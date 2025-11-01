焦點

舊電單車注入香港靈魂　一群大叔製造鐵騎浪漫

FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月最新官網優惠

想知網購平台FARFETCH最新優惠及免運費教學？即睇內文：

FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月最新官網優惠

FARFETCH，來自英國的名牌網購電商，熱愛名牌的朋友，這裡幫你定期更新最新FARFETCH優惠碼 / FARFETCH Promo Code，把這文章Bookmark起來吧！來到2025年11月，FARFETCH新季滿$1,200即享75折，不少話題品牌都有折，即睇Yahoo購物抵買推介！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

FARFETCH官網重點連結：

FARFETCH女裝

FARFETCH男裝

FARFETCH童裝

FARFETCH香港優惠碼，最新消息更新自2025年11月01日：

滿$3,000免運；30日免費退回貨品；3-7日運送期；

FARFETCH優惠碼1. 新季New Season滿$1,200即享75折

即日起至11月13日6am

按此看減價女裝

按此看減價男裝

按此看減價童裝

女裝熱賣品牌推薦：

LEMAIRE 牛角包袋：按此

AMI Paris 服飾：按此

Polo Ralph Lauren 帽子與飾物：按此

CDG Play 服飾：按此

Alexander McQueen 鞋款：按此

Jacquemus 手袋：按此

Valentino 手袋：按此

A.P.C. 手袋：按此

今期編輯推介：

來到11月，就是「雙11優惠」的時期了！FARFETCH這次雙11期間就來推出新季New Season滿$1,200即享75折，不少話題單品都有折，連「靜奢王牌」The Row都有手袋可享75折！可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋都有75折，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！

按此看更多減價The Row

（Getty Images）
（Getty Images）

The Row 90s leather tote bag

特價：$10,566；原價：$14,087

SHOP NOW

The Row 90s leather tote bag
The Row 90s leather tote bag

The Row small N/S Park tote bag

特價：$11,082；原價：$15,776

SHOP NOW

The Row small N/S Park tote bag
The Row small N/S Park tote bag

The Row leather shoulder bag

特價：$43,194；原價：$57,592

SHOP NOW

The Row leather shoulder bag
The Row leather shoulder bag

The Row India 15.75 tote bag

特價：$27,792；原價：$37,056

SHOP NOW

The Row India 15.75 tote bag
The Row India 15.75 tote bag

男裝熱賣品牌推薦：

LEMAIRE 牛角包袋：按此

Carhartt WIP 外套：按此

AMI Paris 衛衣：按此

Thom Browne 恤衫：按此

Polo Ralph Lauren 恤衫：按此

New Balance 鞋款：按此

Kenzo 恤衫：按此

Essentials 服飾：按此

Salomon 鞋款：按此

今期編輯推介：

Polo Ralph Lauren也在新季75折優惠當中，而且款式都幾吸引，有熱賣的Tee、衛衣，還有百搭恤衫都很適合日常或返工穿搭。低至半價其實都幾吸引，趁碼數足的時候入手心頭好！

按此看減價Polo Ralph Lauren

Polo Ralph Lauren striped shirt

特價：$1,268；原價：$1,690

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren striped shirt
Polo Ralph Lauren striped shirt

Polo Ralph Lauren cotton shirt

特價：$1,071；原價：$1,428

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren cotton shirt
Polo Ralph Lauren cotton shirt

Polo Ralph Lauren half-zip polo shirt

特價：$1,200；原價：$1,600

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren half-zip polo shirt
Polo Ralph Lauren half-zip polo shirt

Polo Ralph Lauren cable-knit zip-up cardigan

特價：$1,743；原價：$2,324

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren cable-knit zip-up cardigan
Polo Ralph Lauren cable-knit zip-up cardigan

FARFETCH抵買購物推薦：

AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380

AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380

Prada Vintage手袋低至$2,9XX！與日本代購差不多價位，比新貨更搶手

Prada Vintage手袋低至$2,9XX！與日本代購差不多價位，比新貨更搶手
Prada Vintage手袋低至$2,9XX！與日本代購差不多價位，比新貨更搶手

FARFETCH網購有用連結：

FARFETCH官網教學！逐步教網購步驟、運費、支付方式、退貨教學

FARFETCH官網教學！逐步教網購步驟、運費、支付方式、退貨教學
FARFETCH官網教學！逐步教網購步驟、運費、支付方式、退貨教學

