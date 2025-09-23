Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店人均$372.6起、送$150酒店優惠券！包哈利波特夜遊體驗/觀瀾湖運動公社門票

10月1日開幕的哈利波特夜遊體驗，要玩得盡興，推介入住鄰近的深圳觀瀾湖酒店，集住宿、玩樂、美食於一身的度假勝地，Klook獨家推出套票優惠，以2大1小入住計，人均$372.6起即可入住，包自助早晚外，更有兒童樂園、運動公社門票，更有哈利波特夜遊體驗套票，即睇詳情！

酒店位於深圳觀瀾湖5A級旅遊景區內，就在高爾夫球場旁，房間露台可遠眺綠油油的球場景觀。（官方圖片）

一站式休閒度假勝地 球場景致盡收眼底

深圳觀瀾湖酒店位於深圳觀瀾湖5A級旅遊景區內，就在高爾夫球場旁，房間設有露台，可以遠眺綠油油的球場景觀。酒店設施非常齊備，包括健身房、泳池、水療中心、桌球及羽毛球場等。酒店附近還有兩大人氣景點，彷彿置身魔法世界的哈利波特：禁忌森林，另一邊的卡魯冰雪世界，則結合滑雪館與滑冰館的大型室內場館，佔地超過一萬平方米。附近還有觀瀾湖大地生態藝術園、觀瀾湖生態運動公社、大型商場觀瀾湖新城MH Mall和觀瀾海洋世界等休閒娛樂設施。酒店設有免費穿梭巴士，可於深圳地鐵4號線觀瀾湖站B、C 出口，在觀瀾湖新城外坐上園區免費穿梭巴士，不必擔心交通問題。

深圳觀瀾湖酒店高級豪華房（官方圖片）

客房有露台，望哥爾夫球場美景（官方圖片）

Klook限時85折/減$300優惠碼 再送$150酒店優惠券

Klook推出限時優惠，首次訂購深圳、珠海、廣州酒店享85折優惠，訂豪華房1晚包雙人自助早餐、雙人自助晚餐、運動公社首道門票及兒童樂園，折後只要$1,205.3起，每房每晚最多可2位成人及1小童（1.2 米以下）入住，除開每人$401.8起，訂購後送你75折優惠碼供45日內使用！想再慳多點，輸入【SZHOTELPICKS300】優惠碼即減$300，折後每晚$1,118起，2大1小入住人均$372.6起。中秋期間（10月4日至6日）如需享用主題自助晚餐，只需加$199即可。

當然少不了哈利波特門票套餐，1晚豪華房包雙人自助早餐、雙人哈利波特禁忌森林夜遊體驗門票、運動公社首道門票及下午茶1份，最平$1,499起有交易，同樣可以用【SZHOTELPICKS300】優惠碼減$300，除開人均$599.5起，抵！現時購買任何內地產品，更多送$150酒店優惠券，記得把握機會。

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+運動公社首道門票+兒童樂園）

每晚價錢：$1,418起 （原價 $1,955）

85折折後$1,205.3起，2大1小（1.2 米以下）入住人均$401.8起

輸入【SZHOTELPICKS300】優惠碼減$300，折後每晚$1,118起，2大1小入住人均$372.6起

高級豪華房1間1晚 兩大一小（1.2M以下）自助早餐 兩大一小(1.2米以下)雙人自助晚餐（週五週六是自助晚餐，週日到週四尊享$300餐飲代金券，可在酒店自營餐廳點餐使用）） 觀瀾湖生態運動公社首道門票（憑房卡可進，生態運動公社有特殊主題展期間除外，需要額外收費，以現場為準） 拓印體驗（不含框，前台領取，使用地點為深圳觀瀾湖手藝工場，10am-7pm） 兒童樂園 中秋主題自助晚餐開設於10月4日- 6日，如需要自助晚餐，則需額外加價$199，升級雙人中秋自助晚餐

SHOP NOW

【哈利波特門票套餐】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人哈利波特禁忌森林夜遊體驗門票+運動公社首道門票+下午茶1份）

每晚價錢：$1,499起 （原價 $2,062）

輸入【SZHOTELPICKS300】優惠碼減$300，折後每晚$1,199起，人均$599.5起

1晚高級豪華大/雙牀房住宿 雙人自助早餐（兒童1.2米以下免費） 雙人哈利·波特：禁忌森林夜遊體驗 下午茶一份 或 刨冰一份 康樂中心：羽毛球1小時或乒乓球1小時或桌球1小時、遊戲幣20枚、兒童遊樂城堡、錦鯉池（包食料）、小天才手工體驗 觀瀾湖生態運動公社首道門票（憑房卡可進，生態運動公社有特殊主題展期間除外，需要額外收費，以現場為準） 手工漢字拓印體驗（不含框）（前台領取，使用地點為深圳觀瀾湖手藝工場）

SHOP NOW

套票包雙人自助早餐、自助晚餐。（官方圖片）

兒童樂園（官方圖片）

運動公社（官方圖片）

深圳觀瀾湖酒店

地址：深圳市寶安區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號（地圖按此）

交通方法：於高鐵西九龍站坐高鐵到深圳北站下車，換乘深圳地鐵四號線可直達觀瀾湖站下車，出站後（觀瀾湖站B、C出口）於觀瀾湖新城外有園區的免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店

