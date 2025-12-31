新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
京都手信人氣必買推介2025！抹茶豆乳年輪蛋糕/Le Labo城市限定香水/開化堂茶葉罐
京都作為日本千年古都，擁有深厚的歷史背景、數不清的世界遺產、傳統神社、寺廟與日式庭園等，亦有各式各樣的抹茶產品，以及獨一無二的京都工藝品，往往都成為旅客必買手信之一！Yahoo Travel精選了2025年京都必買手信，既有PRESS BUTTER SAND、京都北山Malebranche的抹茶美食，亦有Le Labo京都城市限定香水、開化堂茶葉罐，以及經典的「Yojiya」吸油紙，送禮自用都一流！
京都人氣手信1. PRESS BUTTER SAND宇治抹茶夾心奶油餅乾
由即焗芝士撻專門店「BAKE CHEESE TART」品牌團隊創立的PRESS BUTTER SAND，2017年於東京車站創立，其「夾心奶油餅乾」（Butter Sand）年銷售逾百萬，酥脆的餅乾中間夾有焦糖與奶油兩層內餡；如今日本全國都能找到其分店，當中關西地區就有與京都百年老舖「丸久小山園」合作推出的「宇治抹茶」口味，選用高品質宇治抹茶製作，帶有濃郁茶香，搭配濃郁的焦糖奶油內餡，甜而不膩。
PRESS BUTTER SAND
地址：京都府京都市下京區四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店 地下1樓（地圖按此）
營業時間：10am-8pm
交通：從阪急烏丸站步行1分鐘
京都人氣手信2. 京都北山Malebranche「茶の菓」
京都北山Malebranche被譽為抹茶餅乾界的Hermes，其抹茶產品選用宇治白川茶園高級宇治出品，招牌的「茶の菓」以兩塊鬆脆得入口即化的抹茶味貓舌餅，夾住奶香十足的朱古力，香甜中吃得出淡淡抹茶甘香，呈現出京都獨有的高雅風味。另濃茶生朱古力「生茶の菓」，每一口都是濃縮抹茶味，同樣值得入手！店舖於京都設有13間分店，另於關西國際機場、成田及羽田機場均設檔口，返港前都可以入手！
京都北山Malebranche京都高島屋店
地址：京都市下京區四条通河原町西入真町52番地京都高島屋B1F（地圖按此）
營業時間：10am-8pm
交通：從阪急京都河原町站步行1分鐘
京都人氣手信3. 京ばあむ抹茶豆乳年輪蛋糕
京都甜點品牌「美十」旗下的超人氣年輪蛋糕「京ばあむ」，2008年上市，採用抹茶及豆乳製成，外圍由抹茶糖霜包住，蛋糕質地溫潤綿密，同時散發出濃郁的抹茶與淡淡的豆香，令人一試難忘！除了抹茶口味，2023年開業的「京都最大規模」甜點博物館「atelier 京ばあむ」則限定販售焙茶年輪蛋糕，做手信一流。
atelier 京ばあむ
地址：京都府京都市南區西九條高畠町1（地圖按此）
營業時間：10am-6pm
交通：從近鐵京都線十條站步行10分鐘
京都人氣手信4. 「然花抄院」紙燒長崎蛋糕
「然花抄院」本店位於京都室町街道上，成立於2009年，由三百多年歷史的京町建築和服店改建而成，內部裝潢保留了古屋的氣氛，採複合式經營，集茶室甜品店、藝廊及工房等於一身。招牌甜品「然」紙燒長崎蛋糕（「然」かすてら），選用丹波黑豆飼養的雞所生的雞蛋，蛋味比一般雞蛋來的濃郁，內餡濕潤口感綿密略帶黏稠，有原味、抹茶以及冬季限定的朱古力口味，但留意食用期只有數天，建議返港當日或前一日購買為佳。
「然花抄院」
地址：京都府京都市中京區室町通二條下る蛸薬師町271-1
營業時間：11am-6pm
交通：京都市營地下鐵烏丸線 烏丸御池站2號出口步行5分鐘
京都人氣手信5. Le Labo京都城市限定香水「OSMANTHUS 19」
紐約香氛品牌Le Labo去年於京都四条開設了日本首家咖啡店「Le Labo京都町屋」，亦是全球第三間Le Labo Café，內有咖啡店、香水店、可參觀調香師工作空間及向日本傳統工藝致敬的榻榻米房間，整個空間蘊藏濃濃禪味的侘寂風！大家除可到店內參觀，亦能在這裡購買京都城市限定香水「OSMANTHUS 19」，香水以金木犀（即桂花）為主調，前調結合了焚香與薰衣草，隨後綻放出桂花濃郁的奶油花香，最後以木質調收尾，目前只限「Le Labo京都町屋」及「京都新風館」兩間店有售。
Le Labo Cafe京都町屋
地址：京都府京都市中京區木屋町通四条上る2丁目下樵木町206番地（地圖按此）
營業時間：10am–7pm
交通：從京阪本線「祗園四條站」步行4分鐘
京都人氣手信6. 開化堂茶葉罐
京都著名的手工茶具品牌，成立於1875年，已有150年歷史，代表了京都的工藝和茶文化。品牌最為人熟悉的產品是其茶葉罐，經由精密的手工雙層結構設計，保持了傳統工藝的美感，亦具有高度氣密性，只要將蓋子放在罐上，蓋子會隨著重力原理下滑而自然閉合，標榜用100年都無問題。除了茶葉罐，近年品牌亦推出咖啡罐、Pasta罐等，保存食物一流。
開化堂
地址：京都市下京區河原町六条東入梅湊町84-1（地圖按此）
營業時間：9am-6pm（星期一、日及公眾假期休息）
交通：京阪清水五條站步行5分鐘
京都人氣手信7. 「Yojiya（よーじや）」吸油紙
來自京都的「藝伎臉」美妝品牌「Yojiya（よーじや）」 ，成立於1904年，以其高品質的吸油紙而聞名，打從大正時代起，其吸油紙就是舞台藝人們最愛的化妝用品之一，在強烈燈光照射下的出油煩惱，只要用了 Yojiya吸油紙就能解決問題，時至今日仍深受全球油臉人的喜愛。此外，品牌亦有推出其他美妝及護膚品，簡約的包裝，配上標誌性的「藝伎臉」圖案，仍然是京都經典手信之一。
「Yojiya（よーじや）」祇園本店
地址：京都市東山區祇園四条花見小路東北角（地圖按此）
營業時間：平日10:30am-6:30pm，星期六、日及公眾假期10:30am-7pm
交通：京阪「祇園四条站」步行約5分鐘
