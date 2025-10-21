不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
24S香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月限時優惠低至3折 Loewe手袋半價/免費退貨/香港運費攻略
Yahoo購物為你整合LVMH集團旗下24S優惠及網購一覽，低至3折，內文即睇：
LVMH集團旗下的法國精品名牌店24 Sèvres（24S），這網站以巴黎人愛逛的名牌百貨Le Bon Marché來命名，裡面當然是名牌雲集，24S更獨家發售LVMH旗下的Louis Vuitton、Dior、Celine和Moynat產品，如果首次在24S購物，可享9折優惠！最近24S減價區低至3折，值得入手LOEWE手袋低至半價、AMI PARIS恤衫、長褲3折起！這裡教你24S網購教學，兼為你整合血拼清單，快入去望望有沒有心水款式。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
24S Promo Code/優惠碼 最新消息更新自2025年10月20日
1. 首次購買指定產品滿$3,500並輸入優惠碼【10FIRST】即可享9折
2. 減價區低至3折
24S Code 折扣優惠碼！2025年10月最新退貨/免運費攻略
這次來詳盡介紹法國貴婦時裝百貨24 Sèvres（24S），這網店以Le Bon Marché來命名，在2017年成立，裡面名牌雲集，而且獨家發售LVMH旗下的Celine、Dior、LV手袋，24S可以送貨至過百個地方，香港是其中之一。
以4大特點來簡單概括24 Sèvres網購網站，
特點一：不少獨家限定貨品，當中獨家發售正貨Celine、LV手袋！
特點二：季度減價非常抵買，不少貨品都會毫不留情地劈價
特點三：滿300歐元（約2,500港元）免運到港
*匯率隨時有變，只供參考
特點四：最快約6個工作天送貨，30日內免費退貨
簡單介紹24 Sèvres（24S）網站版面，設計簡約俐落，白底黑字，如果有減價優惠，就會在首頁出現，往下掃就見到上架新貨和時裝專題。頁面小分項分了設計師、最新單品、時裝、鞋款、手袋、飾物、首飾、美妝、Ultimates，如有減價都會放到小分項位置，男裝和女裝則在左上角可以選擇。
女裝傳送門 24S 女裝減價區按此 男裝傳送門 24S男裝減價區按此
購物過程簡單 開戶過程3步即可
這裡先來簡單講解24S開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。
24S開戶過程
1）24S開戶，先到首頁右上的人仔。
2）見到「Identification」後，右邊有「Join 24S」，填寫電郵再「Continue」
3）之後選擇姓別，填寫名字，再選擇是否想收到EDM和填寫密碼，再按「Create an account」就完成登記。
24S購物過程
1）選擇想買的單品後，按「Add to cart」。
2）之後會顯示兩個選項，「View your bag」可到購物袋看你所選的貨品，「Place order」就會直接結賬。
3）如按「Place order」，就會到「Complete your order」頁面，須填寫姓名和地址，右面有「Use a promotional code」，可在這裡入優惠碼，填寫完就按「Proceed to delivery」 。
4）買滿300歐元（2,500港元）免運費送到香港，如果在上一個頁面忘記輸入優惠碼，這個頁面給你多次機會入Promotional Code，完成就按「Continue to payment」。
5）之後輸入信用卡號碼後，按「Pay now with credit card」便完成交易。
提提你：滿300歐元（2,500港元）免運費到港
*匯率隨時有變，只供參考
24S 30日內免費退貨
如要退貨可以在30日內辦理手續，香港退貨是可以免運費的，包裹和個人賬戶都會有詳細退貨教學，詳情：按此
1）退貨標籤附於原有包裹中，包裹内還隨附海關單據
2）移除原本24S的託運標籤，將新的退貨標籤貼在包裹外
3）之後，再與DHL人員聯絡安排上門收貨時間
4）包裹寄回24S後，需要七至十個工作天處理
5）退款申請成功的話，會以電郵通知，退款將約15天內退回你原本的付款方式戶口
提提你：泳衣、內衣等由於衛生問題不設退換。請確保貨品未使用過、沒有磨損、沒有洗滌過等，且附有24S及品牌標籤才可退貨。
24S限時優惠低至3折！優惠品牌重點推介
24S除了獨家網上發售Louis Vuitton、Dior、Celine和Moynat的產品，還有多款名牌手袋都可以在24S買到，24S近期減價區低至3折，而女裝減價區有多款LOEWE手袋優惠，當中最抵買的是LOEWE Goya Puffer款手袋，由原價$29,450減至$14,725，平了近$15,000，而LOEWE另一款Slice Hammock手袋都平，低至7折，兩款手袋都不用$20,000就可以買回家！女裝服飾區更抵，優惠低至3折，Valentino Garavani連身裙由$27,000激減至$8,100，男裝AMI PARIS長褲同樣低至3折，折後低至$1,290，AMI PARIS恤衫都有6折優惠！Yahoo購物專員以下幫你精選24S最抵買的名牌手袋和特價貨品，看到喜歡的就快把它放進購物袋裡，不要等sold out才後悔！
24S Promo Code/優惠碼 最新消息更新自2025年10月20日
1. 首次購買指定產品滿$3,500並輸入優惠碼【10FIRST】即可享9折
2. 減價區低至3折
24S減價名牌女裝推介：
LOEWE Goya Puffer quilted bag
5折特價：$14,725｜
原價：$29,450
CHLOE Paraty 24 handbag
5折特價：$8,950｜
原價：$17,900
LOEWE Slice Hammock bag
7折特價：$18,130｜
原價：$25,900
VALENTINO GARAVANI Midi dress
3折特價：$8,100｜
原價：$27,000
BALLY Belkys pumps 30
4折特價：$2,596｜
原價：$6,490
24S抵買男裝產品推介：
AMI PARIS Baggy jeans
3折特價：$1,290｜
原價：$4,300
AMI PARIS Ami de Cœur boxy fit shirt
6折特價：$1,440｜
原價：$2,400
LOEWE Bi-material lace-up shoes
7折特價：$6,020｜
原價：$8,600
提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至32折！超抵$4,050入手25件貴婦級護膚品、最平$320買到聖誕套裝
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起
Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手
其他人也在看
5大秋冬靴款推介！Rockfish/Leather Lab/Charles & Keith $2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大秋冬靴款推介！Rockfish/Leather Lab/Charles & Keith $2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
70歲婆婆與27隻被棄老弱貓狗相依為命 被地政指寮屋僭建勒令拆遷 盼政府網開一面
【動物專訊】許多動物因年老、或生病慘被冷血無情的主人遺棄山頭。愛護動物、70歲的英姐30多年來不斷拯救被棄山頭的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。無奈最近她卻收到地政總署的信件，指有人投訴她僭建，勒令清拆其寮屋及取消其寮屋居住權，令英姐與27隻貓狗苦無去路，非常徬徨。英姐正向義工及各界求助，盼望政府網開一面，好讓他和那些身世悲慘的動物可以平安渡過餘生，盼即使要求她們遷走，也給予多點時間。本報正向地政總署查詢有關個案。 70多歲的英姐以前在醫護界工作，一向愛動物的她，救狗多年，自1990年代已經開始救狗，「當時經常餵流浪狗，又救受傷的狗，後來退了休，我親戚讓我住現時的寮屋，因為有了地方，便救更多的狗。」 她現時有23隻狗和3隻貓，這些動物均身世可憐，有因病被人遺棄山頭、亦有動物是因原主人以無力照顧而遺棄，亦有些動物是暫托後因沒人問津而被英姐收養了，亦有些狗狗是英姐救回來，她憶述有狗狗是全新生滿蛆蟲，在垃圾堆中覓食，非常可憐。 在狗狗當中，大部份都是老弱殘兵，最老的已有10多歲，年紀最小則是她2023年救起的狗BB。她坦言，這些狗狗均以難以找到領養，她亦不忍心這些動物孤苦伶仃香港動物報 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！MOVENPICK雪糕/雪葩$110/5杯、屈臣氏網店送迷你USB無線吸塵器（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
2025 Tory Burch手袋推薦｜編輯推介你12款 $7000內的中價手袋，當中更有李洙赫同款！
Tory Burch有着親民奢華的理念，它們的手袋更是小資女之選！集on trend 的設計、質感、功能於一身，而且屬中價價位，不論是20+、30+、40+的女士們都總會找到心頭好！ELLE從Tory Burch中為你精選了11款$7000內的手袋款式，一起來看看今季有甚麼手袋值得入手吧！Tory Burch近日李洙赫來到香港IFC Tory Burch新店開幕禮，全場人士都為他尖叫！當天他手上拿的是這個Romy手袋的大尺寸版本，對男生來說，這個尺寸女袋男用完全無問題！Tory BurchRomy麂皮手袋 (HK$4,650)現在官網只有小尺寸的Romy手袋，小尺寸則較小巧精緻，適合身型較嬌小的女生攜帶；加上啡色麂皮從去年成為大熱的手袋配色，來到秋冬季節更加不容錯過！如果大尺寸在香港公售的話，是可以跟伴侶共用的中性手袋！按此購買Tory BurchMonogram水桶袋 (HK$5350)Tory Burch的T字Monogram印花經典又百搭，深藍色的帆布材質更是耐用；而且這個水桶袋容量偌大，品牌貼心地附上可拆卸的拉鏈袋，可以井然有序地擺放小物。抽繩以金屬標誌綴飾繩扣，具備功能性又不ELLE.com.hk ・ 5 小時前
世界知名主廚Gordon Ramsay力推塔斯曼尼亞！全球頂級旅遊及美食目的地 不能錯過豐富海產美食、威士忌
世界知名主廚Gordon Ramsay與幼年大白鯊的意外相遇，讓這座澳洲島嶼成為全球矚目焦點。近日塔斯曼尼亞榮獲《Condé Nast Traveler》2025年「讀者之選大獎」亞太及南太平洋地區「最佳島嶼」第二名，這項殊榮與這位米芝蓮星級主廚的親身推薦，印證了塔斯曼尼亞作為全球頂級旅遊及美食目的地的地位。Yahoo Food ・ 1 天前
女性如何為自己選擇屬於自己的舞台？結婚、生育並成為母親...從容地拿回人生主導權｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
小時候，我曾深深渴望學習芭蕾，卻被母親堅定地攔下。她的理由很具體：「學這個做什麼？女孩子懷孕時沒法工作，生活會很拮据，身形也會走樣，不實際。」在她對未來的想像裡，「懷孕」幾乎等同於「經濟困境」與「身體失落」，是一道必然關上的門。她急著為我尋找一扇更安全的窗。Yahoo Style HK ・ 1 天前
元朗貨倉清拆夷為平地 十多隻社區貓急需救援
【動物專訊】清拆重建除了影響居民外，一班社區動物亦會受影響而需要有人伸出援手。元朗一個貨倉上星期開始圍封清拆，但該處居住了10多隻社區貓貓，餵貓義工Coco等人連日內已經不斷救援，暫時已救起了２隻貓B，但有很多隻貓貓仍未救出，情況十分緊急。Coco坦言會盡力營救，但貓舍空間已近飽和，因此急徵暫托家庭，幫助這些失去家園的社區貓貓度過難關。 Coco表示，該貨倉很多地方已被夷平，而且又近馬路邊，情況十分危險，她見到有隻貓媽媽帶著3隻貓BB找地方躲避清拆工程，現在貓貓一家都不知所蹤，希望能夠救到他們。 她形容，該工程進度十分迅速，義工們已經趕緊展開救援行動，但暫時只成功救起兩隻貓B，另有很多貓在生死存亡之中，「他們失去了原有的棲息地，生命安全受到極大威脅。我們希望能在清拆完成前，能救的盡救。」 她指現時該工程位置最急切有約10多隻貓需要救援，另附近有20隻貓貓左右在工程範圍外，那些貓貓所處位置暫時安全。 由於貓舍已經爆滿，義工現急徵暫托或領養家庭，讓貓貓們都能夠順利獲救。如有意幫助這些可憐貓貓，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與義工Coco聯絡。 The post 元朗貨倉清香港動物報 ・ 3 小時前
港車北上港珠澳大橋被內地海關截 車內檢逾50萬元人民幣
內地海關公布，於13日在港珠澳大橋珠海公路口岸進境客車通道監管時，發現一輛香港私家車有異常，在車內檢獲50.2萬元人民幣。 內地海關表示，在車內副駕座椅椅背及背包內，檢獲50.2萬元人民幣。內地海關強調，根據相關內地法律法規，貨幣現鈔屬於限制進出境物品，進出境旅客，每人每次不能攜帶超過2萬元人民幣現鈔，超過部分須am730 ・ 1 天前
2025最強聯名潮！Beautyblender、New Balance、ASICS、CASETiFY齊發 從彩妝到行李箱都在跨界比創意
Beautyblender × BLAH BLAH Bar美不設限，酷愛無界——為自由上妝，也為真實乾杯每年十月的彩虹驕傲月，是屬於勇敢與自由的節日。今年風靡全球的底妝神器 Beautyblender® 推出全新「酷愛系列」原創美妝蛋，以繽紛色彩與勇敢能量，邀請大家用妝容展現最真實的自己。品牌更首度與...styletc ・ 2 小時前
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 1 天前
Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至51折優惠，當中皇牌Leggings、Sport Bras、運動褲、背心、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 Uniqlo U 秋冬單品低至$59
Uniqlo優惠專區今期帶來超多 Uniqlo U 秋冬單品，包括外套、大衣、時尚易襯衛衣、質感俐落恤衫及迷你袋！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 4 小時前
香港手袋迷都在搶「這3款」名牌手袋，刻著高級簡約的「啡色手袋」推薦
手袋迷這陣子有心水手袋想入手嗎？近期名牌網購網就來發布，香港女生用戶放進購物袋裡的Top5單品，其中3款都是啡色手袋！各位時尚迷，看來又要備戰準備出擊購入啡色手袋！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
叮叮叮！KKday雙11優惠提前開跑！KKday由即日起到11月11日推出「11週年慶叠加雙11大折日」，多款產品低至$11，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別，更每日大派超抵優惠碼，每日累積最高消費額送多個目的地雙人來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，大家bookmark此文章以便查看最新資訊！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
平野紫耀的沙啞嗓音與逆襲！他的時尚帝國藏什麼秘密？
平野紫耀，這個名字一聽就讓人心動！1997年1月29日出生在名古屋，171公分的他頂著一張閃亮王子臉，沙啞嗓音和天然呆的個性，簡直是行走的偶像教科書！😎Japhub日本集合 ・ 1 天前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 買新鮮生果滿$60加$1換利休茶作飲品（即日起至23/10）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有益力多LT活性乳酸菌低糖高纖飲品5支裝 $30/2排、史雲生清雞湯(澳洲版)1公升3盒裝 $30 (送史雲生清雞湯250毫升)；買任何新鮮生果$60即可加$1換購利休茶作茶類飲品500毫升(價值$8)！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 6 小時前