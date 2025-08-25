眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
不斷更新｜黎智英案報道一覽
【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反國安法，案件繼續審理。以下以新至舊方式，不斷更新「黎智英案」(按題看報道)。
2025年
8月25日
黎智英案結案陳詞 辯方稱報章應享更大自由遭法官質疑傳媒亦有責任把關
8月22日
8月15日
3月7日
3月6日
3月5日
3月3日
2月28日
2月27日
2月25日
2月24日
2月20日
2月19日
2月18日
2月12日
法官關注蘋果英文版國安法生效後仍刊制裁林鄭文章 黎智英稱楊清奇疏忽把關
2月11日
2月10日
黎智英倡泛民圍禮賓府冀營造林鄭月娥龜縮輿論 利用蘋果作為反對逃犯條例工具
2月7日
2月6日
2月5日
2月4日
其他人也在看
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 3 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 23 小時前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 9 小時前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 5 小時前
王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例
演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 7 小時前