宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾
台北從來都是尋食的好地方，除了夜市掃街或到餐廳歎美食，買手信返香港延續美味亦是重要的一環！今次Yahoo1 Travel精選了2025年台北必買手信清單，當中有韓國天團Super Junior成員利特都愛的牛軋餅、日本星野集團用來的VIP迎賓果乾，還有蛋捲、密瓜酥、果醬餅乾等，準備出發台北旅遊的各位記得Bookmark！
台北手信推介1. 甜滿牛軋餅
台北市永康街知名甜點店「甜滿L'Atelier Lotus」的牛軋餅，牛軋內餡為每日手工鮮打，奶香濃郁、軟Q不黏牙，夾着微鹹的香蔥蘇打餅，連韓國天團Super Junior成員利特曾在直播中認證好吃，甚至愛到在演唱會上告訴粉絲要用微波爐叮10秒加熱更好吃，吸引不少觀光客慕名朝聖，每日早上都有一大批韓國及日本旅客排隊購買！
甜滿L'Atelier Lotus
地址：台北市大安區永康街31巷10號（地圖按此）
交通：捷運東門站步行5分鐘
台北手信推介2. 華泰鳳梨酥
華泰飯店集團的「華泰鳳梨酥」以太陽造型示人，自製酥皮中夾入飽滿鳳梨餡，酥皮外再放上經過約48小時低溫烘烤的金鑽鳳梨果乾，內餡以冬瓜醬與土鳳梨製成，加入日本柚子絲，酸甜恰到好處，口感更富層次，被譽為台北手信隱藏版中的黑馬。
華泰鳳梨酥
網上訂購：按這裡
台北手信推介3. 佳德哈密瓜酥
不少旅客都認識佳德鳳梨酥，但原來其哈密瓜酥深受日本人喜愛，吃起來跟鳳梨酥的口感差不多，同樣細緻香鬆，但尾韻帶一點點哈密瓜香，香味濃郁令人口齒留香，屬不少台灣人都不知道的隱藏版口味。
佳德鳳梨酥
地址：台北市南京東路5段88號（地圖按此）
交通：捷運南京三民站2號出口步行2分鐘
台北手信推介4. 澎玉191果乾
位於迪化街的澎玉191，已有60多年歷史，賣著不同種類的果乾和古早味零食乾貨，最受歡迎的芭樂乾系列，不像傳統死甜的果乾，其口感軟中帶濕潤，甜度剛好不膩，質素高得被日本五星級酒店星野選為給VIP迎賓果乾！
澎玉191
地址：台北市大同區迪化街一段191號（地圖按此）
交通：捷運大橋頭站步行10分鐘
台北手信推介5. 津美妙酥心糖
津美妙的酥心糖以超薄脆糖糖霜包住香甜濃厚的內餡，口感酥脆不黏牙，甜而不膩。共有5種口味包括月見（鹹蛋黃）、鹽之花芋頭、芝麻、花生、玫瑰伯爵，推介花生味，以台灣在地花生搭配麥芽糖，完美詮釋花生香醇風味；鹹蛋黃味，層次分明的糖霜，綿密鹹甜內餡，深受日本旅客喜愛！
ISM主義甜時
地址： 台北市士林區天母東路8巷21-4號1樓（地圖按此）
交通：捷運劍潭站（北藝中心）乘巴士616號至三玉宮站下車步行3分鐘
台北手信推介6. 鬍子國王蛋捲
鬍子國王的無添加法式手工蛋捲，標榜嚴選國際頂級材料如法國AOP奶油、日本麵粉、法國鹽之花等，拒絕化學添加，每日新鮮現做，造出扎實酥脆的外皮，口感酥脆富蛋香，被譽為蛋捲界的LV。蛋捲口味豐富，包括期間限定的草莓奶酥、濃郁中帶點微苦的朱古力奶酥、回甘的宇治抹茶奶酥等，值得一試。
鬍子國王蛋捲
地址：台北市萬華區中華路一段144-6號捷運西門站六號 出口步行1分鐘（地圖按此）
交通：捷運西門站步行1分鐘
台北手信推介7. Jamikuki果醬餅乾
全台首家以「果醬餅乾」為主題的專門店，位於文青必去的赤峰商圈，選用優質原料包括日本昭和麵粉、法國總統牌天然發酵牛油、法國Boiron果泥果醬、法國Sicoly果泥果醬等，不添加防腐劑，保留食材最純粹的風味，共有6種口味，包括覆盆子、酸櫻桃、柑橘、紅醋栗、黑醋栗、草莓，味道傳神！
Jamikuki
地址：台北市大同區南京西路25巷20-4號（地圖按此）
交通：捷運雙連站步行2分鐘
更多相關文章：
台灣抽獎2.0｜「金福氣感謝季」金福氣活動延續！送機票/酒店/便利店禮物卡 即睇登記攻略、中獎再飛台北/台中/高雄
台灣酒店優惠2025｜台北、台中酒店優惠低至48折！人均最平$242.5起 鄰近台北車站/台中火車站
台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界
台灣桃園機場派消費券！符合條件即可換領、送機場捷運票 免稅店、餐廳都用得兼免費導覽
台灣全新電子入境卡10月起推行！入境幾多小時前要辦妥？即睇申請步驟及注意事項
外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！
台灣人氣燒肉店Top5！台中米芝蓮一星之選、燒肉界LV頂級「殘廢餐」、一頭牛食足逾30個部位
台灣旅遊｜台北親子室內好去處！國家元首密道滑梯、迷幻太空主題全新Roller場、$38起喪玩XR實境樂園
台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史
亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠
台灣墾丁25年來首間輕奢度假酒店「Hotel dùa Kenting」！飽覽第一排無敵海景、360度環景空中泳池
台北桃園機場第三航廈「北登機大堂」今年底啟用！8個登機閘口、橙紅天橋成打卡熱點
其他人也在看
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱流離失所 精神爆煲 災民心聲：「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】這幾名碰巧於同一個青年旅舍落腳的宏福苑街坊，有時早上，有時夜晚，準會坐在大堂交換一下情報。他們每人各有自己的故事，但同樣接獲通知，必須於12月19號遷出，受訪時距離遷出期限僅餘五日，對於下一站將何去何從，眾人都茫然不知所措，「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」前路不明，唯一落實的，竟然是「我哋都預約到睇精神科醫生。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在「 35+ 」串謀顛覆國家政權案中被裁定罪成、判囚 7 年的趙家賢，因被認為獄中表現良好，上月底提早獲釋。《無綫新聞》今日（15 日）刊出專訪，他表示在囚期間閱讀多本與國家發展相關的書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
馬斯克：在地球上蓋小型核電「愚蠢至極」
主張在太空蓋資料中心的億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)，周一 (15 日) 在社群平台 X 上，公開表達對核電的強烈質疑，他批評，在地球上建造小型核電反應爐「簡直愚蠢至極」。鉅亨網 ・ 14 小時前
《愛·回家》「鐵面陳」王致狄6月宣布求婚成功 雙喜臨門低調升呢做人父
現年41歲嘅王致狄（Andy），憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟一角成功入屋，其大公無私及木口木面形象深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
曼聯3度領先不勝 阿摩廉：瘋狂球賽
【Now Sports】曼聯在3度領先情況下，被來訪的般尼茅夫逼和4:4，領隊阿摩廉形容這是一場瘋狂的比賽，並為不勝表示失望。這場周一英超獨腳戲，曼聯成為逾兩年來首支英超球隊3度領先情況下，最終未能獲勝。對上一支球隊是曼城，在2023年11月亦是3度領先下與車路士打成4:4。阿摩廉賽後說：「實在失望，我們實在失望，瘋狂的球賽。」「也許看成我們是在下半場失掉兩分，但我覺得，我們是上半場失掉兩分。」他續說：「我們控制大局，創造了很多機會，本該在半場時出現不同戰果。到最後，我們值得更多。對在家觀戰的所有人而言，這是一場具趣味的球賽。」他特別點名讚賞在比賽中連番救球的門將拿文斯。紅魔下仗迎來硬仗，那是周末作客氣勢如虹的阿士東維拉。now.com 體育 ・ 1 小時前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 16 小時前
好萊塢名導夫婦遇害 川普發文扯上政治
（法新社洛杉磯15日電） 好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer Reiner）昨天被發現陳屍洛杉磯家中，總統川普發文表示，這起謀殺案與羅勃雷納對他的批評有關。在各界紛紛對羅勃雷納遇害一事表達哀悼之際，川普卻對這位好萊塢指標性人物發動粗暴的猛烈攻擊，似乎將這起命案歸咎於羅勃雷納對他的「狂怒」批評。法新社 ・ 7 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
曼般精彩！紅魔4：4和般茅
【Now Sports】曼聯在周一英超獨腳戲，與來訪的般尼茅夫合演入球騷，最終打成4:4。紅魔失去升上前5的機會。曼聯安排即將代表所屬國家出戰非洲國家盃的安保姆及阿麥迪亞路出任正選，後者於上半場13分鐘近門頂入。般茅王牌戰將施曼尤在40分鐘沿右輔位推入禁區後窄位射入。上半場勇於起腳的卡斯美路，於補時得到回報，接應般奴費蘭迪斯左路開出角球頂彈地波收死門將。曼聯半場領先2:1。易邊後雙方更是拳拳到肉，未及1分鐘，伊雲尼遜接應達芬尼亞傳送，入楔禁區射成2:2。般茅得勢不饒人，52分鐘，泰芬尼亞在禁區頂主射自由球破網，般茅今仗首度領先。77分鐘，般奴還以顏色，主射自由球百步穿楊為曼聯追成3:3。兩分鐘後，古亞把握敵衛跣腳，在禁區內射成4:3。以為曼聯可贏波，般奴於84分鐘由確比入楔射成4:4。戰至補時，般茅的攻勢更入肉，不過曼聯門將拿文斯力挽狂瀾，最終雙方打成4:4平手。這戰果令曼聯以26分排第6，般茅以21分排13。now.com 體育 ・ 3 小時前
元朗大寶冰室｜今「投降」休息一天慰勞員工 網民：慶功食肉餅
元朗大寶冰室近日在社交平台Threads爆紅，吸引大批食客特意前來，令需應付長長人龍的老闆和一眾員工連日「做到無停手」，限定每日售賣肉餅數量為300份，最終「投降」定於今天（15日）休息，老闆於店舖鐵閘貼出告示稱「放假一天好好慰勞員工食番餐好」，有網民笑言「慶功食肉餅」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」、「想慰勞員工，推薦am730 ・ 21 小時前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 21 小時前
孔劉原來是位「大I人」！分享LV活動照要用emoji遮臉，並站到最邊位反差表露「社恐」一面
日前在韓國舉行的LV體驗展「Visionary Journeys Seoul」開幕活動，邀來強勁「人間LV」陣容，包括Lisa、Felix、J-Hope、全智賢、申敏兒、鄭浩妍以及孔劉。孔劉在IG Story分享LV活動照時，公開了眾星MBTI之餘，也可愛地把自己的臉遮上emoji，原來孔劉是位「大I人」，站在一眾的「E人」明星陣容裡，只好默默地站在最邊位才自在，這小舉動跟他的型佬形象太反差了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
羅志祥個唱全場失控掟Cake 失智羅媽媽「難逃一劫」
【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）前日（13日）起一連兩天於小巨蛋開唱賀出道30周年，他此生最重要的女人羅媽媽亦有現身，即使羅媽媽罹患阿茲海默症，仍晚晚到場報到，小豬開心地說：「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽亦雙手比讚熱東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
解讀 | 阿士東維拉正式加入爭標行列！
維拉錄得近11場聯賽的第10場勝利，於該10場勝仗中有7場是僅僅以「煲魚生粥」 的情況下擊敗對手，全取3分。但顯示出球隊擁有一定的自信，才能夠延續這凌厲走勢。Yahoo 體育 ・ 8 小時前