深圳自助餐｜推薦6間抵食深圳酒店自助餐！聖誕自助餐早鳥優惠、抽獎送iPhone17／半自助午餐人均低至$74
精選6間抵食深圳酒店自助餐，即睇Yahoo購物推介：
平時都有不少港人北上玩樂，瘋狂食買玩，身為識食的香港人，怎能錯過去深圳尋覓抵食的酒店自助餐？除了價錢比香港平一截之外，食物質素亦同樣十分高質，冷盤海鮮、現場烤肉，以至地道特色美食都有，而且好多更是地鐵站附近即可到達，交通非常方便！Yahoo購物精選6間深圳酒店自助餐，半自助午餐人均最平低至$74，兩大兩小自助午餐人均低至$147，還有聖誕自助餐早鳥優惠，到時更可以參與聖誕抽獎，有機會贏iPhone17，性價比極高！想知有邊幾間深圳自助餐推薦？即看內文！
深圳自助餐推介1：深圳東海朗廷酒店：聖誕早鳥自助晚餐優惠
深圳朗廷酒店座落於福田中心商業區，深圳地鐵車公廟站徒步可至，交通十分方便！酒店自助午餐可以食齊熟白蝦、青口、梭子蟹、花螺等十多款冰鎮海鮮，還有日本刺身、烤德式豬手、烤腸、烤牛柳、鐵板燒等美食，還有現場即點即整特色手工牛肉拉麵，可以一睹大廚們拉麵過程，價錢每人只需$221起。自助晚餐都有不同主題，逢星期三至四有豪華單人自助海鮮晚餐，任食蒜蓉烤生蠔、碳烤烤章魚串、火炙和牛壽司、特色火鍋等；逢星期五至六有金秋蟹宴主題單人自助晚餐，人均$444任食多款螃蟹菜式，如新加坡黑胡椒炒肉蟹、金沙鹹蛋黃焗蟹、姜葱炒花蟹、避風塘炒蟹、新加坡辣椒炒蟹等，啖啖蟹肉！
同時還有聖誕早鳥優惠，平安夜聖誕自助晚餐特設現開整條藍旗金槍魚、蒸原隻大生蠔，重點有現場樂隊、聖誕唱詩班表演、魔術表演、幸運抽獎和聖誕老人派送禮物等活動，充滿聖誕氣氛！聖誕節當天自助餐更有限定魚子醬現切伊比利亞火腿慢燉牛仔排、松露紅酒汁芝士焗龍蝦、現場炭燒澳洲牛肉眼羊排等，十分豐富，現時Klook聖誕早鳥自助晚餐人均只需$545起！
Klook優惠：
【平安夜/聖誕-早鳥價】單人平安夜自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$545起/位｜
原價：$753/位
週三至週五【秀·自助餐廳】自助單人午餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$221起/位｜
原價：$418/位
週六至週日【秀·自助餐廳】自助單人午餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$333起/位｜
原價：$469/位
週三-週四【秀·自助餐廳】豪華單人自助海鮮晚餐（請聯繫餐廳預約用餐）｜特價：$366起/位｜
原價：$738/位
週五至週六【秀·自助餐廳】金秋蟹宴主題單人自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$444起/位｜
原價：$720/位
深圳東海朗廷酒店
地址：深圳市福田區深南大道7888號（地圖）
深圳自助餐推介2：深圳龍華希爾頓逸林酒店：聖誕自助餐抽獎送iPhone 17
深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區，就近龍華文體中心及龍華文化廣場，離深圳北站約20分鐘車程，雖未至於近在咫尺，但也不算遠！自助餐食物主打多元化，由中西式熱菜、中式點心、西式甜點、日式壽司刺身等都應有盡有，選擇都算多！自助晚餐方面，週末限定的單人海鮮自助晚餐，可以任食芝士焗龍蝦、大閘蟹、各式海鮮、小火鍋等，火鍋有4款湯底選擇，配料有現切牛肉、肥羊、 牛舌、脆肉鯇等多種食材任君選擇。Klook和KKday均有優惠，而KKday價錢較抵，人均$282起。
酒店在12月中將有聖誕節專題特色自助晚餐，4小時任食芝士焗波士頓龍蝦、鮑魚花膠撈飯、現炒海鮮、蒸乳山生蠔等美食，還有現場廚藝show，欣賞大廚即開帝王鮭、焰烤谷飼大牛腿等。值得留意，酒店在12月24日平安夜和12月25日聖誕節當天有現場抽獎，獎品包括iPhone 17、房券餐券大獎等，KKday有聖誕節自助晚餐優惠，人均$393起！
Klook優惠：
【週末單人自助午餐】（僅限週六週日）｜特價：$219起/位｜
原價：$325/位
【平日單人自助晚餐】（僅限週四使用）｜特價：$252起/位｜
原價：$363/位
【週末單人自助晚餐】（僅限週五-週日使用）｜特價：$285起/位｜
原價：$413/位
KKday優惠：
【11.11週年限定·聖誕節主題·現場抽獎】單人海鮮自助晚餐｜芝士焗龍蝦｜魚子醬｜鮑魚花膠撈飯｜大閘蟹｜超長時間 4小時任食｜特價：$393起/位｜
原價：$729/位
單人海鮮自助午餐｜亞洲主題（中式/日式/東南亞）｜大閘蟹、各式海鮮、刺身｜150分鐘任食（星期六、日適用）｜特價：$216起/位｜
原價：$324/位
單人海鮮自助晚餐｜亞洲主題（中式/日式/東南亞）｜芝士焗龍蝦｜大閘蟹 & 小火鍋｜超長時間 4小時任食｜特價：$282起/位｜
原價：$413/位
深圳龍華希爾頓逸林酒店
地址：深圳市龍華區東環二路8號（地圖）
深圳自助餐推介3：深圳大中華希爾頓酒店：2大1小自助午餐人均低至$145
深圳大中華希爾頓酒店位於深圳市金融商務區，即是鄰近著名景點「深圳之眼」，只需乘搭地鐵2號線，在崗廈北地鐵站12號口出站即到達！酒店「念·全日制餐廳」主題自助餐，美食由早至晚都十分豐富，午市自助餐有現煎新西蘭牛扒、任食三文魚、虹鱒當季海鮮刺身等，喜歡食榴槤的朋友，一定要留肚食招牌網紅榴槤蛋糕，新鮮榴槤果肉含量高達80%，每一啖都充滿榴槤香味。自助午餐可以任食150分鐘，還送每位客人一份野米海參芙蓉羹。自助晚餐方面，酒店加碼送每位一份鮑汁扣海参，而且可以任食240分鐘，晚市更有限定鵝肝放題、任食小龍蝦，任飲精釀啤酒等。優惠方面，Klook和KKday均有2大1小自助餐優惠，價錢則是KKday較抵，自助午餐人均$145起，自助晚餐人均$182起。
Klook優惠：
【限量特惠】週三至週日-單人自助午餐（請提前電話預約位置）｜特價：$441起/2大1小｜
原價：$534/2大1小
【限量特惠】週三至週日-單人自助晚餐（請提前電話預約位置）｜特價：$551起/2大1小｜
原價：$862/2大1小
KKday優惠：
海鮮自助午餐｜野米海參芙蓉羹（每位1份）｜現煎新西蘭牛扒｜三文魚任食｜150分鐘任食｜特價：$436起/2大1小｜
原價：$934/2大1小
海鮮自助晚餐｜鮑汁扣海參（每位1份）｜現做鵝肝放題｜精釀啤酒任飲｜超長240分鐘任食｜特價：$545起/2大1小｜
原價：$1,151/2大1小
深圳大中華希爾頓酒店
地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B楝（地圖）
深圳自助餐推介4：深圳益田威斯汀酒店：長者自助餐每位低至$151食盡中國地道小食
深圳益田威斯汀酒店位於南山區的商務地帶，步行即可到達世界之窗、歡樂谷、錦繡中華民俗文化村和華僑城創意文化園，是近年北上極受歡迎的落腳點。酒店由中午至晚上都有提供自助餐，自助午餐可以食齊冰鎮海鮮、刺身、壽司、鐵板扒檔等特色美食區，週末晚市會送每人一份蒜蓉烤龍蝦，誠意滿滿！不過最驚喜是食到潮汕美食，自助午餐可一試蠔仔烙、布包豆乾、巴郎魚飯等，自助晚餐有特色潮汕牛肉小火鍋、普寧布包豆乾、普寧豆醬焗三點蟹、鮑汁海蔘、鮑汁鵝掌等，當然還有潮汕滷水，包括豬耳、粉腸、豬俐等，每款試少少，絕不邪惡。另外，竟然還有季節限定甜品澳芒布丁、黑芝麻卷等美食，平時這幾款食物在香港的自助餐都比較少提供，想試試新口味的話不妨一去！現時Klook有2大1小自助餐優惠，自助午餐人均最平低至$141，週末自助晚餐人均最平$251起，另外還有長者自助餐優惠，人均低至$151！
Klook優惠：
週三至週日雙人自助午餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$392起/位｜
原價：$718/位
週五至週六雙人自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$586起/位｜
原價：$937/位
週三至週日家庭歡聚（2大1小）自助午餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$425起/2大1小｜
原價：$919/2大1小
週五至週六家庭歡聚（2大1小）自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$753起/2大1小｜
原價：$1,171/2大1小
平日家庭歡聚（2大1小）自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$534起/2大1小｜
原價：$1,007/2大1小
長者/兒童特惠單人自助餐（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$151起/位｜
原價：$239/位
深圳益田威斯汀酒店
地址：深圳市南山區深南大道9028號-2（地圖）
深圳自助餐推介5：深圳好日子皇冠假日酒店：半自助午餐低至$74
深圳好日子皇冠假日酒店由福田地鐵站步行即可到達，鄰近會展中心和購物公園，一樣是交通十分方便的選擇！酒店的Mr. cafe君怡咖啡廳擁有開放式廚房，可以欣賞到廚師們的烹調。餐廳由自助早餐、午餐及晚餐都有，供應一系列中西美食，周不時亦會提供多款時令菜式，半自助午餐可以任食沙律、湯品等，還有主廚現製熱炒、香酥炸物3款，還可加錢選鐵板香煎鵝肝配魚子醬等美食，重點人均只需$74，非常之平！自助晚餐有「開漁季海鮮自助晚餐」，有碳烤金蒜生蠔、高壓鍋生蠔、花膠燉排骨粵式瓦罐燉湯等，每位再送法式煎鵝肝配魚子醬，還可任飲精選紅白葡萄酒、啤酒，人均價都是$184起，十分抵食！
Klook優惠：
【限量特惠】週末自助晚餐週五至週六『Mr. cafe 君怡咖啡廳』（請聯繫餐廳預約位置）｜特價：$184起/位｜
原價：$216/位
【君怡咖啡廳】午市半自助午餐（提前電話餐廳預約位置）｜特價：$74起/位｜
原價：$118/位
深圳好日子皇冠假日酒店
地址：深圳市福田區福華一路28號（地圖）
深圳自助餐推介6：金茂深圳JW萬豪酒店：2大2小自助午餐人均低至$147
金茂深圳JW萬豪酒店位于福田商業區中心地段，鄰近深圳車公廟地鐵站、福田口岸，香港過去都非常方便！JW萬豪酒店餐飲水平向來不俗，而金茂深圳JW萬豪酒店自助餐亦非常抵食，平時自助午餐可以食到扇貝、青口、老虎蟹等冰镇海鲜，還有小龍蝦杯面、香辣面筋、醬烤京蔥雞腿肉等地道美食，自助晚餐菜式更豐富，有多款海鮮美食，如現開新西蘭、現開法國生蠔、紅酒藍莓鵝肝等，每位送當季大閘蟹2隻，大廚亦準備了自製海鮮拼盤、即場烹調蒸氣海鮮等。現時Klook和KKday都有優惠，Klook有兩大兩小自助午餐優惠，人均低至$147；而KKday有自助晚餐優惠，兩大一小自助晚餐人均$268起，可以趁週末帶小朋友北上玩樂食自助餐！
KKday優惠：
【長者專享】工作日自助午餐｜季節限定小龍蝦｜三文魚任食｜65周歲以上長者週一至五適用｜特價：$172起/位｜
原價：$467/位
【長者專享】單人海鲜自助晚餐｜當季大閘蟹｜CAVA氣泡酒｜65周歲以上長者週日至四適用｜特價：$282起/位｜
原價：$620/位
單人海鲜自助晚餐｜當季大閘蟹｜週五、六特供：新西蘭/法國現開生蠔、紅酒藍莓鵝肝｜CAVA氣泡酒｜特價：$380起/位｜
原價：$620/位
工作日/週末自助午餐｜季節限定小龍蝦｜三文魚任食｜特價：$194起/位｜
原價：$467/位
2大1小家庭自助晚餐｜當季大閘蟹｜週五、六特供：新西蘭/法國現開生蠔、紅酒藍莓鵝肝｜CAVA氣泡酒｜特價：$803起/位｜
原價：$1,474/位
Klook優惠：
【單人自助晚餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）｜特價：$381起/位｜
原價：$425/位
【單人自助午餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）｜特價：$195起/位｜
原價：$249/位
【兩大兩小親子自助午餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）｜特價：$589起/2大2小｜
原價：$867/2大2小
金茂深圳JW萬豪酒店JW Marriott Shenzhen
地址：廣東省深圳市福田區深南大道6005號（地圖）
