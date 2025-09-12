Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

點心放題只需$25起！海雲天150分鐘任食點心放題突發1折 品嚐蟹籽燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、棗皇千層糕

九龍海逸君綽酒店海雲天點心向來備受好評，每次只要有優惠在KKday上架，都幾乎是秒殺！而9月12日下午三點在KKday突發推出海雲天150分鐘點心放題，1折後每位低至$25的優惠價！套餐有多款點心，包括蟹籽燒賣皇、 晶瑩鮮蝦餃、 鮮蝦菜苗餃、香茜牛肉球、秘醬金錢肚等，款款都非常吸引！限量搶$25優惠價就可以在210度維港景色下寫意細嘗，非常抵食！

限量搶$25/位 海雲天150分鐘點心放題

海雲天推出150分鐘點心放題，1折優惠價每位只需$25；搶不到也有買一送一優惠，人均只需$124也非常抵食！當中的點心由總廚精心挑選，款款都絕不欺場，推介必食鮑汁雞腳，濃郁滋味的鮑汁，正好帶出雞腳的爽甜，絕對是水準之作。150分鐘點心放題還包括蜜汁叉燒包、醬皇蒸鳳爪、潮州靚粉果、芝麻煎堆仔等點心；即叫即做手工腸粉蜜汁叉燒腸、香茜牛肉腸、韭皇鮮蝦腸等，腸粉棉滑，無論搭配叉燒、牛肉，還是韭皇鮮蝦都非常美味。至於甜品方面也絕不馬虎，金絲脆麻花、棗皇千層糕、芒果凍糕、陳皮紅豆沙一一送上，而且當中的陳皮紅豆沙甘香味甜！以$25起一位的價錢就可以食到如此用心的滋味，cp值極高！不過提提大家，優惠價未包茶芥及加一服務費，費用到時在現場再收取。

海雲天150分鐘點心放題

150分鐘點心放題菜單（以當日提供菜式為準，只供參考）

傳統點心：蟹籽燒賣皇、 晶瑩鮮蝦餃、 鮮蝦菜苗餃、香茜牛肉球、 秘醬金錢肚、蜜汁叉燒包、醬皇蒸鳳爪、潮州靚粉果、芝麻煎堆仔等

即叫即做手工腸粉：蜜汁叉燒腸、香茜牛肉腸、韭皇鮮蝦腸

各式包點小食：黑金流沙包、象山蘋果仔、鮑汁雞腳、串燒豬肉/牛肉/雞肉 等

小菜：川味口水雞、麻辣牛展、鎮江小排骨、白灼蝦、南乳豬手 等

主食：鮮蝦菜粒炒飯、干燒伊麵

甜品：金絲脆麻花、棗皇千層糕、芒果凍糕、陳皮紅豆沙 等

蟹籽燒賣皇、 晶瑩鮮蝦餃

【1折激搶】150分鐘任食點心放題（入座時間：11:00/12:00/ 13:00）

優惠價：$25/位｜ 原價：$248/位

現場另收加一服務費及茶芥

【買一送一】150分鐘任食點心放題（入座時間：11:00/12:00/ 13:00）

優惠價：$248/2位｜ 原價：$496/2位

現場另收加一服務費及茶芥

經典點心

蟹籽燒賣皇

點心放題

海雲天

海雲天

地址：九龍紅磡德豐街 20 號海逸君綽酒店二樓（地圖）

