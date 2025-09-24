ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至25折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學

樺加沙｜十號風球現正生效
Yahoo購物為你整合英國大型網購百貨ASOS最新優惠，低至25折，內文即睇：
這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，最近有限時減價，減價區低至3折，女裝ASOS自家品牌短裙低至25折、Puma黑色運動上衣折後竟不用$100、$444就可以買到2件Tommy Jeans Logo Tee，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～
ASOS香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月23日：低至25折
1. 新會員付款前輸入優惠碼【NEW】可享85折
2. 新會員用ASOS app購物，並付款前輸入優惠碼【NEWAPP】可享8折
3. 指定產品輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折
ASOS網購實用文
2025年9月最新優惠碼 Promo Code/免運費/免費退貨教學
這次要詳盡講解的網站是來自英國的大型網購百貨ASOS，這裡主要可以購入時裝，亦有不少護膚美妝、家品、小飾物等，大部分英國當紅潮牌都有！除了名牌產品外，還有ASOS自家品牌，款式非常多，並迎合潮流，重點是好平，真的好平，好容易買到得意忘形！
以5大特點來簡單概括ASOS網購網站：
特點一：品牌較為年輕與多元化，價錢亦很相宜
特點二：運費約港幣$90，買滿$650就可以免運費，
特點三：學生有9折
特點四：有自家設計品牌，價位較為便宜
特點五：照顧各類身型人士，小女生或大碼女生，甚至孕婦裝都可以在此選購
簡單地介紹ASOS網站版面，很容易使用。網站分了男、女裝，版面通常分4部分，有減價就會放最開頭的版位，之後就會有今期流行的時裝主題，接著有分類貨品推介，很簡單直接。購物小分項有最重點留意的減價區，之後就有新貨上架、時裝、鞋款、飾物。這裡的運動服（Sportswear）有特別劃分出來，還有護膚用品（Face＋Body），非常容易使用。最後，值得一提ASOS網站還有一個叫做Marketplace的分項，收集了外國獨立品牌與Vintage店的貨品，喜歡這類服裝的文青們，這區域不要錯過。
歐美名人加持 ASOS高質單品
ASOS貨品價位很平，但品質絕對不差，不少歐美名人都會穿ASOS的單品，例如下圖左邊有Logan Browning穿上ASOS的鮮黃色連身西裝；中間有Jameela Jamil於美國大型音樂頒獎禮穿起了ASOS的黑色Ankle Boots行紅地毯；還有右邊的唱跳創作歌手Dua Lipa穿起ASOS的藍色Crop Top。
購物過程簡單 滿$650即免運費
這裡先來簡單講解ASOS開戶方法和購物過程，登記會員後可以更快掌握ASOS最新優惠，令大家可以用更抵的價錢，用最快的速度，入手抵買之物！
ASOS開戶過程
1）ASOS開戶就是到首頁的右上角人仔按「JOIN」。
2）在「JOIN」裡面填寫電郵、姓名、密碼和生日日期。
3）可以選取想看女裝還是男裝，和選擇接收eDM，填寫後便完成登記。
ASOS學生9折優惠
學生平時想買新衫的話，可在ASOS登記學生優惠，只需輸入姓名、ASOS帳戶電郵和學生電郵地址，再選擇畢業年份後，遞交申請便可。之後，需要用學生電郵驗證學生身份，當驗證成功後，ASOS會再電郵優惠碼到您的ASOS帳戶電郵地址，優惠碼有效期至您的畢業年份，在畢業前買新衫都可以享9折優惠，多買幾件新衫都不成問題！
ASOS購物過程
1）選擇想買的單品，並按「Add to bag」。
2）在頁面的右上角會彈出你買的貨品，下面有「Check out」結賬。
3）之後就會到結賬頁面，選了送貨地區後，下面會有一行「Promo / Student code or Vouchers」，就是輸入優惠碼的地方。
4）輸入優惠碼後，右邊的價錢會有變動，運費約$90，買滿$650免運費。
5）輸入地址和信用卡號碼後，最後結賬就按「Place Order」。
提提你：轉匯率結算是在首頁的最最最右上角位置，按後會出現「Preferences」，會見到在Shop In：Hong Kong（在香港區購物），並顯示送貨日期，之後才是轉匯率的位置。
28日內免費退貨 簡單4步到7-Eleven退貨
如要退貨可以在28日內，到附近的7-Eleven便利店免費退貨。
1）到ASOS的「My Account」申請退貨，或者到此頁面（按此），Create return。
2）列印退貨運單並貼在包裹上。
3）將要退貨包裹包好並到指定7-Eleven店舖退回貨品。
4）顧客的退貨包裹大約於18個工作天內處理。
優惠碼全攻略！
購物攻略重點來了，就是要知道ASOS優惠碼！關於怎樣買最抵，其實這裡本身的貨品價位都好平，有些甚至平過市價，再加上優惠碼，隨時可以用折上折優惠買到平貨！
＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝
這次血拼清單來了！近期減價區加入不少好物，以下幫大家整理了ASOS優惠清單！ASOS今期減價區優惠低至25折，先來介紹女裝優惠，ASOS自家品牌ASOS DESIGN的短裙低至25折，折後低至$111，可以平平地買來Party著！不過數到最抵，一定是Puma黑色運動上衣，折後竟不用$100，Calvin Klein Jeans黑色背心上衣更有折上折優惠，折後只需$142！男裝優惠同樣吸引，Polo Ralph Lauren T-shirt亦有額外8折優惠，折上折低至$435就可以入手，Tommy Jeans折後只要$444就可以買到2件Logo Tee，分別有藍色和白色，平均每件都是$222；Salomon波鞋都抵買，折後低至$917，但平價貨每次都很快被人買斷，各位有心水就趕快落單！
ASOS香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月23日：低至25折
1. 新會員付款前輸入優惠碼【NEW】可享85折
2. 新會員用ASOS app購物，並付款前輸入優惠碼【NEWAPP】可享8折
3. 指定產品輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折
ASOS減價女裝推介：
ASOS DESIGN shaped neckline wide strap with draped skirt mini dress in black
25折特價：$111｜
原價：$444
adidas Training seamless long sleeve crop top in silver green
3折特價：$133｜
原價：$444
Puma Classics baby tee in black
34折特價：$92｜
原價：$278
Calvin Klein Jeans rib tank top in black
輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折
折上折4折：$142｜
5折特價：$178｜ 原價：$356
Hunter original chelsea boot in dark olive
8折特價：$844｜
原價：$1,056
ASOS減價男裝推介：
Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl
輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折
折上折44折：$435｜
56折特價：$544｜ 原價：$989
Tommy Jeans 2-pack slim fit flag logo t-shirts in navy and white
76折特價：$444｜
原價：$589
Dr Martens 1460 Pascal 8 eye boots in tan leather
48折特價：$888｜
原價：$1,889
Tommy Hilfiger cupset trainers in white with gum sole
5折特價：$611｜
原價：$1,222
Salomon XA Pro 3D Amphib trainers in green
76折特價：$917｜
原價：$1,222
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
