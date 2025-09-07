熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動
中秋最大的煩惱應該是囤積月餅！社區裡有不少機構推行月餅回收計劃，即看內文：
中秋節，月餅象征團圓，可節後浪費真讓人可惜；原來香港去年就浪費了約320萬塊月餅，不僅浪費食材，生產和包裝還耗費好多資源，每年都要提醒大家：「咪做大嘥鬼」！幸運的是本地不少環保團體和有心品牌都會大推月餅轉贈、月餅盒回收等活動，既不浪費，又能幫到有需要的人，一起參與，一起過有意義的中秋吧！
1.食德好：100個回收點覆蓋港九新界
食德好多年來一直關注食物浪費問題，曾通過調查發現，受傳統節慶因素影響，月餅仍是家庭中秋送禮首選，但收禮者卻因口味不合等原因常造成浪費，因此積極推動月餅回收，2025年8月27日至10月1 日都開放公衆回收，今年回收點擴更增至100個，遍布港九新界，利用捐贈網絡，將多餘月餅送達有需要者手中，減少浪費！
2.樂餉社：30個收集點接收獨立包裝月餅
作為香港唯一獲全球食物銀行網絡（GFN）認可的本地食物銀行，樂餉社推出「月餅捐贈 樂餉中秋」活動。今年除油塘總部外，新增Gourmet Grocer等合作商家，全港收集點達30個，方便市民參與。活動接收月餅及月餅券捐贈，月餅需在2025年9月26日（星期五）或之前放入指定收集箱；月餅券則需在換領期限前10日，郵寄或親送樂餉社辦公室。捐贈指引明確：月餅需適合室溫儲存、有包裝且未開封，並標註過期日子及生產商，以保障安全及資源有效利用。參與活動既能減少浪費，又能傳遞節日關懷，讓溫暖抵達有需要人士手中。
3.聖雅各福群會：多機構協同參與回收
聖雅各福群會長期致力於社區福祉，開展諸多食物援助與社區服務項目，旗下的FOOD-CO及惜食堂服務在食物資源合理分配上發揮關鍵作用，設有多個食物收集點或食物回收箱，收集食用有效期兩星期或以上，未開封包裝的乾貨食物、糧油雜貨等，每年機構都舉行月餅回收行動，為減少月餅浪費、幫扶有需要人群、倡導可持續的中秋慶祝方式貢獻力量，今年活動日期要留意網站公布。
4.長春社：接收特殊月餅及禮盒捐贈
作為特殊品類月餅回收的積極倡導者，每年都會接收冰皮、雪糕月餅及節日水果、禮盒。活動預計9月中旬開展，回收點設置優化，詳細日期及信息請留意官網和官方平台。長春社一直聚焦環境保護等領域，積極推動各類環保行動，針對月餅回收，考慮到冰皮、雪糕月餅等特殊品類不易保存和處理，專門設置了相關回收渠道，體現了其回收工作的細致與專業，為資源回收利用貢獻力量。
5.民社糧友行動：220個捐贈箱收集多類生活物資
「為食總動員」相信今年繼續出動！活動規模擴大，深入學校、社區及屋苑，設超220個食物捐贈箱，除月餅外，還收集大米、食用油等。目前正招募志願者參與。民社糧友行動旨在動員社會各界力量，共同參與食物回收與援助工作，通過在多個場所設置捐贈箱，方便市民捐贈物品，提高資源的回收效率，將愛心傳遞給更多有需要的人，營造節約資源、關愛他人的良好社會氛圍。
6.綠領行動：90家機構參與月餅盒回收
「月餅盒回收大行動」每年如期開展，參與的機構、物業及公司達90家，數量每年增加，顯示社會對環保的支持度提升，綠領行動長期推廣減廢重用理念，此前發起的「利是封回收重用大行動」成效顯著，累計回收逾7900萬個利是封，相當於拯救4400多棵樹。月餅盒回收通過擴大合作網絡，增強大眾對包裝垃圾減量的意識，讓回收的月餅盒經處理後重生為有用資源，今年繼續舉辦「月餅盒回收大行動2025 」，更準備邀請更多機構參與，為環保注入實際行動力，最新詳情記得留意官方公布！
7.美心：412個回收點換領餐飲優惠券
美心集團「環保中秋顯愛心」已舉行十多年，去年全港設412個月餅盒回收點，覆蓋商場、屋苑等。信德中心、利園等11個指定點將派發優惠，只要回收任何品牌月餅鐵盒或紙盒即可有機會獲取飲食優惠券，適用於美心MX、美心中菜、美心西餅等六大餐飲品牌，今年最新消息記得留意公布。
8.皇玥：回收月餅盒計劃
皇玥除了推出月餅之外，也有月餅盒回收計劃！原來他們已連續5年榮獲「香港綠色企業大獎 – 優越環保管理獎」，更推出「回收月餅盒計劃」，鼓勵顧客將多餘的皇玥月餅禮盒送至門店回收。收集的禮盒將轉交回收商處理，轉化為再生原料，實現資源循環利用，只需攜帶完整的皇玥月餅禮盒到任何皇玥門店，即可獲得每盒$20回贈，用於即時購買餅食產品（節日產品及禮券除外），回收活動日期由即日起至2025年10月31日。
9.綠在區區：區區可回收
在香港，環境保護署持續完善的「綠在區區」社區回收網絡也是重要一環。「綠在區區」涵蓋回收環保站、回收便利點及回收流動點，目前已有超過800個公共收集點，接收包括廢紙、金屬、塑膠等9類常見回收物。在中秋相關回收中，市民可按材質將月餅盒分類，乾淨的紙質或鐵制月餅盒能在「綠在區區」回收點回收。提交回收物時，出示「綠綠賞」手機應用程式二維碼或智能積分卡，還能賺取電子積分兌換禮品！
