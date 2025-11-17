蛋糕食譜｜咖啡大理石蛋糕

這個咖啡大理石蛋糕，有大理石的紋，超靚！ 可以改做巧克力、抹茶味等 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

牛油 170克

糖 180克

雞蛋 2隻

中筋麵粉 220克

泡打粉 10克

牛奶 100毫升

咖啡 35毫升





作法:

1 ：

先用打蛋器打發牛油至軟身，再下糖拌勻。下雞蛋拌勻後，再篩入麵粉和泡打粉，最後下牛奶徹底拌勻。

2 ：



將三份之一的蛋糕糊與咖啡拌勻。在烤模內塗一層牛油，然後分次將兩種蛋糕糊倒入烤盤內，用刀在蛋糕糊內劃數圈，做出花紋。放入已預熱170度焗爐，焗約50至60分鐘即成！

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55842

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com