ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至25折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學

這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，最近有限時減價，減價區低至3折，女裝ASOS自家品牌短裙低至25折、Puma黑色運動上衣折後竟不用$100、$444就可以買到2件Tommy Jeans Logo Tee，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～

ASOS香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月23日：低至25折

1. 新會員付款前輸入優惠碼【NEW】可享85折

2. 新會員用ASOS app購物，並付款前輸入優惠碼【NEWAPP】可享8折

3. 指定產品輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

ASOS女裝優惠頁按此

ASOS男裝優惠頁按此

ASOS網購實用文

2025年9月最新優惠碼 Promo Code/免運費/免費退貨教學

這次要詳盡講解的網站是來自英國的大型網購百貨ASOS，這裡主要可以購入時裝，亦有不少護膚美妝、家品、小飾物等，大部分英國當紅潮牌都有！除了名牌產品外，還有ASOS自家品牌，款式非常多，並迎合潮流，重點是好平，真的好平，好容易買到得意忘形！

英國購物網站ASOS，年齡層較廣闊的一個網站，裡面可以買到多元化貨品。

以5大特點來簡單概括ASOS網購網站：

特點一：品牌較為年輕與多元化，價錢亦很相宜

特點二：運費約港幣$90，買滿$650就可以免運費，

特點三：學生有9折

特點四：有自家設計品牌，價位較為便宜

特點五：照顧各類身型人士，小女生或大碼女生，甚至孕婦裝都可以在此選購

簡單地介紹ASOS網站版面，很容易使用。網站分了男、女裝，版面通常分4部分，有減價就會放最開頭的版位，之後就會有今期流行的時裝主題，接著有分類貨品推介，很簡單直接。購物小分項有最重點留意的減價區，之後就有新貨上架、時裝、鞋款、飾物。這裡的運動服（Sportswear）有特別劃分出來，還有護膚用品（Face＋Body），非常容易使用。最後，值得一提ASOS網站還有一個叫做Marketplace的分項，收集了外國獨立品牌與Vintage店的貨品，喜歡這類服裝的文青們，這區域不要錯過。

ASOS女裝傳送門

ASOS男裝傳送門

網站會定期推出主題時裝推介~

ASOS的自家品牌貼近休閒街頭潮流，加上價錢平好容易買到忘形。

歐美名人加持 ASOS高質單品

ASOS貨品價位很平，但品質絕對不差，不少歐美名人都會穿ASOS的單品，例如下圖左邊有Logan Browning穿上ASOS的鮮黃色連身西裝；中間有Jameela Jamil於美國大型音樂頒獎禮穿起了ASOS的黑色Ankle Boots行紅地毯；還有右邊的唱跳創作歌手Dua Lipa穿起ASOS的藍色Crop Top。

ASOS的單品其實很受歐美明星喜歡，休閒性感的風格又有，中性有型的西裝又有，甚至穿起ASOS的Ankle Boots行紅地毯。

購物過程簡單 滿$650即免運費

這裡先來簡單講解ASOS開戶方法和購物過程，登記會員後可以更快掌握ASOS最新優惠，令大家可以用更抵的價錢，用最快的速度，入手抵買之物！

ASOS開戶過程

1）ASOS開戶就是到首頁的右上角人仔按「JOIN」。

2）在「JOIN」裡面填寫電郵、姓名、密碼和生日日期。

3）可以選取想看女裝還是男裝，和選擇接收eDM，填寫後便完成登記。

開戶過程非常簡單

ASOS學生9折優惠

學生平時想買新衫的話，可在ASOS登記學生優惠，只需輸入姓名、ASOS帳戶電郵和學生電郵地址，再選擇畢業年份後，遞交申請便可。之後，需要用學生電郵驗證學生身份，當驗證成功後，ASOS會再電郵優惠碼到您的ASOS帳戶電郵地址，優惠碼有效期至您的畢業年份，在畢業前買新衫都可以享9折優惠，多買幾件新衫都不成問題！

學生在ASOS購物可享額外9折優惠

ASOS購物過程

1）選擇想買的單品，並按「Add to bag」。

2）在頁面的右上角會彈出你買的貨品，下面有「Check out」結賬。

3）之後就會到結賬頁面，選了送貨地區後，下面會有一行「Promo / Student code or Vouchers」，就是輸入優惠碼的地方。

4）輸入優惠碼後，右邊的價錢會有變動，運費約$90，買滿$650免運費。

5）輸入地址和信用卡號碼後，最後結賬就按「Place Order」。

選完貨品都可以繼續Shopping，之後到右上角的購物袋再選擇想買貨品就可以去結算。

這裡滿$650就可以免運費，如果想每次都免運費就可以買$419一年免運費服務。

提提你：轉匯率結算是在首頁的最最最右上角位置，按後會出現「Preferences」，會見到在Shop In：Hong Kong（在香港區購物），並顯示送貨日期，之後才是轉匯率的位置。

在首頁的最最最右上角位置，按後會出現「Preferences」，這裡才是轉匯率的位置。

28日內免費退貨 簡單4步到7-Eleven退貨

如要退貨可以在28日內，到附近的7-Eleven便利店免費退貨。

1）到ASOS的「My Account」申請退貨，或者到此頁面（按此），Create return。

2）列印退貨運單並貼在包裹上。

3）將要退貨包裹包好並到指定7-Eleven店舖退回貨品。

4）顧客的退貨包裹大約於18個工作天內處理。 ​

ASOS是可以在28日內進行免費退貨，如果過了28日退貨的話，在收貨45日內退貨就有張同金額的Gift Voucher。

優惠碼全攻略！

購物攻略重點來了，就是要知道ASOS優惠碼！關於怎樣買最抵，其實這裡本身的貨品價位都好平，有些甚至平過市價，再加上優惠碼，隨時可以用折上折優惠買到平貨！

＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝

這次血拼清單來了！近期減價區加入不少好物，以下幫大家整理了ASOS優惠清單！ASOS今期減價區優惠低至25折，先來介紹女裝優惠，ASOS自家品牌ASOS DESIGN的短裙低至25折，折後低至$111，可以平平地買來Party著！不過數到最抵，一定是Puma黑色運動上衣，折後竟不用$100，Calvin Klein Jeans黑色背心上衣更有折上折優惠，折後只需$142！男裝優惠同樣吸引，Polo Ralph Lauren T-shirt亦有額外8折優惠，折上折低至$435就可以入手，Tommy Jeans折後只要$444就可以買到2件Logo Tee，分別有藍色和白色，平均每件都是$222；Salomon波鞋都抵買，折後低至$917，但平價貨每次都很快被人買斷，各位有心水就趕快落單！

ASOS香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月23日：低至25折

1. 新會員付款前輸入優惠碼【NEW】可享85折

2. 新會員用ASOS app購物，並付款前輸入優惠碼【NEWAPP】可享8折

3. 指定產品輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

ASOS女裝優惠頁按此

ASOS男裝優惠頁按此

ASOS減價女裝推介：

ASOS DESIGN shaped neckline wide strap with draped skirt mini dress in black

25折特價：$111｜ 原價：$444

SHOP NOW

ASOS DESIGN shaped neckline wide strap with draped skirt mini dress in black

adidas Training seamless long sleeve crop top in silver green

3折特價：$133｜ 原價：$444

SHOP NOW

adidas Training seamless long sleeve crop top in silver green

Puma Classics baby tee in black

34折特價：$92｜ 原價：$278

SHOP NOW

Puma Classics baby tee in black

Calvin Klein Jeans rib tank top in black

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

折上折4折：$142｜ 5折特價：$178 ｜ 原價：$356

SHOP NOW

Calvin Klein Jeans rib tank top in black

Hunter original chelsea boot in dark olive

8折特價：$844｜ 原價：$1,056

SHOP NOW

Hunter original chelsea boot in dark olive

ASOS減價男裝推介：

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

折上折44折：$435｜ 56折特價：$544 ｜ 原價：$989

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

Tommy Jeans 2-pack slim fit flag logo t-shirts in navy and white

76折特價：$444｜ 原價：$589

SHOP NOW

Tommy Jeans 2-pack slim fit flag logo t-shirts in navy and white

Dr Martens 1460 Pascal 8 eye boots in tan leather

48折特價：$888｜ 原價：$1,889

SHOP NOW

Dr Martens 1460 Pascal 8 eye boots in tan leather

Tommy Hilfiger cupset trainers in white with gum sole

5折特價：$611｜ 原價：$1,222

SHOP NOW

Tommy Hilfiger cupset trainers in white with gum sole

Salomon XA Pro 3D Amphib trainers in green

76折特價：$917｜ 原價：$1,222

SHOP NOW

Salomon XA Pro 3D Amphib trainers in green

