FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月最新官網優惠
想知網購平台FARFETCH最新優惠及免運費教學？即睇內文：
FARFETCH，來自英國的名牌網購電商，熱愛名牌的朋友，這裡幫你定期更新最新FARFETCH優惠碼 / FARFETCH Promo Code，把這文章Bookmark起來吧！來到2025年11月，FARFETCH新季滿$1,200即享75折，不少話題品牌都有折，即睇Yahoo購物抵買推介！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
FARFETCH官網重點連結：
FARFETCH香港優惠碼，最新消息更新自2025年11月01日：
滿$3,000免運；30日免費退回貨品；3-7日運送期；
FARFETCH優惠碼1. 新季New Season滿$1,200即享75折
即日起至11月13日6am
女裝熱賣品牌推薦：
今期編輯推介：
來到11月，就是「雙11優惠」的時期了！FARFETCH這次雙11期間就來推出新季New Season滿$1,200即享75折，不少話題單品都有折，連「靜奢王牌」The Row都有手袋可享75折！可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋都有75折，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！
The Row 90s leather tote bag
特價：$10,566；原價：$14,087
The Row small N/S Park tote bag
特價：$11,082；原價：$15,776
The Row leather shoulder bag
特價：$43,194；原價：$57,592
The Row India 15.75 tote bag
特價：$27,792；原價：$37,056
男裝熱賣品牌推薦：
今期編輯推介：
Polo Ralph Lauren也在新季75折優惠當中，而且款式都幾吸引，有熱賣的Tee、衛衣，還有百搭恤衫都很適合日常或返工穿搭。低至半價其實都幾吸引，趁碼數足的時候入手心頭好！
Polo Ralph Lauren striped shirt
特價：$1,268；原價：$1,690
Polo Ralph Lauren cotton shirt
特價：$1,071；原價：$1,428
Polo Ralph Lauren half-zip polo shirt
特價：$1,200；原價：$1,600
Polo Ralph Lauren cable-knit zip-up cardigan
特價：$1,743；原價：$2,324
FARFETCH抵買購物推薦：
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
Prada Vintage手袋低至$2,9XX！與日本代購差不多價位，比新貨更搶手
FARFETCH網購有用連結：
FARFETCH官網教學！逐步教網購步驟、運費、支付方式、退貨教學
