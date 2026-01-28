50年老字號旺角糧油舖「成興隆」 老店傳人：想承傳爸爸教落的糧油雜貨知識

時代流行撐老店，因為人情味買少見少。「人情味」三隻字，近年於報紙電視見得多聽得多，但到底，怎樣麼才算有人情味？來到由1976年營業至今，旺角柏樹街的雜貨舖「成興隆」，逗留短短十分鐘，一幅幅活生生的「人情味」浮世繪將會呈現在你眼前，任君細味。

「小朋友揸穩盒蛋呀，跌爛咗返去俾媽咪鬧呀，哈哈！」聲音洪亮的，是二哥阿成。店內柴米油鹽，乾貨濕貨，隨手拿起一件，他都瞭如指掌，可以給你上一節十分鐘的烹飪課，「蠔豉最難就係煮得腍，嗱，你試下，前一晚先放在冰格急凍，第二日煮之前再蒸廿分鐘，焗一焗，就會腍哂喇。」

成立至今逾四十年，熟客由黑髮幫襯到銀髮，早已昇華為朋友。就算搬離本區，農曆年前都會專程回來，入貨事少，敍舊才是目的。

店子現時由二仔阿成(左)及細女阿寶(右)合力撐起，二人一唱一和，很有默契。

信心爆棚，因為他十來歲已經在店面幫手，對本地醬料品牌尤其熟悉。又因為日日出車送貨，經常和老資格的酒樓大廚打交道，多年來邊做邊學，入廚錦囊早已袋得滿滿。

人情味不止於顧客，貨架上放的都是合作多年的土炮老字號，像本地名牌糯米粉李祥和及有三十年歷史的醬料牌子百德，並非間間雜貨店都找得到。

乘著近年保育懷舊大趨勢，小店接受過不少傳媒訪問，剪報填滿兩個資料夾，是街坊眼中的明星小店。

四十年日子悠長，「看門貓」也換過三隻，現時是由街坊那裡領養的「小龍女」。

日本蠔豉 。小店只賣優質日本蠔豉，「邦」是規格較高的一種，肉質實淨，裙邊企理結實，不會一煮就散。

貼士：想蠔豉煮得軟腍，前一晚先放入冰格急凍，煮前再蒸20分鐘，一冷一熱，纖維被破壞，蠔豉就會腍身。

脫水花菇。菇型飽滿，有光澤，爆花紋靚。

菇香夠濃，只要簡單浸淋去椗後，就任你自由配搭烹煮。

天廚醬油 、天廚佛手味粉 。八十年歷史本地老字號，招牌味粉最特別的是製造過程不加葷腥之物，素食人士都可食用。

從未翻新！陳設幾乎維持原狀

年月有價，在這裡，不只烹飪課，你還可以上一堂本土歷史課，因為四十年來，店內陳設都幾乎維持原狀：鈴鈴作響的收銀牛奶嘜鐵筒、長木梯、吊扇、大鐘、巨型米秤、裝放白米的木櫃等等。「其實店面招牌都係上年有必要才換新的」，細女阿寶說起舊事，原來早在1976年開店時，爸爸施先生為了接手父親的米舖而負債，靠其堅毅性格肯捱肯做，咬關牙關把店重新推上軌道，及後爸爸仙遊，也有賴媽媽獨力撐起舖頭，守得雲開，才有今天的安穩。

舊式舖位樓底特高，要在貨架頂取貨，靠的就是超過三米長的木梯，少些身手也不行。

仍然在使用中的米秤，夠資格放入歷史博物館。

全香港還可以糴米的雜貨店翏翏可數。

「媽媽年紀大了，我哋都想佢休息下，嘆下世界。做雜貨店發達就唔會架喇，但爸爸以前教落我哋好多糧油雜貨知識，我同阿哥都好想承傳落去，做得到都繼續做。」講得出做得到，她早幾年已經幫舖頭開設facebook，勤力更新，上載舖頭大小軼事，吸引不少媒體到訪。

二哥名成唔係得把口，他是半個米專家，「新米舊米」、「早造晚造」，邊種有米香，邊種夠軟熟，邊種適合做蒸飯，你問得出，他都答到。

最貴不一定最好，阿成推介增城絲苗，取其粒粒分明，夠企身。

「中國央視也有來取景拍片。」阿寶話未說完，店前就來了一對特地駕車回來敍舊的老夫婦，辦年貨之餘，已經和二哥阿成在大聲談笑，這畫面，比起大時大節超市門口辦年貨的排隊人龍，溫馨得多。

椒醬王。本地醬料老牌百德出品，香辣而富層次，過年蘸蘿蔔糕無佢唔得。

糯米粉、粘米粉。上一輩都知道八十年老字號李祥和的糯米粉品質最好，阿成讚佢夠幼滑，拿來做蘿蔔糕不易起粒。

增城蔗糖。一年一造，層次分明，味清香不甜，做馬蹄糕、年糕靠哂佢。

印度W240腰果。W240即每磅有240粒，腰果大粒飽滿，好脆口。

舊式手寫單據都已經不多見。

一間舖養大一家人，細女阿寶珍而重之，當年結婚時也指定要以舖面為婚照場地之一。

當年店開業，由眾多米商送來的恭賀牌匾，阿成說現只餘下幾間仍然繼續營業。

成興隆糧油雜貨

地址：旺角柏樹街12號地下（地圖按此）

電話：2395 0775

