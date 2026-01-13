好快到新年，又係準備蒸糕送禮既時候! 今年用咗黑毛豬甘香臘腸黎整，冇咁肥膩而且味道仲好香添!

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

材料: (份量可整4個 8”x4.5” 長形錫紙盤)

白蘿蔔(去皮後） 1.8kg (約3斤)

粘米粉 240g

鷹粟粉 120g

水 720ml（包含蘿蔔水、浸菇水, 蝦米水同浸瑤柱水）

黑毛豬甘香臘腸 4 條

臘肉 3-4片

冬菇 3-4隻 (用水浸軟)

瑤柱 4-5粒 (用水浸軟)

蝦米 約 50g

油 2湯匙

薑 2片

廣告 廣告

調味料：

雞粉 1.5茶匙

鹽 1茶匙 (試過唔夠咸先加)

片糖 ¼ 條

胡椒粉 少許

做法:

1）先將蘿蔔一半刨絲，一半一切粗條狀，刨絲剩下既蘿蔔水留用

2）把臘腸、臘肉、冬菇切粒，瑤柱用手撕成絲狀備用

【蘿蔔糕食譜】黑毛豬臘味蘿蔔糕詳細食譜

3）用鍋加少許油，以中火爆香臘腸、臘肉、蝦米、冬菇 、瑤柱，炒約7-8分鐘撈起備用

【蘿蔔糕食譜】黑毛豬臘味蘿蔔糕詳細食譜

4）跟住放薑片落鍋爆香，然後落蘿蔔絲同條，倒入250ml 既水或者蘿蔔水，再加片糖同少許胡椒粉，滾後加蓋以細火煮約20分鐘

【蘿蔔糕食譜】黑毛豬臘味蘿蔔糕詳細食譜

5) 煮好既蘿蔔隔去多餘水份，跟住蘿蔔水、浸菇水、蝦米水同瑤柱水，全部混合起來約有 720ml, 如唔夠可以再加清水

6）用一隻大碗混合粘米粉和鷹粟粉過篩，再倒入720ml 既混合液同調味料攪勻至冇粉粒

7) 把蘿蔔倒番落鍋，用細火煮混合好既粉漿同埋2/3炒好既材料，一直攪至黏狀唔散開為止(如果唔能夠黏埋一齊，有可能係水份太多，可多加d點粟粉)

8) 用少許油搽勻錫紙盤，之後倒入混合漿掃平表面，鋪上剩餘1/3既材料係面

【蘿蔔糕食譜】黑毛豬臘味蘿蔔糕詳細食譜

9) 以中大火隔水蒸約1.5小時，可用牙籤拮下中間或旁邊位置，如果冇黏上粉漿便可

【蘿蔔糕食譜】黑毛豬臘味蘿蔔糕詳細食譜

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多賀年食譜推介

【馬蹄糕食譜】黑糖馬蹄糕！唔用白糖加片糖仲好食？

【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火

【賀年糕點】老師傅蘿蔔糕食譜貼士！9成人落咗呢樣嘢令蘿蔔糕易變壞

【年糕做法】4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

【年糕做法】大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵免費登記成為會員，即時可完成簡單任務賺取Ypoints，憑分即可換領不同獎賞！ 新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！