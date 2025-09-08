Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）

iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！

>>按此即睇 iherb 洗浴個人護理用品優惠<<

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

iHerb優惠碼Promo Code（更新自2025年9月5日）

1. Yahoo獨家優惠

i. 輸入優惠碼【S22YHK】即可享額外78折優惠（每人限用3次）

優惠日期：9月1日至9月30日

ii. iHerb新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠

優惠日期：9月1日至9月30日

2. iHerb週年慶優惠

購買指定美容、洗浴與個人護理產品並輸入優惠碼【29BBPC】即享71折優惠

優惠日期：香港時間9月5日凌晨1點至9月10日凌晨1點

iHerb暢銷洗浴個人護理第10位：Eucerin 高級修復手霜

Eucerin高級修護系列護手霜由保濕修護配方製成，富含天然保濕成分，有助皮膚補水，修復乾燥瘙癢、粗糙起屑肌膚，另外又混合了多種天然保濕成分，為肌膚密集補水，防止肌膚再次變得乾燥粗糙，用後並不油膩，且快速吸收，迅速滋潤皮膚。

Eucerin 高級修復手霜

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$43｜ 原價：$60

SHOP NOW

Eucerin 高級修復手霜

iHerb暢銷洗浴個人護理第9位：NOW Foods Solution Sweet Almond Oil

NOW Foods除了有supplement、有機食品外，還有不少身體精油產品，今次上榜的是NOW Foods Solution Sweet Almond Oil，由杏仁經壓榨工序制成的天然植物油，含純杏仁脂成分，適合滋養和修復任何肌膚類型，且不會堵塞毛孔，可以塗抹全身肌膚，亦可以配合身體按摩使用。

NOW Foods Solution Sweet Almond Oil

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$26｜ 原價：$37

SHOP NOW

NOW Foods Solution Sweet Almond Oil

iHerb暢銷洗浴個人護理第8位：Advanced Clinicals 透明質酸保濕身體霜

Advanced Clinicals透明質酸保濕身體霜首次上榜，產品含角鯊烷、藻類、乳木果油和維生素B5成分，可以為肌膚補充水分，同時有效鎖住水分，令皮膚更光滑有光澤，有iHerb用戶留言保濕效果非常好，而且香氣淡雅，轉季天氣用一流！

Advanced Clinicals 透明質酸保濕身體霜

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$52｜ 原價：$73

SHOP NOW

Advanced Clinicals 透明質酸保濕身體霜

iHerb暢銷洗浴個人護理第7位：CRYSTAL 礦物淨味棒

CRYSTAL礦物淨味棒由多種礦鹽制成，有助建立隱形保護屏障，從源頭去除異味。而且清爽不黏 ，不會造成衣物染色或留下白色殘留物，能有效24小時保持味道清新。使用前先用水打濕腋下，然後取大量塗抹於肌膚表面便可，大汗人士不妨入手一試。

CRYSTAL 礦物淨味棒

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$20｜ 原價：$29

SHOP NOW

CRYSTAL 礦物淨味棒

iHerb暢銷洗浴個人護理第6位：Mielle 頭皮和頭髮強韌油

平時除了要保養皮膚，其實頭髮都需要保養，Mielle的頭皮和頭髮強韌油含迷迭香、薄荷和生物維生素，可刺激頭髮和頭皮，使頭髮變得更健康、強韌、更長，同時可令頭髮變得光澤和減少分叉，適合各種髮質。不少網民大讚髮油有助生髮，如果頭髮因染髮受損，都可以用Mielle髮油護理頭髮。

Mielle 頭皮和頭髮強韌油

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$69｜ 原價：$97

SHOP NOW

Mielle 頭皮和頭髮強韌油

iHerb暢銷洗浴個人護理第5位：Hobe Labs Energizer Hair Follicle Stimulator

都市人生活壓力大、精神緊張，容易出現脫髮問題，大家對防脫髮護髮產品的需求亦因而增加，Hobe Labs Energizer™毛囊刺激劑含有荷荷巴（Jojoba）、維他命B5及草本成分，有助刺激頭髮生長，用法亦很簡單，洗頭和擦乾頭髮後，噴灑在頭髮和頭皮上便可，據說有助改善頭髮稀疏和頭皮問題。

Hobe Labs Energizer Hair Follicle Stimulator

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$70｜ 原價：$98

SHOP NOW

Hobe Labs Energizer Hair Follicle Stimulator

iHerb暢銷洗浴個人護理第4位：Mild by Nature 柑橘豐盈洗髮水

Mild by Nature柑橘豐盈洗髮水是熱賣榜的常客，洗髮水有維他命B族複合物、生物維生素和泛醇等成份，不含硫酸鹽、對羥基苯甲酸酯和鄰苯二甲酸酯等化學物質，使用後令頭髮變得更豐盈和有光澤，帶有一陣新鮮柑橘香味。

Mild by Nature 柑橘豐盈洗髮水

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$68｜ 原價：$95

SHOP NOW

Mild by Nature 柑橘豐盈洗髮水

iHerb暢銷洗浴個人護理第3位：Advanced Clinicals 維他命C高級亮膚霜

如果想皮膚變得光亮淨白，使用含維他命C成分的護膚品可以幫助皮膚淡斑美白，而Advanced Clinicals維他命C高級亮膚霜，除了含豐富維他命C外，還有維他命E和綠茶成分，又含滋養椰子油、荷荷巴油和高濃度全蘆薈，全面舒緩和滋養肌膚，成分更可迅速將水分鎖入肌膚，為皮膚補水同時淡斑，可入手一試！

Advanced Clinicals 維他命C高級亮膚霜

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$52｜ 原價：$73

SHOP NOW

Advanced Clinicals 維他命C高級亮膚霜

iHerb暢銷洗浴個人護理第2位：NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠

NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠以天然木糖醇為主要成分，木糖醇有助抑制引起蛀牙的細菌，減少牙菌斑，令牙齒更健康，而且不含氟和SLS（十二烷基硫酸鈉），無防腐劑，薄荷口味為口腔帶來清新感覺，適合成年人和兒童使用。

NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$30｜ 原價：$43

SHOP NOW

NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠

iHerb暢銷洗浴個人護理第1位：Nubian Heritage 非洲黑皂沐浴露

Nubian Heritage非洲黑皂沐浴露由燕麥、蘆薈和維生素E等製成，還加入了去角質成分，乳木果油混合了富含礦物質的海鹽和荷荷巴微粒，有助去除死皮，同時不會令皮膚失去水分，讓肌膚看起來更健康。

Nubian Heritage 非洲黑皂沐浴露

輸入優惠碼【S29YHK】即享71折優惠

71折特價：$65｜ 原價：$92

SHOP NOW

Nubian Heritage 非洲黑皂沐浴露

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

iHerb好物推介：

iHerb零食推薦｜平過超市Popchips薯片經常斷貨、Jennie同款Kettle Foods薯片趁有75折入貨｜「帶錢返工」開箱

iHerb護髮用品｜月賣過萬支的毛囊精華、養髮精華好用嗎？實測＋選擇護髮精華可留意的成分｜「帶錢返工」開箱

香薰精油該怎樣用？iHerb百元內香薰精油推薦Top 4！$86入手5萬+好評薰衣草舒眠精油、乳香安神精油$90.3有交易

生髮洗頭水推薦｜男女適用8大生髮洗頭水推薦 破萬好評洗頭水Mielle/DR ZERO買一送一（附護髮小貼士）

護膚美妝：

爽膚水Toner 10大隱藏用法，最後一個方法超實用！5折起入手Olive Young熱賣化妝水

Olive Young限定激減低至34折！10大必買護膚品︰骨膠原面膜只需$9.4/ Threads爆紅PDRN套裝勁減$770

鄧紫棋G.E.M.分享塗防曬秘訣！只需一步令防曬更有效/補擦可以用「美妝蛋」 另推5款輕薄防曬乳