品，當中包括各大名牌，如Gucci、Saint Laurent、Chloé、Loewe等

特點二：長期有減價區，隨時可以平買名牌手袋

特點三：訂單滿100美金（約港幣$783）或以上免運費，一般運費是10美金（約港幣$78）

*匯率隨時有變，只供參考

特點四：最快約3至6個工作天送貨，30日內免費退貨

簡單介紹FWRD網站版面，設計簡單易用，白底黑字，頁面最上位置可以選擇英文或中文版面，往下就見到時裝專題和名牌新品推介。頁面小分項分了新品、設計師、服飾、洋裝、鞋子、包袋、配飾、美容、促銷、主題精選等，男裝和女裝則可在左上角選擇。

FWRD網站版面，設計簡單易用

購物過程簡單 開戶過程3步即可

這裡先來簡單講解FWRD開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。

FWRD開戶過程

1）首先到首頁右上「Sign In」，之後在頁面右方「CREATE AN ACCOUNT」填寫電郵地址和密碼

2）同頁下方再選擇eDM想接收男裝、女裝或男女裝最新資訊和優惠，完成後按「AGREE AND CONTINUE」

2）之後填寫姓名，可選擇填寫生日日期，之後可按「UPDATE MY PROFILE」，便完成登記

FWRD開戶過程3步即可

FWRD購物過程

1）選擇了想買的單品後，按「ADD TO BAG」。

2）之後會顯示兩個選項，「VIEW BAG / CHECK OUT」可到購物袋看你所選的貨品，下面「Continue Shopping」可繼續購物。

3）如按「VIEW BAG / CHECK OUT」，就會到「SHOPPING BAG」頁面，顯示貨品名稱、數量、價錢，還會再顯示是否免運費，如無問題，可按「PROCEED TO CHECKOUT」或「PayPal Check Out」。

4）到「ENTER SHIPPING ADDRESS」，可填寫地址和聯絡電話，右面頁面可再看「ORDER SUMMARY」確定購買貨品。

5）之後到「DELIVERY OPTIONS」，如有需要，這裏可再修改地址，選擇運送方法後，最後會問貨品是否用作送禮，假如是送禮，FWRD額外收取港幣約$62.9，並提供禮品收據、禮物盒和禮卡，亦可選擇填寫收件人和送禮人名字，以及禮物訊息，完成後可填寫「SAVE AND CONTINUE」 。

6）來到「SELECT PAYMENT METHOD」，可選擇付款方式，包括信用卡、PayPal和支付寶，下面還有「promo code」選項可填寫promo code，完成按「SAVE AND CONTINUE」便完成交易。

提提你：運費是港幣$78，買滿100美金（約783港元）可免運費到港

*匯率隨時有變，只供參考

選擇了想買的單品後，按「ADD TO BAG」

「SHOPPING BAG」頁面顯示貨品名稱、數量、價錢，還會再顯示是否免運費，如無問題，可按「PROCEED TO CHECKOUT」或「PayPal Check Out」

FWRD提供額外送禮服務，只需港幣$62.9便送禮物盒和禮卡

FWRD付款方式包括信用卡、PayPal和支付寶，下面還有「promo code」選項可填寫優惠碼

FWRD購物過程 30日內免費退貨

如要退貨可以在30日內辦理手續，香港退貨是可以免運費的，包裹和個人賬戶都會有詳細退貨教學，詳情：按此

1）在發票上註明退回的物品以及原因，將物品和發票裝入一個袋子或盒子（最好是原始的發貨箱）。

2）透過網上的順豐速運自助服務工具或順豐速運客戶服務，安排順豐速運免費取件。

3）所有退貨應寄送至以下地址：香港九龍荔枝角香港工業中心B座11樓11室。

4）退貨通常在收貨後 7-10 個工作日內處理，一旦退貨處理完畢，應收到電子郵件確認。

5）順豐速運會傳送短訊以確認收貨。請保留您的追踪號碼記錄，以便能夠在順豐速運網站上監控退貨進度。

6）一旦您的退貨已抵達FWRD，約需7-10 個工作日進行處理。退貨處理完成後，會收到一封電子郵件確認。

提提你：所有退還產品必需沒有穿過並保留其原始標籤，清倉商品不提供退款、換貨或店鋪積分活動。

如果商品受損或有缺陷，請於購買起60日內聯繫FWRD客戶服務專員。購買超過60日，FWRD會協助維修和/或更換五金件，但不可為無法修復的產品提供退貨或退款服務。

FWRD限時減價區優惠！特價品牌重點推介

FWRD近期減價區新增不少名牌產品，加上FWRD有限時額外優惠，最多可享額外7折，減價區產品折上折低至28折！Yahoo購物專員推介入手女裝Valentino Garavani V Logo圓形小手袋，可以手挽或用背帶，價錢由原價$12,952減至最平$5,440，減價折扣非常強勁！波鞋都值得入手，女裝Hoka U Ora Primo鞋折後低至$528，男裝Asics波鞋折上折最平都是$572，男裝還有Fear of God、Maison Margiela Tee優惠，折後不用$2,000就可以買回家！還有部分減價產品數量不多，Yahoo購物幫你精選FWRD最抵買的名牌手袋和特價貨品，看到喜歡的就快把它放進購物袋裡，不要等sold out才後悔！

FWRD Promo Code/優惠碼 最新消息更新自2025年9月15日

1. 限時全網優惠，輸入優惠碼【9999】，

買滿$750美元（約港幣$5,832）即可享額外85折；買滿$1,000美元（約港幣$7,776）即可享額外8折；

買滿$1,500美元（約港幣$11,664）即可享額外75折；買滿$2,000美元（約港幣$15,552）即可享額外7折

優惠日期：即日起至9月17日晚上11點59分

優惠不包括以下品牌：

111Skin, 19-69, Acne Studios, Aesop, African Botanics, AGOLDE, Asics Platinum, Asics, Augustinus Bader, Baobab Collection, Bob's Watches, Bottega Veneta, By Terry, Byredo, Christophe Robin, Cire Trudon, Costa Brazil, Diptyque, Dr. Barbara Sturm, Dyson, ESPA, Fendi, FOREO, FWRD Boutique, FWRD Renew, Grown Alchemist, Gucci, HERETIC PARFUM, Joanna Vargas, Joya, Khaite, KNC Beauty, Leonor Greyl Paris, Lyma, Malin + Goetz, Mason Pearson, Mimi Luzon, MZ Skin, NANNETTE de GASPE, NEST Fragrances, Nike, NuFACE, OLAPLEX, Oribe, Polo Ralph Lauren, ReFa, Regime des Fleurs, Revive, Saint Laurent, Salomon, slip, Soleil Toujours, Surratt, THE ATTICO, The New Co., The North Face, The Row, U Beauty, Vintner's Daughter, ZIIP, and Zimmermann

2. 首次購物並買指定產品，可輸入【FWRD10】可享9折優惠

FWRD女裝優惠頁按此 FWRD男裝優惠頁按此

FWRD減價女裝推介：

Valentino Garavani V Logo Signature Mini Bag

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折42折：$5,440｜ 6折特價：$7,771 ｜ 原價：$12,952

SHOP NOW

Valentino Garavani V Logo Signature Mini Bag

Burberry Mini Drawstring Bucket Bag

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折46折：$5,182｜ 65折特價：$7,403 ｜ 原價：$11,382

SHOP NOW

Burberry Mini Drawstring Bucket Bag

Diesel Denim Tank Top

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折35折：$1,088｜ 5折特價： $ 1,554 ｜ 原價：$3,100

SHOP NOW

Diesel Denim Tank Top

On Cloudnova Form 2 Sneaker

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折56折：$615｜ 5折特價： $ 879 ｜ 原價：$1,099

SHOP NOW

On Cloudnova Form 2 Sneaker

Hoka U Ora Primo

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折56折：$528｜ 8折特價： $ 754 ｜ 原價：$942

SHOP NOW

Hoka U Ora Primo

FWRD減價男裝推介：

Fear of God Boiled Wool Logo Patch Short Sleeve Tee

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折39折：$1,500｜ 55折特價： $ 2,143 ｜ 原價：$3,886

SHOP NOW

Fear of God Boiled Wool Logo Patch Short Sleeve Tee

Maison Margiela T-Shirt

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折35折：$1,638｜ 5折特價： $ 2,339 ｜ 原價：$4,671

SHOP NOW

Maison Margiela T-Shirt

Givenchy Pandora Small Bag

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折28折：$2,638｜ 4折特價： $ 3,768 ｜ 原價：$9,420

SHOP NOW

Givenchy Pandora Small Bag

Asics Gt-2160 Sneakers

輸入優惠碼【9999】最多可享額外7折

折上折56折：$572｜ 8折特價： $ 817 ｜ 原價：$1,021

SHOP NOW

Asics Gt-2160 Sneakers

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

蜜粉推介2025｜上臉實測5款定妝蜜粉 開價VS專櫃！李時安爆款令人失望？「這款」出汗後妝感如奶油肌、Jisoo同款持妝力高｜美編實測

Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator

「外泌體Exosome」是什麼？爆紅護膚成分，7大外泌體護膚好物推薦，轉季修復敏感、保濕抗老就靠它