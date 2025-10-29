Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜iHerb早鳥優惠全網限時78折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣維他命低至$60

不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月1日凌晨1點，推出雙11早鳥優惠，限時全單78折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次78折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。

立即查看iHerb網店

iHerb雙11優惠詳情及Yahoo獨家優惠碼：

1. Yahoo獨家優惠

付款前輸入優惠碼【1025YHK】即可享全單8折優惠（每人可用優惠碼2次）

優惠日期：即日起至10月31日

2. iHerb雙11早烏優惠

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

優惠日期：即日起至11月1日凌晨1點

立即查看iHerb網店

保健品最受歡迎Top 3產品：

第3名：Life Extension BioActive Complete B-Complex

Life Extension生物活性全複合維他命含有8種酶活性維他命B，可以促進葡萄糖、脂肪、乙醇的新陳代謝，提供身體所需的健康能量，促進器官功能健康及幫助控制維他命B缺乏症。

Life Extension BioActive Complete B-Complex
78折特價：$138｜ 原價：$177

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$138｜ 原價：$177

SHOP NOW

第2名：California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 300億菌

第2名：California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 300億菌

California Gold Nutrition LactoBif 益生菌長期登上iHerb保健品最暢銷產品Top3位置，配方含有8種經科學研究的活性益生菌菌株，分別是5種乳杆菌及3種雙歧杆菌，可以有助增加腸道的抵抗力，令腸道更健康。

California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 300億菌
78折特價：$138｜ 原價：$177

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$138｜ 原價：$177

SHOP NOW

California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 300億菌

第1名：NOW Foods 維他命 D3 + K2 膠囊

來自美國的NOW Foods主要銷售健康營養產品，更在美國長期銷量高企！在iHerb上多款NOW Foods維他命都非常受歡迎，而登上第十名的是維生素D3+K2，可以有助骨骼、牙齒及心血管健康，而D3更有助鈣的吸收，產品更是使用素食膠囊製造，就算素食者都食得。

NOW Foods 維他命 D3 + K2 膠囊

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$60｜ 原價：$76

SHOP NOW

NOW Foods 維他命 D3 + K2 膠囊

零食百貨最受歡迎Top 3產品：

第3名：La Tourangelle 牛油果油

牛油果油比傳統煮食油較低膽固醇之餘，亦比其他食油釋出較少有害物質。La Tourangelle牛油果油100％純天然製造，食落有淡淡的水果味，容易接受，而且每15毫升更含8克Omega-9脂肪酸，對心臟健康有益。

La Tourangelle 牛油果油

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$141｜ 原價：$180

SHOP NOW

La Tourangelle 牛油果油

第2名：Mamma Chia 有機奇亞籽

Mamma Chia有機奇亞籽健康及有營養之外，更可以增加飽足感，好多人都會加入去穀類早餐中。Mamma Chia有機奇亞籽含豐富蛋白質、Omega-3及無麩質，可以混合沙律、乳酪一齊進食！而家趁有優惠價買定幾包，日日食好快清貨！

Mamma Chia 有機奇亞籽

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$60｜ 原價：$76

SHOP NOW

Mamma Chia 有機奇亞籽

第1名：Bragg 有機蘋果醋

第一名的Bragg有機蘋果醋，由有機種植蘋果製成，含有酵母，可產生有機酸和酶，有助促進消化及消滯。蘋果醋是零熱量、零糖、零脂肪的產品，更可以有多種食法，如製作飲品，把蘋果醋加入水或梳打水，酸酸地非常開胃；怕酸的話，亦可再額外加入蜂蜜中和，更加好味！

Bragg 有機蘋果醋

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$60｜ 原價：$76

SHOP NOW

Bragg 有機蘋果醋

美容美妝最受歡迎Top 3產品：

第3名：Advanced Clinicals 視黃醇精華

iHerb有不少抵買護膚品，而美國品牌Advanced Clinicals產品價錢相宜又多選擇，排名第3名的Advanced Clinicals 視黃醇精華，視黃醇成分有助改善皮膚皺紋問題，又含蘆薈和綠茶成分，有效滋養肌膚減少對皮膚的刺激，重點折後只需$55，非常抵買！

Advanced Clinicals 視黃醇精華

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$55｜ 原價：$71

SHOP NOW

Advanced Clinicals 視黃醇精華

第2名：Advanced Clinicals 透明質酸精華

排名第2位的同樣是Advanced Clinicals產品，Advanced Clinicals透明質酸精華在iHerb補濕精華類產品排名第一位，產品含罕見海洋提取物質及純正蘆薈，有助即時為皮膚補水，減淡細紋及增加皮膚的健康度，78折後低至$55，以補濕精華來講cp值極高！

Advanced Clinicals 透明質酸精華

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$55｜ 原價：$71

SHOP NOW

Advanced Clinicals 透明質酸精華

第1名：Advanced Clinicals 維他命C逆齡精華

第一名都是Advanced Clinicals的產品，當中的維他命C逆齡精華可以改善黑斑及膚色不均的問題，而且產品入面含有一種叫阿魏酸的天然抗氧成分，可以令皮膚減少受環境的損害。

Advanced Clinicals 維他命C逆齡精華

輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$55｜ 原價：$71

SHOP NOW

Advanced Clinicals 維他命C逆齡精華

