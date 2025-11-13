MBTI人格｜最難攻破心房的5種人格！自由靈魂ISTP活在自我世界、哪位「E」人上榜？

MBTI 16型人格，以往是用來分析在職場上的人物個性，近年卻延伸至日常，分析各類人的潛藏性格，甚至會用來做對象配對。這4個英文字母的組合，那5個人格最難攻破心房呢？來看看網民的分享吧！

最近Threads又再掀起熱潮，演算法當中，MBTI也是一個熱門題材。有網友ferbra_chloe就分享5個最難攻略的MBTI人格，他們的共通點都是「需要很多時間獨處、內心篩選機制嚴格、愛分析、不太表達內心感受」。5個人格裡面，有4個是「I」，這不太意外，因為「I」人會比較喜歡跟自己相處，以獨處的時間來消化個人的想法與感受。同時有1個是「E」人，那到底是誰呢？

（ Getty Images ）

1.ISTP

最難攻破心房指數：★★★★★

ISTP「鑒賞家」，佔全人口總數5%的人格，在女生當中相對較少見，看起來很安靜，但內心滿滿想法、好奇心旺盛，也壇於思考與推理，很實務地去動手做，要去探索世界。

網友分享，ISTP人格，「只可遠觀不可褻玩，通常是那個班上最厲害但沒人敢找他講話的同學。總是沈浸在自我的世界，大多出現在某種小眾工藝場所或是自己家。總結是自由的風、流浪的孤狼。」也有網友回應說，「ISTP每次都會沉（浸在自我世界）很久。」想要攻破他們的自由靈魂心房，也許要花多點心間，還有要隨時準備變動的心態、靈巧的腦袋去跟隨步伐。

明星代表：Michael Jordan、Tom Cruise

Michael Jordan（Getty Images）

Tom Cruise（Getty Images）

2.ISTJ

最難攻破心房指數：★★★☆☆

ISTJ「物流師」，佔全人口總數13%的人格，務實、直接、可靠有責任心，很有條理的人格。在關係裡很重視誠信、重視真誠的交流，在他身旁都會感到很安心。

網友分享，ISTJ人格，「好男人/好女人。對穩定性以及安全感極度重視，絕對不會到處亂flirt或是隨便勾搭異性。只會看上有一定瞭解的人，要花超久收集資訊+考慮後才下手。總結是主打一個保守投資（的人格）。」也因為他們需要很強烈的安全感，才會願意打開心房，所以ISTJ很難會向外表達最真誠的情緒，讓人會覺得很理性、有距離感，也不敢去冒險做一些沒有把握的事，讓人覺得只留在舒適圈、不會變通。

想要攻破他們的心房，主要是要給他們很強烈的安全感，要很可靠的模樣，才會讓他們安心。他們不需要華麗與浪漫，務實、真誠，讓他們感到實際的付出，再加多一點熱情與活潑，就慢慢讓他們卸下心房。

明星代表：Natalie Portman、李敏鎬

Natalie Portman（Getty Images）

李敏鎬（Getty Images）

3.INTJ

最難攻破心房指數：★★★★☆

INTJ「建築師」，佔全人口總數2%的人格，為人謹慎、冷靜，喜歡邏輯推理、強烈的洞察力、重視知識的追求與交流，被受質疑時會堅守信念，用盡辦法去解釋，不愛受到規範，亦帶點挑剔，要成為他們的志同道合人士相當有難道。

網友分享，INTJ人格，「太聰明了。太獨立了。太成熟了。寧願孤獨也絕不會湊合著過。」有網友就補充，「INTJ的人會喜歡聊有意義的東西、思維跳脫，聊午餐聊到一半開始討論心理或是生死學，讓人會退避三舍。對於不熱情、不具價值的社交會避開，也對社會觀念與道德不會太在意，比較計較自己是否完美的標準，而不自覺地內耗。」

想要攻破他們心房，先要是個聰明人，聰明在學術努力的方面，要跟他們聊到有意義的位置，才會有吸引他們的本質，讓他們刮目相看。雖然他們有自己的固執，但主要是對自己，在外也會戴上「社交面具」，而且也會表達得很精緻漂亮，兼容一切。

明星代表：Elon Musk、G-DRAGON權志龍

Elon Musk（Getty Images）

G-DRAGON權志龍（Getty Images）

4.INTP

最難攻破心房指數：★★★☆☆

INTP「邏輯學家」，佔全人口總數3%的人格，天生聰穎、好奇心同時分析力強，會主動地去尋根究底，思考角度會舉一反三；不希望過平凡人生，會努力默默向上爬，是個可靠的人。他們為人較為理性現實，對於情感煩惱相對較少，甚理會用理論來分析情感問題，相對客觀但亦容易令人誤會無情感。

網友分享，INTP人格，「每天都在對著電腦或是大自然思考政治、哲學、以及人生的意義。所有時間都拿去打遊戲/思考宇宙的奧秘了。總結是會拿談戀愛的時間去了解各種莫名的知識。」

擁有INTP男友的網民回應，指男友在聊天吵起來時，會以莫名其妙的冷知識去反駁，例如是討論「人類沒有濕的感知、冷是不存在的，沒有冷這個能量。」想要攻破他們的心動，本身要對冷知識、人生、哲學等課題很有研究才能參與討論，連吵架都相當有學術性啊！

明星代表：玄彬、安孝燮

玄彬（Getty Images）

安孝燮（Getty Images）

5.ENTJ

最難攻破心房指數：★★★★★

ENTJ「指揮官」，佔全人口總數3%的人格，自信爆棚，擁有很理性、客觀的判斷力與分析力，很個很有主見的人。他們很愛挑戰，有了目標就會堅持前進的行動派人士。同時社交能力強，口齒伶俐又機智，想要跟他們吵架都很難會贏，有一股強勢力，但也不自覺地讓人有壓力。

網友分享，ENTJ人格，「徹頭徹尾的獵人，一旦他們被某個人吸引就會不擇手段去追到對方。看起來總是理性強大，無論是在外人面前/親密關係中都無法展露出自己的脆弱。Gordon Ramsey +Steve Jobs 都是這個人格。總結是不要去惹他們，有緣分他們自會來惹你。」

有網友就回應，要讓ENTJ主動出擊會讓他們更快樂，反而主動追他們會讓他們感到無趣。ENTJ很有自己想法，所以要給ENTJ朋友空間去主動出擊，讓他們發揮，就自然會在你面前卸下心房，展露真誠與脆弱一面。

明星代表：Steve Jobs、Emma Stone

Steve Jobs（Getty Images）

Emma Stone（Getty Images）

資料來源：threads@ferbra_chloe/

MBTI測試「快測題」1分鐘測出隱藏個性：從喜歡獨處還是與人相處，到安排日程來測出16型人格

