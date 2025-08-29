育兒丨小朋友長假期後扭計唔返學？三部曲安撫放假後心理 預早調適心情事半功倍

孩子在假期期間玩得高興，開學時難免會感到不捨，甚至不想上學！面對小朋友放假後扭計、不願上學的情況，香港小童群益會家庭生活教育組家庭生活教育主任周雪薇（Gloria）給予家長建議，若爸爸媽媽能預早為孩子做好心理準備，效果更能事半功倍！

放假期間預早為孩子做好心理準備

Gloria 建議家長要預早準備，千萬不要臨近假期完結時，才開始與孩子調適上學的心情。在安排節目方面，家長可以隨著假期日數逐步減少活動的數量和縮短活動時間，讓孩子心理上能適應。例如在開學前的一兩天，應盡量避免安排一整天的戶外活動，反而可以安排在家中休憩，或在家附近進行長約半天的活動，幫助孩子收拾心情。若假期活動較豐富，爸爸媽媽也不妨在上學前一兩天安排較靜態的活動作過渡。

在臨近開學的一至兩天，爸爸媽媽也可以與孩子收拾書包、筆盒以及完成少許習作，也有助孩子做好心理準備。

若假期活動較豐富，爸爸媽媽也不妨在上學前一兩天安排較靜態的活動作過渡。

調節作息時間

長假期期間，不論是外出旅遊或參加派對，也難免會比平時晚睡。家長在假期完結的兩至三日前，便要逐步將孩子的入睡時間調早。Gloria建議家長可以讓小朋友每天早半小時入睡，調節孩子的生理時鐘，否則當孩子到了上學日，會感到不習慣和不情願。

長假期期間，不論是外出旅遊或參加派對，也難免會比平時遲睡。

突然轉變是大忌

Gloria強調，活動的安排、心理的調適或是上學的準備也要預早安排，方便孩子逐步適應。千萬不要玩到最後一天，才提醒孩子明天要上學。小朋友在情緒和心理上有充足時間準備，才能減輕孩子抗拒上學的機會。即使假期只有大約一個多星期，但孩子開始習慣每天外出玩樂，突然要回到校園面對學業壓力，當中的轉變不易讓人接受。

情緒輔導三部曲 安撫放假後心理

當孩子在開學首日鬧情緒、不願上學，家長不妨參考Gloria提供的情緒輔導三部曲，安撫孩子的情緒，為上學日做好準備。

若孩子出現不想上學的情緒，家長要避免以責怪的態度與孩子溝通。

一、讓孩子說出自己的情緒感受

家長首先要預早時間叫醒孩子，若孩子出現不想上學的情緒，家長要避免以責怪的態度與孩子溝通，例如說「一早已叫你早點睡！」來責備孩子。當孩子「爆喊」、憤怒，爸爸媽媽要讓孩子說出自己的情緒，例如問孩子「你是否感到不開心、生氣？」、「你不想上學嗎？」，邀請孩子多分享自己的狀態，宣洩情緒。

二、抱同理心讓孩子知道父母明白自己感受

當孩子漸漸回復平靜，父母可以用同理心的角度回應孩子：「媽媽明白你假期玩得很高興，也想繼續跟朋友一起玩。」讓孩子知道爸爸媽媽其實明白自己不想上學的心態和原因，回應孩子的情緒需要。

三、為孩子行為訂立界線

當父母表示明白孩子的感受，便要開始為他們的行為訂立界線。家長在訂立規範的同時，也能給孩子一些選擇：「我明白你的感受，但我們的確要上學了，不如今天放學後，我們進行你喜歡的活動或是繼續休息吧！」、「放學後一起收拾之前旅行的物品吧！」，但是要清楚讓孩子知道假期即將完結，不能夠不上學。

Gloria提醒家長，活動的安排、心理的調適或是上學的準備也要預早安排，方便孩子逐步適應。而當孩子鬧情緒時，爸爸媽媽不要馬上責怪他們，而要有耐心地以情緒疏導的方式回應，讓孩子更易適應校園生活。

香港小童群益會家庭生活教育組 家庭生活教育主任 周雪薇

