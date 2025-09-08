熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
Yahoo購物為你整合iHerb洗護用品熱賣榜及抵買產品，即睇內文：
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
iHerb優惠碼Promo Code（更新自2025年9月5日）
1. Yahoo獨家優惠
i. 輸入優惠碼【S22YHK】即可享額外78折優惠（每人限用3次）
優惠日期：9月1日至9月30日
ii. iHerb新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
優惠日期：9月1日至9月30日
2. iHerb週年慶優惠
購買指定美容、洗浴與個人護理產品並輸入優惠碼【29BBPC】即享71折優惠
優惠日期：香港時間9月5日凌晨1點至9月10日凌晨1點
iHerb暢銷洗浴個人護理第10位：Eucerin 高級修復手霜
Eucerin高級修護系列護手霜由保濕修護配方製成，富含天然保濕成分，有助皮膚補水，修復乾燥瘙癢、粗糙起屑肌膚，另外又混合了多種天然保濕成分，為肌膚密集補水，防止肌膚再次變得乾燥粗糙，用後並不油膩，且快速吸收，迅速滋潤皮膚。
Eucerin 高級修復手霜
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$43｜
原價：$60
iHerb暢銷洗浴個人護理第9位：NOW Foods Solution Sweet Almond Oil
NOW Foods除了有supplement、有機食品外，還有不少身體精油產品，今次上榜的是NOW Foods Solution Sweet Almond Oil，由杏仁經壓榨工序制成的天然植物油，含純杏仁脂成分，適合滋養和修復任何肌膚類型，且不會堵塞毛孔，可以塗抹全身肌膚，亦可以配合身體按摩使用。
NOW Foods Solution Sweet Almond Oil
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$26｜
原價：$37
iHerb暢銷洗浴個人護理第8位：Advanced Clinicals 透明質酸保濕身體霜
Advanced Clinicals透明質酸保濕身體霜首次上榜，產品含角鯊烷、藻類、乳木果油和維生素B5成分，可以為肌膚補充水分，同時有效鎖住水分，令皮膚更光滑有光澤，有iHerb用戶留言保濕效果非常好，而且香氣淡雅，轉季天氣用一流！
Advanced Clinicals 透明質酸保濕身體霜
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$52｜
原價：$73
iHerb暢銷洗浴個人護理第7位：CRYSTAL 礦物淨味棒
CRYSTAL礦物淨味棒由多種礦鹽制成，有助建立隱形保護屏障，從源頭去除異味。而且清爽不黏 ，不會造成衣物染色或留下白色殘留物，能有效24小時保持味道清新。使用前先用水打濕腋下，然後取大量塗抹於肌膚表面便可，大汗人士不妨入手一試。
CRYSTAL 礦物淨味棒
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$20｜
原價：$29
iHerb暢銷洗浴個人護理第6位：Mielle 頭皮和頭髮強韌油
平時除了要保養皮膚，其實頭髮都需要保養，Mielle的頭皮和頭髮強韌油含迷迭香、薄荷和生物維生素，可刺激頭髮和頭皮，使頭髮變得更健康、強韌、更長，同時可令頭髮變得光澤和減少分叉，適合各種髮質。不少網民大讚髮油有助生髮，如果頭髮因染髮受損，都可以用Mielle髮油護理頭髮。
Mielle 頭皮和頭髮強韌油
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$69｜
原價：$97
iHerb暢銷洗浴個人護理第5位：Hobe Labs Energizer Hair Follicle Stimulator
都市人生活壓力大、精神緊張，容易出現脫髮問題，大家對防脫髮護髮產品的需求亦因而增加，Hobe Labs Energizer™毛囊刺激劑含有荷荷巴（Jojoba）、維他命B5及草本成分，有助刺激頭髮生長，用法亦很簡單，洗頭和擦乾頭髮後，噴灑在頭髮和頭皮上便可，據說有助改善頭髮稀疏和頭皮問題。
Hobe Labs Energizer Hair Follicle Stimulator
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$70｜
原價：$98
iHerb暢銷洗浴個人護理第4位：Mild by Nature 柑橘豐盈洗髮水
Mild by Nature柑橘豐盈洗髮水是熱賣榜的常客，洗髮水有維他命B族複合物、生物維生素和泛醇等成份，不含硫酸鹽、對羥基苯甲酸酯和鄰苯二甲酸酯等化學物質，使用後令頭髮變得更豐盈和有光澤，帶有一陣新鮮柑橘香味。
Mild by Nature 柑橘豐盈洗髮水
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$68｜
原價：$95
iHerb暢銷洗浴個人護理第3位：Advanced Clinicals 維他命C高級亮膚霜
如果想皮膚變得光亮淨白，使用含維他命C成分的護膚品可以幫助皮膚淡斑美白，而Advanced Clinicals維他命C高級亮膚霜，除了含豐富維他命C外，還有維他命E和綠茶成分，又含滋養椰子油、荷荷巴油和高濃度全蘆薈，全面舒緩和滋養肌膚，成分更可迅速將水分鎖入肌膚，為皮膚補水同時淡斑，可入手一試！
Advanced Clinicals 維他命C高級亮膚霜
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$52｜
原價：$73
iHerb暢銷洗浴個人護理第2位：NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠
NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠以天然木糖醇為主要成分，木糖醇有助抑制引起蛀牙的細菌，減少牙菌斑，令牙齒更健康，而且不含氟和SLS（十二烷基硫酸鈉），無防腐劑，薄荷口味為口腔帶來清新感覺，適合成年人和兒童使用。
NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$30｜
原價：$43
iHerb暢銷洗浴個人護理第1位：Nubian Heritage 非洲黑皂沐浴露
Nubian Heritage非洲黑皂沐浴露由燕麥、蘆薈和維生素E等製成，還加入了去角質成分，乳木果油混合了富含礦物質的海鹽和荷荷巴微粒，有助去除死皮，同時不會令皮膚失去水分，讓肌膚看起來更健康。
Nubian Heritage 非洲黑皂沐浴露
輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠
71折特價：$65｜
原價：$92
相關文章：iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年9月週年慶優惠低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
iHerb好物推介：
iHerb零食推薦｜平過超市Popchips薯片經常斷貨、Jennie同款Kettle Foods薯片趁有75折入貨｜「帶錢返工」開箱
iHerb護髮用品｜月賣過萬支的毛囊精華、養髮精華好用嗎？實測＋選擇護髮精華可留意的成分｜「帶錢返工」開箱
香薰精油該怎樣用？iHerb百元內香薰精油推薦Top 4！$86入手5萬+好評薰衣草舒眠精油、乳香安神精油$90.3有交易
生髮洗頭水推薦｜男女適用8大生髮洗頭水推薦 破萬好評洗頭水Mielle/DR ZERO買一送一（附護髮小貼士）
護膚美妝：
爽膚水Toner 10大隱藏用法，最後一個方法超實用！5折起入手Olive Young熱賣化妝水
Olive Young限定激減低至34折！10大必買護膚品︰骨膠原面膜只需$9.4/ Threads爆紅PDRN套裝勁減$770
其他人也在看
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Frafetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 46 分鐘前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至11/09）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有維他奶山水鮮豆漿平均$4/盒（全線維他/維他奶冷凍產品賣滿$50減$8）、三養碗麵平均$9.95/碗、李錦記舊庄特級蠔油327-350克平均$24/支！YAHOO著數 ・ 1 天前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 2 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 15 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 21 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然
據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。鉅亨網 ・ 2 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法
中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。Bloomberg ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜逸東酒店「普慶食為鮮」主題自助餐 歎松葉蟹蟹腳、海膽刺身、蘋果木煙燻三文魚
對識食之士而言，「食為鮮」從來都是識食的守則，新鮮的海產、當季的食材，便能喚醒味蕾的快樂！香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）推出的「普慶食為鮮」主題自助餐，不僅匯集時令海鮮與環球美饌，更按午市、晚市設計不同驚喜。9月4日晚上9點在Klook快閃更有買一送一優惠，人均低至$441起，即可任食生蠔、蟹腳、西班牙海鮮燴飯、泰式蕉葉燒鳥頭魚、蘋果木煙燻三文魚等，絕對是性價比超高的海邊美味之旅！Yahoo Food ・ 1 天前
【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）
惠康推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，包括新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量！YAHOO著數 ・ 1 天前
孫宇晨持有WLFI代幣慘遭凍結
知名加密貨幣投資人、企業家孫宇晨（Justin Sun）週五（5 日）表示，他持有的、美國總統特朗普支持的加密項目「World Liberty Financial」（WLFI）相關代幣遭到凍結，並稱自己是無辜的。鉅亨網 ・ 1 天前
就業市場傳冷風 聯儲局減息預期升溫
【彭博】— 周五公佈的就業數據令人失望，證實了美國勞動力市場可能處於低迷邊緣的擔憂，並推高了市場對聯儲會今年減息幅度的預期。Bloomberg ・ 2 天前
【百佳】每口佳團圓 買2盒李錦記XO醬送芥花籽油、2公斤茉莉香米等$131.9贈品（即日起至11/09）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有天幃優品豉油雞/鹽焗雞 $49/包、金御膳即食蠔皇/紅燒瑤柱鮑魚4隻裝 $55/2罐（買兩罐即送家樂牌純鮮雞湯250毫升）、全線紅/白酒買滿$300 85折！YAHOO著數 ・ 22 小時前