Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

24S香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月限時優惠低至3折 Loewe手袋半價/免費退貨/香港運費攻略

LVMH集團旗下的法國精品名牌店24 Sèvres（24S），這網站以巴黎人愛逛的名牌百貨Le Bon Marché來命名，裡面當然是名牌雲集，24S更獨家發售LVMH旗下的Louis Vuitton、Dior、Celine和Moynat產品，如果首次在24S購物，可享9折優惠！最近24S減價區低至3折，值得入手LOEWE手袋低至半價、AMI PARIS恤衫、長褲3折起！這裡教你24S網購教學，兼為你整合血拼清單，快入去望望有沒有心水款式。

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

24S Promo Code/優惠碼 最新消息更新自2025年10月20日

1. 首次購買指定產品滿$3,500並輸入優惠碼【10FIRST】即可享9折

2. 減價區低至3折

24S主頁按此 24S 減價區優惠頁按此

24S Code 折扣優惠碼！2025年10月最新退貨/免運費攻略

這次來詳盡介紹法國貴婦時裝百貨24 Sèvres（24S），這網店以Le Bon Marché來命名，在2017年成立，裡面名牌雲集，而且獨家發售LVMH旗下的Celine、Dior、LV手袋，24S可以送貨至過百個地方，香港是其中之一。

法國貴婦時裝百貨，24 Sèvres（24S）

以4大特點來簡單概括24 Sèvres網購網站，

特點一：不少獨家限定貨品，當中獨家發售正貨Celine、LV手袋！

特點二：季度減價非常抵買，不少貨品都會毫不留情地劈價

特點三：滿300歐元（約2,500港元）免運到港

*匯率隨時有變，只供參考

特點四：最快約6個工作天送貨，30日內免費退貨

簡單介紹24 Sèvres（24S）網站版面，設計簡約俐落，白底黑字，如果有減價優惠，就會在首頁出現，往下掃就見到上架新貨和時裝專題。頁面小分項分了設計師、最新單品、時裝、鞋款、手袋、飾物、首飾、美妝、Ultimates，如有減價都會放到小分項位置，男裝和女裝則在左上角可以選擇。

女裝傳送門 24S 女裝減價區按此 男裝傳送門 24S男裝減價區按此

首頁版面有貨品推介、新上架貨品，以及獨家貨品。

24S首頁亦有最新時裝主題和設計師推介

購物過程簡單 開戶過程3步即可

這裡先來簡單講解24S開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。

24S開戶過程

1）24S開戶，先到首頁右上的人仔。

2）見到「Identification」後，右邊有「Join 24S」，填寫電郵再「Continue」

3）之後選擇姓別，填寫名字，再選擇是否想收到EDM和填寫密碼，再按「Create an account」就完成登記。

開戶過程3步即可

24S購物過程

1）選擇想買的單品後，按「Add to cart」。

2）之後會顯示兩個選項，「View your bag」可到購物袋看你所選的貨品，「Place order」就會直接結賬。

3）如按「Place order」，就會到「Complete your order」頁面，須填寫姓名和地址，右面有「Use a promotional code」，可在這裡入優惠碼，填寫完就按「Proceed to delivery」 。

4）買滿300歐元（2,500港元）免運費送到香港，如果在上一個頁面忘記輸入優惠碼，這個頁面給你多次機會入Promotional Code，完成就按「Continue to payment」。

5）之後輸入信用卡號碼後，按「Pay now with credit card」便完成交易。

提提你：滿300歐元（2,500港元）免運費到港

*匯率隨時有變，只供參考

選擇了想買的單品後，按「Add to cart」，之後會顯示「View your bag」和「Place order」兩個選項

在「Complete your order」頁面，須填寫姓名和地址，右面有「Use a promotional code」，可在這裡入優惠碼，填寫完就按「Proceed to delivery」

如果在上一個頁面忘記輸入優惠碼，這個頁面給你多次機會入Promotional Code，完成就按「Continue to payment」

24S 30日內免費退貨

如要退貨可以在30日內辦理手續，香港退貨是可以免運費的，包裹和個人賬戶都會有詳細退貨教學，詳情：按此

1）退貨標籤附於原有包裹中，包裹内還隨附海關單據

2）移除原本24S的託運標籤，將新的退貨標籤貼在包裹外

3）之後，再與DHL人員聯絡安排上門收貨時間

4）包裹寄回24S後，需要七至十個工作天處理

5）退款申請成功的話，會以電郵通知，退款將約15天內退回你原本的付款方式戶口

提提你：泳衣、內衣等由於衛生問題不設退換。請確保貨品未使用過、沒有磨損、沒有洗滌過等，且附有24S及品牌標籤才可退貨。

24S限時優惠低至3折！優惠品牌重點推介

24S除了獨家網上發售Louis Vuitton、Dior、Celine和Moynat的產品，還有多款名牌手袋都可以在24S買到，24S近期減價區低至3折，而女裝減價區有多款LOEWE手袋優惠，當中最抵買的是LOEWE Goya Puffer款手袋，由原價$29,450減至$14,725，平了近$15,000，而LOEWE另一款Slice Hammock手袋都平，低至7折，兩款手袋都不用$20,000就可以買回家！女裝服飾區更抵，優惠低至3折，Valentino Garavani連身裙由$27,000激減至$8,100，男裝AMI PARIS長褲同樣低至3折，折後低至$1,290，AMI PARIS恤衫都有6折優惠！Yahoo購物專員以下幫你精選24S最抵買的名牌手袋和特價貨品，看到喜歡的就快把它放進購物袋裡，不要等sold out才後悔！

24S 女裝減價區按此 24S男裝減價區按此

24S Promo Code/優惠碼 最新消息更新自2025年10月20日

1. 首次購買指定產品滿$3,500並輸入優惠碼【10FIRST】即可享9折

2. 減價區低至3折

24S減價名牌女裝推介：

LOEWE Goya Puffer quilted bag

5折特價：$14,725｜ 原價：$29,450

SHOP NOW

LOEWE Goya Puffer quilted bag

CHLOE Paraty 24 handbag

5折特價：$8,950｜ 原價：$17,900

SHOP NOW

CHLOE Paraty 24 handbag

LOEWE Slice Hammock bag

7折特價：$18,130｜ 原價：$25,900

SHOP NOW

LOEWE Slice Hammock bag

VALENTINO GARAVANI Midi dress

3折特價：$8,100｜ 原價：$27,000

SHOP NOW

VALENTINO GARAVANI Midi dress

BALLY Belkys pumps 30

4折特價：$2,596｜ 原價：$6,490

SHOP NOW

BALLY Belkys pumps 30

24S抵買男裝產品推介：

AMI PARIS Baggy jeans

3折特價：$1,290｜ 原價：$4,300

SHOP NOW

AMI PARIS Baggy jeans

AMI PARIS Ami de Cœur boxy fit shirt

6折特價：$1,440｜ 原價：$2,400

SHOP NOW

AMI PARIS Ami de Cœur boxy fit shirt

LOEWE Bi-material lace-up shoes

7折特價：$6,020｜ 原價：$8,600

SHOP NOW

LOEWE Bi-material lace-up shoes

提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起

Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手

聖誕倒數月曆2025｜MAC Advent Calendar低至4折！珠寶禮盒+24件美妝產品 皇牌唇膏/斷貨王眼影