專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
MBTI人格｜最難攻破心房的5種人格！自由靈魂ISTP活在自我世界、哪位「E」人上榜？
MBTI 16型人格，以往是用來分析在職場上的人物個性，近年卻延伸至日常，分析各類人的潛藏性格，甚至會用來做對象配對。這4個英文字母的組合，那5個人格最難攻破心房呢？來看看網民的分享吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
最近Threads又再掀起熱潮，演算法當中，MBTI也是一個熱門題材。有網友ferbra_chloe就分享5個最難攻略的MBTI人格，他們的共通點都是「需要很多時間獨處、內心篩選機制嚴格、愛分析、不太表達內心感受」。5個人格裡面，有4個是「I」，這不太意外，因為「I」人會比較喜歡跟自己相處，以獨處的時間來消化個人的想法與感受。同時有1個是「E」人，那到底是誰呢？
1.ISTP
最難攻破心房指數：★★★★★
ISTP「鑒賞家」，佔全人口總數5%的人格，在女生當中相對較少見，看起來很安靜，但內心滿滿想法、好奇心旺盛，也壇於思考與推理，很實務地去動手做，要去探索世界。
網友分享，ISTP人格，「只可遠觀不可褻玩，通常是那個班上最厲害但沒人敢找他講話的同學。總是沈浸在自我的世界，大多出現在某種小眾工藝場所或是自己家。總結是自由的風、流浪的孤狼。」也有網友回應說，「ISTP每次都會沉（浸在自我世界）很久。」想要攻破他們的自由靈魂心房，也許要花多點心間，還有要隨時準備變動的心態、靈巧的腦袋去跟隨步伐。
明星代表：Michael Jordan、Tom Cruise
2.ISTJ
最難攻破心房指數：★★★☆☆
ISTJ「物流師」，佔全人口總數13%的人格，務實、直接、可靠有責任心，很有條理的人格。在關係裡很重視誠信、重視真誠的交流，在他身旁都會感到很安心。
網友分享，ISTJ人格，「好男人/好女人。對穩定性以及安全感極度重視，絕對不會到處亂flirt或是隨便勾搭異性。只會看上有一定瞭解的人，要花超久收集資訊+考慮後才下手。總結是主打一個保守投資（的人格）。」也因為他們需要很強烈的安全感，才會願意打開心房，所以ISTJ很難會向外表達最真誠的情緒，讓人會覺得很理性、有距離感，也不敢去冒險做一些沒有把握的事，讓人覺得只留在舒適圈、不會變通。
想要攻破他們的心房，主要是要給他們很強烈的安全感，要很可靠的模樣，才會讓他們安心。他們不需要華麗與浪漫，務實、真誠，讓他們感到實際的付出，再加多一點熱情與活潑，就慢慢讓他們卸下心房。
明星代表：Natalie Portman、李敏鎬
3.INTJ
最難攻破心房指數：★★★★☆
INTJ「建築師」，佔全人口總數2%的人格，為人謹慎、冷靜，喜歡邏輯推理、強烈的洞察力、重視知識的追求與交流，被受質疑時會堅守信念，用盡辦法去解釋，不愛受到規範，亦帶點挑剔，要成為他們的志同道合人士相當有難道。
網友分享，INTJ人格，「太聰明了。太獨立了。太成熟了。寧願孤獨也絕不會湊合著過。」有網友就補充，「INTJ的人會喜歡聊有意義的東西、思維跳脫，聊午餐聊到一半開始討論心理或是生死學，讓人會退避三舍。對於不熱情、不具價值的社交會避開，也對社會觀念與道德不會太在意，比較計較自己是否完美的標準，而不自覺地內耗。」
想要攻破他們心房，先要是個聰明人，聰明在學術努力的方面，要跟他們聊到有意義的位置，才會有吸引他們的本質，讓他們刮目相看。雖然他們有自己的固執，但主要是對自己，在外也會戴上「社交面具」，而且也會表達得很精緻漂亮，兼容一切。
明星代表：Elon Musk、G-DRAGON權志龍
4.INTP
最難攻破心房指數：★★★☆☆
INTP「邏輯學家」，佔全人口總數3%的人格，天生聰穎、好奇心同時分析力強，會主動地去尋根究底，思考角度會舉一反三；不希望過平凡人生，會努力默默向上爬，是個可靠的人。他們為人較為理性現實，對於情感煩惱相對較少，甚理會用理論來分析情感問題，相對客觀但亦容易令人誤會無情感。
網友分享，INTP人格，「每天都在對著電腦或是大自然思考政治、哲學、以及人生的意義。所有時間都拿去打遊戲/思考宇宙的奧秘了。總結是會拿談戀愛的時間去了解各種莫名的知識。」
擁有INTP男友的網民回應，指男友在聊天吵起來時，會以莫名其妙的冷知識去反駁，例如是討論「人類沒有濕的感知、冷是不存在的，沒有冷這個能量。」想要攻破他們的心動，本身要對冷知識、人生、哲學等課題很有研究才能參與討論，連吵架都相當有學術性啊！
明星代表：玄彬、安孝燮
5.ENTJ
最難攻破心房指數：★★★★★
ENTJ「指揮官」，佔全人口總數3%的人格，自信爆棚，擁有很理性、客觀的判斷力與分析力，很個很有主見的人。他們很愛挑戰，有了目標就會堅持前進的行動派人士。同時社交能力強，口齒伶俐又機智，想要跟他們吵架都很難會贏，有一股強勢力，但也不自覺地讓人有壓力。
網友分享，ENTJ人格，「徹頭徹尾的獵人，一旦他們被某個人吸引就會不擇手段去追到對方。看起來總是理性強大，無論是在外人面前/親密關係中都無法展露出自己的脆弱。Gordon Ramsey +Steve Jobs 都是這個人格。總結是不要去惹他們，有緣分他們自會來惹你。」
有網友就回應，要讓ENTJ主動出擊會讓他們更快樂，反而主動追他們會讓他們感到無趣。ENTJ很有自己想法，所以要給ENTJ朋友空間去主動出擊，讓他們發揮，就自然會在你面前卸下心房，展露真誠與脆弱一面。
明星代表：Steve Jobs、Emma Stone
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
MBTI人格｜16型人格誰最戀愛腦？這4位E人超級黏人、ISXX是獨立派人士嗎？
MBTI人格｜16型人格最會賺錢排行榜！全球富豪榜頭10有7個係TJ？最後一名收入賺少逾一倍
其他人也在看
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 5 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 13 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了
宣萱近期追上社交平台潮流，活躍於Threads與脆友們互動，近日更發文指，「Pure friendship. Not what you are all thinking. 😆」當中的「純友誼」，有不少網民都留言第一反應是否在說古天樂。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Aeon】心動價商品 灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9（即日起至30/11）
鴻福堂雪梨川貝海底椰 $10、灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9、明治角10棒四方雪條/北海道香草味雪條/純乳酪雪糕杯2件裝 $29.9、三本珈啡鐮倉焙煎咖啡 $24.9YAHOO著數 ・ 1 小時前
杜曹: 英格蘭不會帶五名10號仔出戰世界盃
英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹表示基於戰術體系，比寧咸、霍頓與哈利簡尼無法同時正選出場。此外，太多10號仔球員也是問題。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
【萬寧】今日出位價（只限13/11）
萬寧官網限定出位價Nobi Nobi有機BB食品買二送一；脆米餅同蔬果小食等全部用優質泰國茉莉香米+新鮮蔬果，絕無添加、無麩質、無過敏原；適合每個成長階段，從糊、米餅，到米粉調味，全方位照顧BB營養！YAHOO著數 ・ 3 小時前
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格
說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
互毆案何太精神科留醫已出院今出庭 案件押後至明年1.13再訊
【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再on.cc 東網 ・ 1 小時前
奧斯卡體檢暈倒 99%宣佈掛靴
曾經在車路士踢中場的巴西球員奧斯卡，現時在家鄉踢聖保羅。他在球會例行體檢時突感不適暈倒，隨即被送往醫院急救。而他另一為人熟悉，是曾在中超踢波8年，賺了高達2億歐元工資。Yahoo 體育 ・ 11 小時前