蛋糕食譜｜咖啡大理石蛋糕
這個咖啡大理石蛋糕，有大理石的紋，超靚！ 可以改做巧克力、抹茶味等 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
牛油 170克
糖 180克
雞蛋 2隻
中筋麵粉 220克
泡打粉 10克
牛奶 100毫升
咖啡 35毫升
作法:
1 ：
先用打蛋器打發牛油至軟身，再下糖拌勻。下雞蛋拌勻後，再篩入麵粉和泡打粉，最後下牛奶徹底拌勻。
2 ：
將三份之一的蛋糕糊與咖啡拌勻。在烤模內塗一層牛油，然後分次將兩種蛋糕糊倒入烤盤內，用刀在蛋糕糊內劃數圈，做出花紋。放入已預熱170度焗爐，焗約50至60分鐘即成！
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55842
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
