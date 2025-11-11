意粉食譜｜傳統卡邦尼意粉 平民版

傳統卡邦尼的醬汁是沒有忌廉的，只係蛋和意粉水。兩者配合腩肉的油脂，在低溫情況下產生黏性，在意粉上形成薄薄的醬汁狀。 講到正宗的食材，當然用風乾豬面頰Guanciale 和 意大利羊芝士Pecorino。 不過，平民版食材都可以做到，可以用豬腩肉或煙腩肉 和 巴馬臣芝士。 呢啲食材到處可見。 當然味道不能媲美正宗的材料。只要記住不要再用忌廉做卡邦尼意粉，這樣也不失傳統的做法。

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

意粉 175g (半包）

雞蛋 3隻

蒜頭 2粒 （可以不用）

鮮腩肉 200g （或用煙腩

巴馬臣芝士 （芝士份量隨個人喜好





作法:

1 ：



鮮腩肉：提前一日，把鮮腩肉原條洗淨，用毛巾或廚房紙抹乾，以適量料理酒，糖，胡椒粉，鹽；醃一晚。建議鹽落多一點。

2 ：

把醃好的鮮腩肉，切條（備用）

3 ：

腩肉或煙腩肉: 熱鍋免油，慢火煎香至燶燶地。 個人喜好加入蒜粒並煎，能提取香味。

4 ：

同時，意粉： 準備一鍋水，加入適量鹽，水滾後放入意粉煮熟。毋需再過冷河。 準備三隻雞蛋，打入碗內（2隻全蛋和1隻蛋黃）放入適量巴馬臣芝士，拌勻（備用）。

5 ：

腩肉煎好，轉中大火，倒入已熟嘅意粉，併炒。

6 ：

倒入（3） 的芝士蛋液。

7 ：

熄火，順時針把鍋中材料全部拌勻。便會看見在低溫情況下產生的黏性，意粉上形成薄薄的醬汁狀。 最後按個人味蕾，終極試味 。

