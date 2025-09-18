小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
珠海長隆飛船酒店優惠！人均$298.8起 送上網卡、優惠碼減多$50、包宇宙飛船/海洋王國/卡卡虎奇遇記門票
一家大細計劃去珠海長隆玩，有抵玩抵住酒店住宿套票推介！Klook及KKday的珠海長隆飛船酒店住宿套票優惠，其中最抵的是2位大人連1位小童入住主題客房2晚，連宇宙飛船、海洋王國及《卡卡虎奇遇記》或《長隆騷》門票，原價$6,559起，現減至$2,440起，於KKday購票再送免費上網卡，使用指定支付方法輸入優惠碼，額外再減$50，折後每晚人均低至$298.8！想知更多優惠詳情，即看下文！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
15大主題區域、17種機動遊戲
自2023年9月開幕至今，珠海長隆宇宙飛船一直都是港澳及內地市民熱門親子放電旅遊好去處之一！這珠海橫琴長隆國際海洋度假區的最新遊樂設施，與珠海長隆飛船酒店毗連，不少人前來酒店住宿同時，都會親臨樂園暢玩。宇宙飛船結合星際宇宙及海洋元素，園區包括宇宙世界、星際站臺、珊瑚祕境及酷比之旅等15大主題區域、17種機動遊戲，還有海洋科學館、世界最大活體珊瑚缸，以及世界最大鯊魚展示缸，一共展示約300種海洋珍稀動物，喜歡遊樂設施或觀賞海洋生物都一定能夠滿足。
優惠碼減最多$100、送上網卡！人均$209.5起！
宇宙飛船經KKday及Klook購買雙人票現均有獨家優惠，KKday遊客優惠$475起兩位，人均只需$237.5起；而經Klook購買門票，雙人票$485兩位，可使用PayMe付款滿$300即減$15優惠，輸入優惠碼【PAYME2H15】，變相人均只需$235起，比KKday更加划算！但要注意的是，優惠碼數量有限，用完即止，要買就趁早！
【港澳台及海外專享｜雙人票】珠海長隆飛船樂園一日門票
KKday價錢：$475起/2人
（原價$1,499）
【非內地用户】雙人票
Klook價錢：$485起/2人
（原價$1,499）
2大2小酒店套票每晚人均$298.8起、包樂園暢玩門票
比起單買樂園門票，珠海長隆飛船酒店住宿套票更為划算！2位大人及一位小童入住兩晚飛船大船房，連飛船樂園、海洋王國及卡卡虎奇遇記成人門票2張及小童門票1張，而持票成人可以免費帶一位未滿3歲、身高未夠1米的兒童入園，變相可以2大2小同行，KKday原價$6,559兩晚，現減至$2,440起。PayMe用戶經KKday預訂大灣區全線產品單一消費滿HK$600，即可輸入優惠碼【25KKDPAY50】，全單減$50，變相每晚只需2,390起，人均每晚只需$298.8起，再送AIRSIM無國界上網卡一張。大人小朋友可以分2日玩，不用趕頭趕命，充分享受玩樂時間！
如果只打算住一晚，Klook則有每日限量快閃「2大2小優惠」，1晚酒店住宿連2大1小飛船樂園加海洋王國無限暢玩門票，只需$1,322起。PayMe用戶於Klook消費滿HK$999，輸入優惠碼【PAYME2H40】，可折抵$40，即每晚只需$1,282起，人均每晚$320.5起。此套票下單後送2天兒童門票折減券，其實相等於免費門票，2大2小都可一同暢玩，入住日期至11月14日，但兌換門票就要在9月25日前完成。提提大家，優惠會在即日起至9月25日每晚零時零分推出，記得校定鬧鐘！
【週年慶特惠｜港澳台及海外專享·送1兒童門票】3天2晚住宿｜2大人1小童無限暢玩2園(飛船樂園+海洋王國)+《卡卡虎奇遇記》套票
KKday價錢：$2,440起/2大2小
（原價$6,559）
PayMe用戶輸入優惠碼【25KKDPAY50】，折後價$2,390起，2大2小人均每晚$298.8起
套票包含：主題客房一間兩晚(不含早餐)＋2張海洋王國標准票及1張兒童票（入住之日起3日內多次入園）＋2張《卡卡虎奇遇記》普通座標准票及1張普通座兒童票（限入住第三天單次使用）
【飛船樂園、海洋王國】兒童票定義：適用於遊玩當日年齡已滿 3周歲但未滿12周歲，或身高達到1.0米但未超過1.5米的兒童，套票中的兒童票不能補差價升等至標準票或其他票種
【卡卡虎奇遇記】兒童票定義：適用於觀演當日年齡未滿12周歲，或身高未超過1.5米的兒童，套票中的兒童票不能補差價升等至標準票或其他票種
【2大2小優惠｜2天1晚住宿】包2大1小2天飛船樂園＋下單後額外送1張飛船樂園2天兒童門票折減券
Klook價錢：$1,322起/2大2小
（原價$1,363）
PayMe用戶輸入優惠碼【PAYME2H40】即減$40，折後價$1,282起，2大2小人均每晚$320.5起
1晚珠海長隆飛船酒店住宿（家庭套票含3位成人或2大1小）
珠海長隆飛船樂園2天暢遊門票（入住之日起兩日內多次入園）
每位成人可攜帶一名遊玩當日年齡未滿3週歲或身高未達1.0米的兒童免費入園
下單此套餐後，獲取珠海長隆飛船樂園門票（最高減HK$510）優惠券。您可以在優惠券頁面搜索您的專屬優惠碼。僅限2025年9月8至9月25日期間兑換，逾期失效
香港市區直達珠海長隆
現時有直通巴士由香港市區直達珠海長隆飛船酒店，永東巴士可以在鑽石山/觀塘APM/葵芳新都會廣場/旺角油麻地/尖沙咀中港城/荃灣如心廣場上車，經港珠澳大橋到珠海長隆飛船酒店，來回票價$160起，除開每程$80起。此外，直達珠海長隆的跨境直通巴士還有「港澳快線」、「環島中港通」、「中旅社」，每程$150。
1/ 永東巴士｜香港來往珠海長隆 / 珠海人工島 直通巴士｜港珠直通巴士
上車地點：鑽石山、觀塘APM、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城、荃灣如心廣場
可選落車地點：珠海長隆企鵝酒店、珠海長隆橫琴灣酒店、珠海長隆馬戲酒店、珠海長隆飛船酒店、珠海人工島
單程票價$90起；來回票價$160起，每程$80起
2/ 港澳快線珠海長隆跨境直通巴士
出發班次：
尖沙咀圓方（港鐵九龍站C1出口）9:15am、10:15am、10:45am
太子上海街（近港鐵太子站C2 出口，鴉蘭街休憩處）9am、9:20am、10:21am、10:50am
尖沙咀中港城10:05am、10:35am
荃灣德海街9:20am、10:50am
可選落車地點：珠海長隆飛船酒店，珠海長隆企鵝酒店、珠海長隆橫琴灣酒店
單程票價：$150
3/ 環島中港通珠海長隆跨境直通巴士
上車地點：太子上海街、尖沙咀圓方
可選落車地點：珠海長隆企鵝酒店
單程票價：$150
4/ 中旅社珠海長隆跨境直通巴士
出發班次：
太子嘉康中心榮利（太子站A出口）7:35am、9:05am
旺角維景酒店中旅巴士（近港鐵太子站C2出口）7:45am、9:15am
荃灣德華公園（德海街）8:05am、9:35am
可選落車地點：珠海長隆飛船酒店
單程票價：$150
珠海長隆飛船酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）
交通：港珠澳大橋乘坐前往珠海長隆度假區跨境巴
更多相關文章：
香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上
珠海酒店｜長隆園區以外酒店推介 人均低至$105.3、附免費穿梭巴士到珠海長隆
珠海十一國慶、中秋好去處推介！麥麥燈會贏限定周邊、冷焰火瀑布、澳門煙花觀賞地｜附交通方法
珠海美食2天團優惠低至33折！包4餐+住宿，人均$99起睇澳門煙花匯演
澳門煙花匯演好去處2025｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀
北上好去處｜珠海抵玩兩天團人均$99起！全程6餐嘆石岐乳鴿、金獎脆肉鯇、胡椒豬肚雞 兼睇澳門煙花匯演
澳門煙花攻略｜珠海煙花美食團人均$399起！包船近距離睇澳門煙花匯演 歎燒鵝宴兼住星級酒店
珠海海景酒店推介！香洲區人均$210.5起 遠眺著名景點：日月貝、珠海漁女/網紅酒吧俯瞰海灣
珠海新酒店｜珠海望海樓酒店優惠低至65折、人均$297起！任點任食套餐、旅拍體驗、長隆穿梭巴士服務
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜這樣訂享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票！即睇平住酒店攻略
珠海酒店優惠｜東澳島萬豪度假酒店人均$311.8起！包早餐下午茶/晚餐、嘆海景無邊際泳池
珠海好去處｜珠海飛機工廠及太空中心一日遊！親手組裝電動飛機、暑假限定4團出發
