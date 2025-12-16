2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾

台北從來都是尋食的好地方，除了夜市掃街或到餐廳歎美食，買手信返香港延續美味亦是重要的一環！今次Yahoo1 Travel精選了2025年台北必買手信清單，當中有韓國天團Super Junior成員利特都愛的牛軋餅、日本星野集團用來的VIP迎賓果乾，還有蛋捲、密瓜酥、果醬餅乾等，準備出發台北旅遊的各位記得Bookmark！

台北手信推介1. 甜滿牛軋餅

台北市永康街知名甜點店「甜滿L'Atelier Lotus」的牛軋餅，牛軋內餡為每日手工鮮打，奶香濃郁、軟Q不黏牙，夾着微鹹的香蔥蘇打餅，連韓國天團Super Junior成員利特曾在直播中認證好吃，甚至愛到在演唱會上告訴粉絲要用微波爐叮10秒加熱更好吃，吸引不少觀光客慕名朝聖，每日早上都有一大批韓國及日本旅客排隊購買！

甜滿L'Atelier Lotus

地址：台北市大安區永康街31巷10號（地圖按此）

交通：捷運東門站步行5分鐘

香蔥蘇打餅狹住每日手工鮮打的牛軋內餡，奶香濃郁、軟Q不黏牙。（相片來源：甜滿 L'Atelier Lotus@facebook）

台北市永康街知名甜點店「甜滿L'Atelier Lotus」。（相片來源：甜滿 L'Atelier Lotus@facebook）

台北手信推介2. 華泰鳳梨酥

華泰飯店集團的「華泰鳳梨酥」以太陽造型示人，自製酥皮中夾入飽滿鳳梨餡，酥皮外再放上經過約48小時低溫烘烤的金鑽鳳梨果乾，內餡以冬瓜醬與土鳳梨製成，加入日本柚子絲，酸甜恰到好處，口感更富層次，被譽為台北手信隱藏版中的黑馬。

華泰鳳梨酥

網上訂購：按這裡

華泰飯店集團的「華泰鳳梨酥」以太陽造型示人。（相片來源：官方照片）

自製酥皮中夾入飽滿鳳梨餡，酥皮外再放上經過約48小時低溫烘烤的金鑽鳳梨果乾。（相片來源：官方照片）

台北手信推介3. 佳德哈密瓜酥

不少旅客都認識佳德鳳梨酥，但原來其哈密瓜酥深受日本人喜愛，吃起來跟鳳梨酥的口感差不多，同樣細緻香鬆，但尾韻帶一點點哈密瓜香，香味濃郁令人口齒留香，屬不少台灣人都不知道的隱藏版口味。

佳德鳳梨酥

地址：台北市南京東路5段88號（地圖按此）

交通：捷運南京三民站2號出口步行2分鐘

哈密瓜酥吃起來跟鳳梨酥的口感差不多，同樣細緻香鬆，但尾韻帶一點點哈密瓜香。（相片來源：官網）

台北手信推介4. 澎玉191果乾

位於迪化街的澎玉191，已有60多年歷史，賣著不同種類的果乾和古早味零食乾貨，最受歡迎的芭樂乾系列，不像傳統死甜的果乾，其口感軟中帶濕潤，甜度剛好不膩，質素高得被日本五星級酒店星野選為給VIP迎賓果乾！

澎玉191

地址：台北市大同區迪化街一段191號（地圖按此）

交通：捷運大橋頭站步行10分鐘

位於迪化街的澎玉191，已有60多年歷史。（相片來源：澎玉191 JADE BOAT 191@facebook）

其出品被日本五星級酒店星野選為給VIP迎賓果乾！（相片來源：澎玉191 JADE BOAT 191@facebook）

台北手信推介5. 津美妙酥心糖

津美妙的酥心糖以超薄脆糖糖霜包住香甜濃厚的內餡，口感酥脆不黏牙，甜而不膩。共有5種口味包括月見（鹹蛋黃）、鹽之花芋頭、芝麻、花生、玫瑰伯爵，推介花生味，以台灣在地花生搭配麥芽糖，完美詮釋花生香醇風味；鹹蛋黃味，層次分明的糖霜，綿密鹹甜內餡，深受日本旅客喜愛！

ISM主義甜時

地址： 台北市士林區天母東路8巷21-4號1樓（地圖按此）

交通：捷運劍潭站（北藝中心）乘巴士616號至三玉宮站下車步行3分鐘

津美妙的酥心糖共有5種口味。（相片來源：津美妙@facebook）

以超薄脆糖糖霜包住香甜濃厚的內餡，口感酥脆不黏牙，甜而不膩。（相片來源：津美妙@facebook）

台北手信推介6. 鬍子國王蛋捲

鬍子國王的無添加法式手工蛋捲，標榜嚴選國際頂級材料如法國AOP奶油、日本麵粉、法國鹽之花等，拒絕化學添加，每日新鮮現做，造出扎實酥脆的外皮，口感酥脆富蛋香，被譽為蛋捲界的LV。蛋捲口味豐富，包括期間限定的草莓奶酥、濃郁中帶點微苦的朱古力奶酥、回甘的​宇治抹茶奶酥等，值得一試。

鬍子國王蛋捲

地址：台北市萬華區中華路一段144-6號捷運西門站六號 出口步行1分鐘（地圖按此）

交通：捷運西門站步行1分鐘

鬍子國王的無添加法式手工蛋捲，被譽為蛋捲界的LV。（相片來源：鬍子國王 King Of Beard@facebook）

手工蛋捲每日新鮮現做，造出扎實酥脆的外皮，口感酥脆富蛋香。（相片來源：鬍子國王 King Of Beard@facebook）

台北手信推介7. Jamikuki果醬餅乾

全台首家以「果醬餅乾」為主題的專門店，位於文青必去的赤峰商圈，選用優質原料包括日本昭和麵粉、法國總統牌天然發酵牛油、法國Boiron果泥果醬、法國Sicoly果泥果醬等，不添加防腐劑，保留食材最純粹的風味，共有6種口味，包括覆盆子、酸櫻桃、柑橘、紅醋栗、黑醋栗、草莓，味道傳神！

Jamikuki

地址：台北市大同區南京西路25巷20-4號（地圖按此）

交通：捷運雙連站步行2分鐘

全台首家以「果醬餅乾」為主題的專門店，位於文青必去的赤峰商圈。（相片來源：jamikuki_thats_my_jam@IG）

果醬餅乾共有6種口味，包括覆盆子、酸櫻桃、柑橘、紅醋栗、黑醋栗、草莓，味道傳神！（相片來源：jamikuki_thats_my_jam@IG）

果醬餅乾不添加防腐劑，保留食材最純粹的風味。（相片來源：jamikuki_thats_my_jam@IG）

