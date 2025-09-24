Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票

北上深圳住高級酒店再玩最新華發冰雪熱雪奇蹟！Klook推出深圳國際會展中心洲際酒店套票，入住一晚豪華房連雙人自助早餐、入住日雙人初級道3小時滑雪票、返雪場交通接送、免費房內迷你吧等，兼送洲際行政酒廊雙人禮遇，有埋下午茶及歡樂時光，用優惠碼扣減後每晚低至$1,420起，即人均只需$710起，單計滑雪票已索價三百多元，套票完全超值！假如親子連住2晚，每晚人均價更低至$236.5起，Klook訂購深圳酒店再送$150深圳酒店優惠券。想知如何用最平價錢預訂，即睇內文！

設親子遊樂場及室內恆溫泳池

2023年7月開幕的深圳國際會展中心洲際酒店，位於深圳西部會展新城，鄰近深圳國際會展中心，來往深圳地鐵國展北站步行約12分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店外型以珠江帆影、水紋、潮汐等元素為靈感，359間房間均為智能客房，面積由450-2,520呎不等，部分房型設有全景落地窗，可飽覽窗外景觀。酒店內除有親子主題房型，亦有親子遊樂場，適合親子客入住。另有室內泳池、健身室，大人都有Relax的地方。加上鄰近最新景點深圳華發冰雪熱雪奇蹟，酒店住宿連滑雪套票實在搶手！

2023年7月開幕的深圳國際會展中心洲際酒店，位於深圳西部會展新城，鄰近深圳國際會展中心。（相片來源：KLOOK）

酒店氛圍既優雅又愜意，高樓底盡顯奢華感覺。（相片來源：KLOOK）

359間房間均為智能客房，面積由450-2,520呎不等。（相片來源：KLOOK）

最新的深圳華發冰雪熱雪奇蹟於9月29日開幕。（圖片來源：華發冰雪熱雪奇蹟）

人均低至$710起！包早餐、下午茶、歡樂時光及雙人3小時滑雪票

Yahoo購物專員發現，Klook推出一款「滑雪無憂」套票，入住洲際豪華客房每晚$1,620起，已包括雙人自助早餐、入住日雙人初級道3小時滑雪票、返雪場交通接送、免費房內迷你吧等，另外亦送洲際行政酒廊雙人禮遇，即有下午茶及歡樂時光，等同包了三餐。有得去玩最新滑雪場再加在酒店「飲飽食醉」，人均都是$810起，單是滑雪票已值約$342，套票超抵玩！想再平點，就校鬧鐘在9月24號9pm上Klook搶優惠碼【SZHOTEL924】，即可減$200，變相每晚只需$1,420起，平均每人只需$710起。

Klook預訂後再送$150深圳酒店優惠券，9月30日前需要使用，再訂其他酒店又可享優惠。至於KKday都有包滑雪票的住宿套票，每晚$1,572起，但只包括雙人初級道3小時滑雪門票及2大1小（1.2M以下）自助早餐，另外包雪場接駁及免費酒店設施等，對比之下，Klook的套票會更划算。

Klook【滑雪無憂】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+當日雙人初級道3小時滑雪+行政酒廊下午茶&歡樂時光+往返雪場接送+迷你吧）

價錢：每晚$1,620起，人均$810起 （原價$2,172）

【住】洲際豪華客房-大牀或者雙牀可選

【食】雙人次日自助早餐（06:30-10:30）

【享】洲際行政酒廊雙人禮遇（包含下午茶14:30-16:30 + 歡樂時光18:00-20:00）

【玩】當日雙人初級道3小時滑雪票（門票為入住當日使用，如非當日使用，則需要部分日期加價）

【享】首輪客房迷你吧

【享】往返雪場交通接送（含雪具），酒店免費存儲雪具服務

【享】延遲退房至16:00（視入住率而定）

【享】無邊際室內恆温泳池和健身房

【享】洲際小行家親子樂園

【享】每日專享 2 件衣服免費熨燙服務

KKday 豪華客房 + 2大1小（1.2M以下）自助早餐 + 華發雙人初級道3小時滑雪門票｜酒店至雪場免費接駁車

價錢：每晚$1,572起，2大1小入住人均$524起 （原價$2,172）

方案包括：豪華大床/雙床房 1間1晚 + 2大1小（1.2M以下）自助早餐 + 華發冰雪熱雪奇跡 雙人3小時初級道滑雪門票

華發雪場實行實名制入場，預訂時請務必填寫每位雪票使用人的身份證件，以便預訂門票

請先前往酒店辦理入住，攜入住憑證及身份證件辦理滑雪卡(門票默認入住當天使用，部份日期可能需要補差價)

享酒店至前海冰雪熱雪奇跡免費接駁車

入住享無限次暢玩酒店恆溫泳池、兒童樂園

下單後需要二次確認房間狀態及房價，以供應商最後確認為準

連住優惠每晚人均只需$236.5 國慶/中秋不加價

如果想帶小朋友，放假平平地住靚酒店hea下，其中最抵的一定是連住2晚套餐，入住洲際豪華客房連兩大一小自助早餐及洲際小行家親子樂園門票，每房每晚平均只需$709.5，相等於住一晚送一晚，每晚人均低見$236.2，國慶假期及中秋節入住不加價，非常適合一家大小出遊。除了暢玩洲際小行家親子樂園外，亦可享用無邊際室內恆溫泳池和健身房等設施，去無邊際泳池玩水和打卡都同樣開心。

【連住特惠】洲際豪華客房1間2晚（含兩大一小自助早餐+洲際小行家親子樂園）

價錢：1間2晚$1,419，兩大一小每晚人均$236.5 （原價$3,047）

【住】洲際豪華客房2晚連住（大牀或者雙牀可選）

【食】每日2大1小自助早餐（兒童1.2米以下）

【享】洲際小行家親子樂園

【享】無邊際室內恆温泳池和健身房

親子遊樂場（相片來源：KLOOK）

另有室內泳池、健身室，大人都有Relax的地方！（相片來源：KLOOK）

深圳國際會展中心洲際酒店

地址：深圳寶安區福園二路93號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線國展北站步行12分鐘

