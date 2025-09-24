焦點

樺加沙｜十號風球現正生效

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Style HK

ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至25折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學

Yahoo購物為你整合英國大型網購百貨ASOS最新優惠，低至25折，內文即睇：

Yahoo 購物
Yahoo 購物
ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至25折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學
ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至25折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學

這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，最近有限時減價，減價區低至3折，女裝ASOS自家品牌短裙低至25折、Puma黑色運動上衣折後竟不用$100、$444就可以買到2件Tommy Jeans Logo Tee，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～

廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

ASOS香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月23日：低至25折

1. 新會員付款前輸入優惠碼NEW可享85折

2. 新會員用ASOS app購物，並付款前輸入優惠碼NEWAPP可享8折

3. 指定產品輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

ASOS女裝優惠頁按此

ASOS男裝優惠頁按此

ASOS網購實用文

2025年9月最新優惠碼 Promo Code/免運費/免費退貨教學

這次要詳盡講解的網站是來自英國的大型網購百貨ASOS，這裡主要可以購入時裝，亦有不少護膚美妝、家品、小飾物等，大部分英國當紅潮牌都有！除了名牌產品外，還有ASOS自家品牌，款式非常多，並迎合潮流，重點是好平，真的好平，好容易買到得意忘形！

英國購物網站ASOS，年齡層較廣闊的一個網站，裡面可以買到多元化貨品。
英國購物網站ASOS，年齡層較廣闊的一個網站，裡面可以買到多元化貨品。

以5大特點來簡單概括ASOS網購網站：

特點一：品牌較為年輕與多元化，價錢亦很相宜

特點二：運費約港幣$90買滿$650就可以免運費，

特點三：學生有9折

特點四：有自家設計品牌，價位較為便宜

特點五：照顧各類身型人士，小女生或大碼女生，甚至孕婦裝都可以在此選購

簡單地介紹ASOS網站版面，很容易使用。網站分了男、女裝，版面通常分4部分，有減價就會放最開頭的版位，之後就會有今期流行的時裝主題，接著有分類貨品推介，很簡單直接。購物小分項有最重點留意的減價區，之後就有新貨上架、時裝、鞋款、飾物。這裡的運動服（Sportswear）有特別劃分出來，還有護膚用品（Face＋Body），非常容易使用。最後，值得一提ASOS網站還有一個叫做Marketplace的分項，收集了外國獨立品牌與Vintage店的貨品，喜歡這類服裝的文青們，這區域不要錯過。

ASOS女裝傳送門

ASOS男裝傳送門

網站會定期推出主題時裝推介~
網站會定期推出主題時裝推介~
ASOS的自家品牌貼近休閒街頭潮流，加上價錢平好容易買到忘形。
ASOS的自家品牌貼近休閒街頭潮流，加上價錢平好容易買到忘形。

歐美名人加持 ASOS高質單品

ASOS貨品價位很平，但品質絕對不差，不少歐美名人都會穿ASOS的單品，例如下圖左邊有Logan Browning穿上ASOS的鮮黃色連身西裝；中間有Jameela Jamil於美國大型音樂頒獎禮穿起了ASOS的黑色Ankle Boots行紅地毯；還有右邊的唱跳創作歌手Dua Lipa穿起ASOS的藍色Crop Top。

ASOS的單品其實很受歐美明星喜歡，休閒性感的風格又有，中性有型的西裝又有，甚至穿起ASOS的Ankle Boots行紅地毯。
ASOS的單品其實很受歐美明星喜歡，休閒性感的風格又有，中性有型的西裝又有，甚至穿起ASOS的Ankle Boots行紅地毯。

購物過程簡單 滿$650即免運費

這裡先來簡單講解ASOS開戶方法和購物過程，登記會員後可以更快掌握ASOS最新優惠，令大家可以用更抵的價錢，用最快的速度，入手抵買之物！

ASOS開戶過程

1）ASOS開戶就是到首頁的右上角人仔按「JOIN」。

2）在「JOIN」裡面填寫電郵、姓名、密碼和生日日期。

3）可以選取想看女裝還是男裝，和選擇接收eDM，填寫後便完成登記。

開戶過程非常簡單
開戶過程非常簡單

ASOS學生9折優惠

學生平時想買新衫的話，可在ASOS登記學生優惠，只需輸入姓名、ASOS帳戶電郵和學生電郵地址，再選擇畢業年份後，遞交申請便可。之後，需要用學生電郵驗證學生身份，當驗證成功後，ASOS會再電郵優惠碼到您的ASOS帳戶電郵地址，優惠碼有效期至您的畢業年份，在畢業前買新衫都可以享9折優惠，多買幾件新衫都不成問題！

學生在ASOS購物可享額外9折優惠
學生在ASOS購物可享額外9折優惠

ASOS購物過程

1）選擇想買的單品，並按「Add to bag」。

2）在頁面的右上角會彈出你買的貨品，下面有「Check out」結賬。

3）之後就會到結賬頁面，選了送貨地區後，下面會有一行「Promo / Student code or Vouchers」，就是輸入優惠碼的地方。

4）輸入優惠碼後，右邊的價錢會有變動，運費約$90，買滿$650免運費。

5）輸入地址和信用卡號碼後，最後結賬就按「Place Order」。

選完貨品都可以繼續Shopping，之後到右上角的購物袋再選擇想買貨品就可以去結算。
選完貨品都可以繼續Shopping，之後到右上角的購物袋再選擇想買貨品就可以去結算。
這裡滿$650就可以免運費，如果想每次都免運費就可以買$419一年免運費服務。
這裡滿$650就可以免運費，如果想每次都免運費就可以買$419一年免運費服務。

提提你：轉匯率結算是在首頁的最最最右上角位置，按後會出現「Preferences」，會見到在Shop In：Hong Kong（在香港區購物），並顯示送貨日期，之後才是轉匯率的位置。

在首頁的最最最右上角位置，按後會出現「Preferences」，這裡才是轉匯率的位置。
在首頁的最最最右上角位置，按後會出現「Preferences」，這裡才是轉匯率的位置。

28日內免費退貨 簡單4步到7-Eleven退貨

如要退貨可以在28日內，到附近的7-Eleven便利店免費退貨。

1）到ASOS的「My Account」申請退貨，或者到此頁面（按此），Create return。

2）列印退貨運單並貼在包裹上。

3）將要退貨包裹包好並到指定7-Eleven店舖退回貨品。

4）顧客的退貨包裹大約於18個工作天內處理。 ​

ASOS是可以在28日內進行免費退貨，如果過了28日退貨的話，在收貨45日內退貨就有張同金額的Gift Voucher。
ASOS是可以在28日內進行免費退貨，如果過了28日退貨的話，在收貨45日內退貨就有張同金額的Gift Voucher。

優惠碼全攻略！

購物攻略重點來了，就是要知道ASOS優惠碼！關於怎樣買最抵，其實這裡本身的貨品價位都好平，有些甚至平過市價，再加上優惠碼，隨時可以用折上折優惠買到平貨！

＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝

這次血拼清單來了！近期減價區加入不少好物，以下幫大家整理了ASOS優惠清單！ASOS今期減價區優惠低至25折，先來介紹女裝優惠，ASOS自家品牌ASOS DESIGN的短裙低至25折，折後低至$111，可以平平地買來Party著！不過數到最抵，一定是Puma黑色運動上衣，折後竟不用$100，Calvin Klein Jeans黑色背心上衣更有折上折優惠，折後只需$142！男裝優惠同樣吸引，Polo Ralph Lauren T-shirt亦有額外8折優惠，折上折低至$435就可以入手，Tommy Jeans折後只要$444就可以買到2件Logo Tee，分別有藍色和白色，平均每件都是$222；Salomon波鞋都抵買，折後低至$917，但平價貨每次都很快被人買斷，各位有心水就趕快落單！

ASOS香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月23日：低至25折

1. 新會員付款前輸入優惠碼NEW可享85折

2. 新會員用ASOS app購物，並付款前輸入優惠碼NEWAPP可享8折

3. 指定產品輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

ASOS女裝優惠頁按此

ASOS男裝優惠頁按此

ASOS減價女裝推介：

ASOS DESIGN shaped neckline wide strap with draped skirt mini dress in black

25折特價：$111｜原價：$444

SHOP NOW

ASOS DESIGN shaped neckline wide strap with draped skirt mini dress in black
ASOS DESIGN shaped neckline wide strap with draped skirt mini dress in black

adidas Training seamless long sleeve crop top in silver green

3折特價：$133｜原價：$444

SHOP NOW

adidas Training seamless long sleeve crop top in silver green
adidas Training seamless long sleeve crop top in silver green

Puma Classics baby tee in black

34折特價：$92｜原價：$278

SHOP NOW

Puma Classics baby tee in black
Puma Classics baby tee in black

Calvin Klein Jeans rib tank top in black

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

折上折4折：$142｜5折特價：$178原價：$356

SHOP NOW

Calvin Klein Jeans rib tank top in black
Calvin Klein Jeans rib tank top in black

Hunter original chelsea boot in dark olive

8折特價：$844｜原價：$1,056

SHOP NOW

Hunter original chelsea boot in dark olive
Hunter original chelsea boot in dark olive

ASOS減價男裝推介：

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外8折

折上折44折：$435｜56折特價：$544原價：$989

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl
Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

Tommy Jeans 2-pack slim fit flag logo t-shirts in navy and white

76折特價：$444｜原價：$589

SHOP NOW

Tommy Jeans 2-pack slim fit flag logo t-shirts in navy and white
Tommy Jeans 2-pack slim fit flag logo t-shirts in navy and white

Dr Martens 1460 Pascal 8 eye boots in tan leather

48折特價：$888｜原價：$1,889

SHOP NOW

Dr Martens 1460 Pascal 8 eye boots in tan leather
Dr Martens 1460 Pascal 8 eye boots in tan leather

Tommy Hilfiger cupset trainers in white with gum sole

5折特價：$611｜原價：$1,222

SHOP NOW

Tommy Hilfiger cupset trainers in white with gum sole
Tommy Hilfiger cupset trainers in white with gum sole

Salomon XA Pro 3D Amphib trainers in green

76折特價：$917｜原價：$1,222

SHOP NOW

Salomon XA Pro 3D Amphib trainers in green
Salomon XA Pro 3D Amphib trainers in green

提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：aespa Giselle素顏驚豔全網，牛奶肌好膚質秘密大公開：最愛日本$30有找洗面乳？附同款平價護膚美妝好物！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

全球爆紅Salomon球鞋魅力大拆解 連Rihanna都愛上它！必買熱門鞋款、2025秋冬絕美新品推介

寬版牛仔褲被封「神褲」 跟Jennie、Karina、CORTIS學習穿搭技巧！63折起入手高CP值寬版「神褲」

Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！

其他人也在看

自助餐買一送一優惠｜旺角康得思酒店秋日盛宴 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨

自助餐買一送一優惠｜旺角康得思酒店秋日盛宴 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨

位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 11 分鐘前
【7-11】7-SELECT 雞髀系列 $55/3件（即日起至26/09）

【7-11】7-SELECT 雞髀系列 $55/3件（即日起至26/09）

由即日起至9月26日，購買任何7-SELECT 雞髀系列只需$55/3件，仲要有好多口味選擇，即叮即食方便又快捷，打風儲糧必備！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
【NITORI】2週年慶優惠 網店/門市逾600款人氣商品降價（即日起至07/10）

【NITORI】2週年慶優惠 網店/門市逾600款人氣商品降價（即日起至07/10）

Nitori正推出2週年優惠，即日起至10月7日在香港門市或網店都可享超過600款人氣商品降價優惠，新加入會員更可享5倍積分！今次優惠商品有100%澳洲羊毛被$399、一鍵密封儲存罐5件套裝$119、桌上調料瓶4件套裝$59.9等，打風都可以安在家中Shopping！

YAHOO著數 ・ 17 小時前
【實惠】颱風快閃優惠 網店額外9折

【實惠】颱風快閃優惠 網店額外9折

Pricerite實惠推出颱風快閃優惠，網店買傢俬、家品、家電、寵物用品等可享額外9折，購物時只要登入Pricerite實惠帳戶，將心水貨品加入購物車，結賬時輸入優惠碼【TYPHOON】即可享額外9折！新登記會員首次用Pricerite實惠APP購物，滿$399再減$80！網店優惠會在信號取消2小時結束，且不適用於食品、個人衛生及消毒用品及折實價產品 (包括本週激賞、快閃激賞、震撼價)。

YAHOO著數 ・ 17 小時前
【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至25/09）

【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至25/09）

百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢原箱咖啡250毫升6罐裝4排 $126/箱（買2箱再送15支雀巢咖啡椰青美式咖啡 /絲滑椰奶咖啡飲料）、道地原箱極品烏龍茶/ 解茶/ 纖解茶 250毫升6包裝4排 $48/箱、維達原箱4D立體壓花卷紙 27卷 $72/箱（買滿$168送維達金裝至尊袋裝面紙6包裝，買滿$288再送維達金裝至尊三層衛生紙10卷）、西莎原箱純鮮肉系列狗罐頭100克24罐 $210/箱（再送西莎多用途保溫袋）！

YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】網店限定快閃 買滿$250可享92折（23/09-24/09）

【屈臣氏】網店限定快閃 買滿$250可享92折（23/09-24/09）

屈臣氏網店進行颱風快閃優惠，今日購買精選產品滿$250，輸入優惠碼「TY8OFF」即享92折，大家留喺安全地方隨時網時買心水產品！

YAHOO著數 ・ 23 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團

颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團

隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。

Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）

超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？

Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗

樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗

超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局

王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局

曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」

Yahoo財經 ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉

加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉

【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。

Bloomberg ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后

影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光

TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光

50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收

全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收

【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。

Bloomberg ・ 16 小時前
樺加沙侷港人本地消費　菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」

樺加沙侷港人本地消費　菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」

樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。

Yahoo財經 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快

出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快

路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。

BossMind ・ 16 小時前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！

台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！

紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！

Yahoo Food ・ 18 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線

麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線

1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前