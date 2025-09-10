溏心蛋食譜│溏心蛋時間之秘密！50萬like做法大公開 實測結果公佈

溏心蛋、溫泉蛋，你比較愛哪一款？說到蛋料理，日本人絕對是最強之代表，簡單一道「半熟蛋」也可以煮出多多花樣，溏心蛋及溫泉蛋絕對是日式料理中的經典名物，但絕不易煮！之前麦ライス@簡単レシピ/料理ハック(小麥飯@簡單食譜/烹飪技巧)就在X (Twitter)上公開了零失敗溏心蛋食譜秘技，獲得近50萬個讚好！食譜揭秘了溏心蛋時間之秘密，只要跟足步驟控制溫度及時間，新手廚神第一次做溏心蛋也輕易成功，Yahoo Food拿著這個溏心蛋食譜進行實測，結果立即公佈！

溏心蛋時間大公開 50萬讚好不敗溏心蛋食譜

麦ライス@簡単レシピ/料理ハック(小麥飯@簡單食譜/烹飪技巧)於X (Twitter)公開了不敗的溏心蛋食譜，聽說不論是真廚神或地獄廚神，跟著做都可成功，這條半熟蛋的Tweet已經超過16萬人轉發，近50萬個讚好！原來溏心蛋做法的秘密在於時間，只要跟著溏心蛋食譜的烹調時間表，就可輕鬆控制不同熟成度，烹煮時間由6分鐘至13分鐘，令半熟蛋分別有不同的熟度及口感，按喜好自行控制，烹煮6分鐘被稱為最完美的溏心蛋，蛋白剛熟加上微微流心質感的半熟蛋，的確令人垂涎。

超過16萬人轉發、近50萬人的溏心蛋食譜，小麥飯@簡單食譜/烹飪技巧更說歡迎大家列印出來使用，半熟蛋愛好者一於貼在廚房或雪櫃上吧！

記者實測溏心蛋食譜 新手零失敗6分鐘完成溏心蛋

溏心蛋食譜包括了一個時間之秘密，就是6分鐘！首先煮滾開水至100度沸點，放入雞蛋，用計時器準確算出6分鐘，完成後取出，在水喉下沖水降溫，再加冰浸泡，即可完成，可說是這種半熟蛋零技巧、零失敗的方法！

溏心蛋食譜步驟

先取出雞蛋放至室溫（如果雞蛋放在雪櫃） 煮滾開水至100度沸點，放入雞蛋 用計時器準確算出6分鐘，完成後取出 在水喉下沖水降溫，再加冰浸泡快速降溫，以防熱力繼續令蛋黃進一步凝固，即可完成

提提你，如果雞蛋放在雪櫃，先要取出放至室溫才可以開始煮，因為根據小麥飯溏心蛋食譜，如果將雪藏的雞蛋直接放入沸水中，溫差會令蛋殼爆裂啊！

溏心蛋做法是煮完後要快速降溫，以防熱力繼續令蛋黃進一步凝固，才可有半熟蛋的效果，所以沖水及加冰這個步驟很重要。

跟著這個溏心蛋食譜烹調時間表，可以煮出不同熟度的溏心蛋，基本上也沒什麼難度，成功率90%以上。

溫泉蛋簡易製作法 30分鐘完成

日本人熱愛浸溫泉，適合人體的溫泉大概30至45度，較熱的溫泉，日本人愛用來浸雞蛋，以慢煮的原理來烹煮出內外都半生熟的半熟蛋，於是就有了直接命為「溫泉蛋」這道日式料理！想在家製作溫泉蛋，其實做法不難，先要了解蛋白及蛋黃分別的凝固溫度點。原來蛋白於大約80度會開始凝固，而蛋黃則於60度開始凝固，然後就可以參考這個溫度製作半熟溫泉蛋。先準備一個燜燒杯，原來它不只限於焗粥焗麵，也可以製作溫泉蛋，只需約80度的熱水就可以開始，把雞蛋浸泡30分鐘，也可以製作出似模似樣的半熟溫泉蛋！

雞蛋先要從雪櫃取出，降至室溫，然後倒入80度的熱水，這個步驟會令熱水微微降溫至約75度，然後蓋上蓋進行慢煮，開始計時30分鐘，就可以完成溫泉蛋，也不算難。

溫泉蛋是蛋白及蛋黃都是半生熟的效果，雖不像食店的溫泉蛋一樣有塊薄薄的蛋白皮，但還原度也有8成似。

