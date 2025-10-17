iHerb限時優惠低至8折！推薦iHerb零食／食品百貨暢銷排名Top 10！健康零食低至$16／一大包燕麥只需$47！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iHerb是不少人入手零食雜貨的好地方，價錢夠抵買外，產品種類亦都非常多，營養補充品、零食、沐浴護理，甚至美妝等都應有盡有，當中很多外國品牌入手價都比市面平。Yahoo購物為大家介紹iHerb零食及食品百貨的頭十熱賣產品，還可以用iHerb與Yahoo購物獨家8折優惠碼，沒有消費門檻，付款前輸入優惠碼即可享折扣優惠，每人更可便用優惠碼2次，一於用優惠碼平價入手零食！

iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2025年10月16日）

1. Yahoo獨家優惠碼

付款前輸入優惠碼【1025YHK】即可享全單8折優惠（每人可用優惠碼2次）

優惠日期：即日起至10月31日

2. 限時優惠

在10月1日至31日期間，消費滿200美元（約港幣$1,500），可獲20美元（約港幣$150）獎勵積分

獎勵積分將在11月3日前發放，並於12月3日晚上11:59失效

3. 信用卡優惠

合資格美國運通卡，在付款前輸入指定優惠碼【AMEXHK10】以及信用卡資料，即可享原價9折優惠

優惠日期：即日起至12月31日

4. 新會員首次在iHerb下單，並輸入優惠碼【NEW20】即可享額外8折

5. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折

優惠日期：即日起至12月31日

運費：滿HKD$300即免運費送貨

iHerb零食及食品百貨暢銷排名Top 10：

iHerb零食及食品類第10名：Bob's Red Mill 有機經典輾制燕麥

這款燕麥選用了環球級優質燕麥，由農場直採新鮮燕麥研磨而成，用來整熱麥片粥、Granola麥片或經典燕麥片餅乾都得！有網民分享用來整燕麥棒，烤焗後的燕麥非常脆口，小朋友都會喜歡吃。

Bob's Red Mill 有機經典輾制燕麥

8折特價：$47｜ 原價：$59

8折特價：$47｜ 原價：$59

Bob's Red Mill 有機經典輾制燕麥

iHerb零食及食品類第9名：Lakanto 羅漢果甜味劑

Lakanto羅漢果甜味劑不時都會在iHerb食品百貨排行榜出現，Lakanto羅漢果甜味劑由羅漢果提取物及Non-GMO赤蘚糖醇的混合物製成，有豐富糖味之餘，更是零熱量。而味道基本上跟普通食用砂糖無太大差異，非常適合用來做甜品或者飲料調味。

Lakanto 羅漢果甜味劑

8折特價：$69｜ 原價：$86

8折特價：$69｜ 原價：$86

Lakanto 羅漢果甜味劑

iHerb零食及食品類第8名：Seapoint Farms 乾烤毛豆

用日本青豆乾烤，無膽固醇和反式脂肪，脂肪含量比花生低70%，蛋白質含量卻比花生高40%，而且毛豆有助降低患心臟病的機率，一包份量都只是130卡路里，當作小朋友零食，或減肥人士的小食最適合不過！

Seapoint Farms 乾烤毛豆

8折特價：$16｜ 原價：$20

8折特價：$16｜ 原價：$20

Seapoint Farms 乾烤毛豆

iHerb零食及食品類第7名：NOW Foods Real Food 有機未加工核桃

核桃是一種營養豐富、蛋白質含量高的食物，NOW Foods的有機未加工核桃沒有人工成分，亦沒有添加鹽，是全素產品，蛋白質高達5克，而且低飽和脂肪和低膽固醇，可降低患冠狀動脈血管硬化的風險，生吃、烤製或烘焙等都得，用作早餐配料、整甜品都一流。

NOW Foods Real Food 有機未加工核桃

8折特價：$49｜ 原價：$61

8折特價：$49｜ 原價：$61

NOW Foods Real Food 有機未加工核桃

iHerb零食及食品類第6名：La Tourangelle 清淡可口牛油果油

近年大家對健康飲食越來越注重，不少人都購買牛油果油去取代傳統的煮食油，較低膽固醇之餘，亦比其他食油釋出較少有害物質。La Tourangelle牛油果油100％純天然製造，食落有淡淡的牛油果味，容易接受，而且每15毫升更含8克Omega-9脂肪酸，對心臟健康有益，難怪長登iHerb頭10名！

La Tourangelle 清淡可口牛油果油

8折特價：$144｜ 原價：$174

8折特價：$144｜ 原價：$174

La Tourangelle 清淡可口牛油果油

iHerb零食及食品類第5位：Peanut Butter & Co.花生醬

香港超市花生醬牌子選擇不多，大部份都是Skippy品牌為主。如果想試試其他地方的花生醬，iHerb絕對是你入貨的好地方！長期登上iHerb暢銷排行榜的Peanut Butter & Co.花生醬，由美國花生製造，產品無添加糖及全素，每一啖都有粒粒花生的香脆口感，早餐用來搽麵包食一定會停唔到口！

Peanut Butter & Co.花生醬

8折特價：$36｜ 原價：$44

8折特價：$36｜ 原價：$44

Peanut Butter & Co.花生醬

iHerb零食及食品類第4位：Wild Planet 沙丁魚

iHerb都有不少罐頭食品，今次上榜的是Wild Planet 沙丁魚罐頭，選取可永續捕獲的北太平洋沙丁魚，魚肉質緊實，無添加鹽，每份平均有18克蛋白質和1800毫克 EPA和DHA Omega-3，熱量亦只有140，可以用來煮湯、煮蕃茄或配麵等，買定幾罐放家中！

Wild Planet 沙丁魚

8折特價：$21｜ 原價：$25

8折特價：$21｜ 原價：$25

Wild Planet 沙丁魚

iHerb零食及食品類第3名：Bragg 有機蘋果醋

Bragg有機蘋果醋由有機種植蘋果製成，含有酵母，可產生有機酸和酶，有助促進消化、消滯及調整食慾。蘋果醋是零熱量、零糖、零脂肪，有多種食法，如製作飲品，不少網民都建議把蘋果醋加入梳打水，再加點檸檬汁，便可製作出一杯清新酸甜的飲品，十分開胃！

Bragg 有機蘋果醋

8折特價：$33｜ 原價：$41

8折特價：$33｜ 原價：$41

Bragg 有機蘋果醋

第2位：Bob's Red Mill 有機黃金亞麻籽粉

Bob's Red Mill 有機黃金亞麻籽粉營養豐富，兩湯匙黃金亞麻籽粉含1800毫克Omega-3和4克纖維，有助補充膳食纖維和促進心血管健康，高膽固醇人士可一試，平時可以隨以加在食品或飲品中。

Bob's Red Mill 有機黃金亞麻籽粉

8折特價：$44｜ 原價：$54

8折特價：$44｜ 原價：$54

Bob's Red Mill 有機黃金亞麻籽粉

iHerb零食及食品類第1名：Mamma Chia 有機奇亞籽

Mamma Chia 有機奇亞籽是iHerb零食熱賣榜頭十保持者！Mamma Chia有機奇亞籽是不少減肥人士的愛好之物，奇亞籽健康及有營養之外，更可以增加飽足感，好多人都會加入去穀類早餐中。Mamma Chia有機奇亞籽含豐富蛋白質、Omega-3及無麩質，可以混合沙律、乳酪一齊進食！而家趁有優惠價買定幾包，日日食好快清貨！

Mamma Chia 有機奇亞籽

8折特價：$43｜ 原價：$53

8折特價：$43｜ 原價：$53

Mamma Chia 有機奇亞籽

