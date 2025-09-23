許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店人均$372.6起、送$150酒店優惠券！包哈利波特夜遊體驗/觀瀾湖運動公社門票
10月1日開幕的哈利波特夜遊體驗，要玩得盡興，推介入住鄰近的深圳觀瀾湖酒店，集住宿、玩樂、美食於一身的度假勝地，Klook獨家推出套票優惠，以2大1小入住計，人均$372.6起即可入住，包自助早晚外，更有兒童樂園、運動公社門票，更有哈利波特夜遊體驗套票，即睇詳情！
一站式休閒度假勝地 球場景致盡收眼底
深圳觀瀾湖酒店位於深圳觀瀾湖5A級旅遊景區內，就在高爾夫球場旁，房間設有露台，可以遠眺綠油油的球場景觀。酒店設施非常齊備，包括健身房、泳池、水療中心、桌球及羽毛球場等。酒店附近還有兩大人氣景點，彷彿置身魔法世界的哈利波特：禁忌森林，另一邊的卡魯冰雪世界，則結合滑雪館與滑冰館的大型室內場館，佔地超過一萬平方米。附近還有觀瀾湖大地生態藝術園、觀瀾湖生態運動公社、大型商場觀瀾湖新城MH Mall和觀瀾海洋世界等休閒娛樂設施。酒店設有免費穿梭巴士，可於深圳地鐵4號線觀瀾湖站B、C 出口，在觀瀾湖新城外坐上園區免費穿梭巴士，不必擔心交通問題。
Klook限時85折/減$300優惠碼 再送$150酒店優惠券
Klook推出限時優惠，首次訂購深圳、珠海、廣州酒店享85折優惠，訂豪華房1晚包雙人自助早餐、雙人自助晚餐、運動公社首道門票及兒童樂園，折後只要$1,205.3起，每房每晚最多可2位成人及1小童（1.2 米以下）入住，除開每人$401.8起，訂購後送你75折優惠碼供45日內使用！想再慳多點，輸入【SZHOTELPICKS300】優惠碼即減$300，折後每晚$1,118起，2大1小入住人均$372.6起。中秋期間（10月4日至6日）如需享用主題自助晚餐，只需加$199即可。
當然少不了哈利波特門票套餐，1晚豪華房包雙人自助早餐、雙人哈利波特禁忌森林夜遊體驗門票、運動公社首道門票及下午茶1份，最平$1,499起有交易，同樣可以用【SZHOTELPICKS300】優惠碼減$300，除開人均$599.5起，抵！現時購買任何內地產品，更多送$150酒店優惠券，記得把握機會。
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+運動公社首道門票+兒童樂園）
每晚價錢：$1,418起
（原價 $1,955）
85折折後$1,205.3起，2大1小（1.2 米以下）入住人均$401.8起
輸入【SZHOTELPICKS300】優惠碼減$300，折後每晚$1,118起，2大1小入住人均$372.6起
高級豪華房1間1晚
兩大一小（1.2M以下）自助早餐
兩大一小(1.2米以下)雙人自助晚餐（週五週六是自助晚餐，週日到週四尊享$300餐飲代金券，可在酒店自營餐廳點餐使用））
觀瀾湖生態運動公社首道門票（憑房卡可進，生態運動公社有特殊主題展期間除外，需要額外收費，以現場為準）
拓印體驗（不含框，前台領取，使用地點為深圳觀瀾湖手藝工場，10am-7pm）
兒童樂園
中秋主題自助晚餐開設於10月4日- 6日，如需要自助晚餐，則需額外加價$199，升級雙人中秋自助晚餐
【哈利波特門票套餐】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人哈利波特禁忌森林夜遊體驗門票+運動公社首道門票+下午茶1份）
每晚價錢：$1,499起
（原價 $2,062）
輸入【SZHOTELPICKS300】優惠碼減$300，折後每晚$1,199起，人均$599.5起
1晚高級豪華大/雙牀房住宿
雙人自助早餐（兒童1.2米以下免費）
雙人哈利·波特：禁忌森林夜遊體驗
下午茶一份 或 刨冰一份
康樂中心：羽毛球1小時或乒乓球1小時或桌球1小時、遊戲幣20枚、兒童遊樂城堡、錦鯉池（包食料）、小天才手工體驗
觀瀾湖生態運動公社首道門票（憑房卡可進，生態運動公社有特殊主題展期間除外，需要額外收費，以現場為準）
手工漢字拓印體驗（不含框）（前台領取，使用地點為深圳觀瀾湖手藝工場）
深圳觀瀾湖酒店
地址：深圳市寶安區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號（地圖按此）
交通方法：於高鐵西九龍站坐高鐵到深圳北站下車，換乘深圳地鐵四號線可直達觀瀾湖站下車，出站後（觀瀾湖站B、C出口）於觀瀾湖新城外有園區的免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店
更多相關文章：
深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 深圳觀瀾湖度假酒店/深圳硬石酒店/觀瀾湖門票優惠
十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處
深圳好去處｜哈利波特禁忌森林體驗夜遊！化身巫師邂逅魔法動物、揮動魔仗施展魔法、主題村莊歎奶油啤酒｜十一好去處
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場
全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」優惠買一送一！人均$194起滑足4小時 再送深圳酒店$150優惠券｜深圳好去處
高鐵車票優惠｜福田、深圳北高鐵飛買一送一/減$100優惠券！今起訂購十一國慶、中秋假期車飛
Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己
深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$99！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷
深圳福田區個人攝影優惠低至44折！每位$528包化妝、服裝、商業精修相片 可選日韓系/復古/學院風格｜深圳影相
深圳好去處｜最新海上F1方程式！刺激度滿分 無須車牌、船牌，8歲以上便可單獨操控 即睇預約方法、費用
