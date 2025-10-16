不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
自助餐買一送一優惠｜尖沙咀喜來登酒店咖啡廳推「環球珍蟹百味」自助餐 歎阿拉斯加帝王蟹、大閘蟹、紅蟹蟹肉蟹黃蒸糯米飯
香港喜來登酒店推出全新自助餐買一送一優惠！人均$461起食盡全球蟹宴 ，即睇內文：
當秋風漸起，正是品蟹的黃金時節。肥美的螃蟹在這個季節達到最佳狀態，蟹膏飽滿、蟹肉鮮甜，令無數饕客引頸期盼。如果你是資深蟹迷，那麼絕對不能錯過這場匯聚全球蟹饌精華的美食盛宴，尖沙咀香港喜來登酒店咖啡廳推出的「環球珍蟹百味自助餐」買一送一優惠，人均只需$461起，將由即日至11月30日期間限定供應，帶來超過100款環球美食，讓這個秋季更添團圓滋味。10月16日晚上9點準時去Klook，大家快去搶購，享受一系列的珍蟹美食！
「環球珍蟹百味自助餐」買一送一優惠
這次「環球珍蟹百味自助餐」為大家帶來買一送一優惠，折後人均$461，一次過享受來自世界各地的頂級螃蟹，包括：阿拉斯加帝王蟹以其巨大的蟹腳和豐腴的蟹肉聞名；中式餐桌上不可缺少的大閘蟹，在秋季正值最肥美的時候；還有肉質細嫩的鱈場蟹、香甜可口的麵包蟹，以及色澤誘人的紅蟹。
對於喜愛傳統中式蟹饌的食客來說，這次自助餐絕對是一場視覺與味覺的雙重享受。週末自助晚餐限定的清蒸大閘蟹，每人可享用一隻完整的鮮活大閘蟹，配以溫熱的陳年花雕酒，這種經典搭配不僅能去除蟹的寒性，更能突出蟹肉的鮮甜與蟹膏的醇香。鑊氣十足的避風塘炒紅蟹同樣令人期待，這道港式經典只在週末及假日自助晚餐供應，金蒜、辣椒、豆豉的香氣與紅蟹的鮮美完美融合。另一道不容錯過的是紅蟹蟹肉蟹黃蒸糯米飯，豐潤香糯的口感搭配滿滿的蟹肉蟹黃，每一口都是滿足。
【買一送一】環球珍蟹百味自助餐（用餐時段：8:30-22:00）
優惠價：$922起/2位，人均$461｜
原價：$1,690/2位
香港喜來登酒店
地址：香港九龍彌敦道 20 號 香港喜來登酒店 2 樓 (地圖)
