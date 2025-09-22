深圳酒店優惠｜深圳博林天瑞喜來登酒店折上折優惠！2大1小人均$332.7起 包自助早餐、雙人行政酒廊禮遇歎下午茶＋Happy Hour

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜深圳博林天瑞喜來登酒店折上折優惠！2大1小人均$332.7起入住豪華房、包自助早餐、雙人行政酒廊禮遇歎下午茶+歡樂時光

10至12月節日假期多，想安排去個北上之旅，深圳絕對是首選！近日Klook推出多個深圳酒店優惠，當中深圳博林天瑞喜來登酒店優惠更低至77折，2大1小人均只需$332.7起，入住豪華房一晚、包自助早餐、雙人行政酒廊禮遇歎下午茶及歡樂時光；限定期間訂購多2間酒店，更可額外獲75折折扣，以及高鐵$75優惠券、滴滴優惠券。想知更多詳情的話，即看下文！

近深圳北站、深圳野生動物園

深圳博林天瑞喜來登酒店屬位列世界500強的喜達屋酒店及度假村管理集團旗下品牌，位於南山區留仙大道，毗鄰深圳大學城，深圳野生動物園亦在附近。交通極之便利，坐地鐵5號線至大學城站步行10分鐘即達，距離深圳北站及深圳灣口岸分別約15及30分鐘車程，方便度高，扶老攜幼也不用怕。酒店提供多種休閒設施，包括免費使用的室內恆溫泳池、健身中心和瑜伽房，另有室內兒童樂園，就算留在酒店足不出戶，大人小朋友都可以找到放鬆身心的玩樂方法。

深圳博林天瑞喜來登酒店屬位列世界500強的喜達屋酒店及度假村管理集團旗下品牌，位於南山區留仙大道。（圖片：Klook）

酒店大堂（圖片：Klook）

人均$332.7起入住豪華房、包自助早餐、雙人行政酒廊禮遇歎下午茶+歡樂時光

有計劃北上深圳玩的朋友，就不要錯過最近Klook推出的深圳博林天瑞喜來登酒店住宿套票優惠！2位成人及1位兒童入住豪華房一晚，包自助早餐、雙人行政酒廊禮遇歎下午茶及歡樂時光，原價$1,298起，付款時輸入限時優惠碼【SZHOTELPICKS300】，即可減$300，折後價$998，人均只需$332.7起，相當划算！提提大家，優惠碼先用先得，用完就無，快把握機會！

特別一提的是，就算限時優惠碼被搶晒，Klook另有推出「愈訂愈多折」套票優惠，只要預訂深圳、珠海及廣州酒店時，輸入優惠碼【CNHOTELFIRST】，即可享85折優惠，折後$1103.3起就可以住一晚，人均只要$367.8起！成功預訂後，Klook會透過電郵送出75折優惠券，可以在45天内訂購下一間酒店。如有需要，可以再訂第3單，第三間酒店入住後1星期內會用電郵送出高鐵$75優惠券，變相是送你一張免費高鐵車票。

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人行政酒廊禮遇（下午茶+歡樂時光））

價錢：$1,298起

SHOP NOW

費用包含：

豪華房1間1晚

雙人自助早餐

雙人行政酒廊禮遇（個性入住&退房+下午茶+酒水服務+happy hour）

免費使用室內兒童樂園

免費使用健身房

免費使用室內恆温泳池

豪華大床房（圖片來源：Klook）

豪華雙人房（圖片來源：Klook）

房間內的浴室很大！（圖片來源：Klook）

另外，Yahoo購物專員還對比埋Trip.com及KKday兩大預訂酒店平台，對比深圳博林天瑞喜來登酒店10及11月房價：Trip.com預訂豪華雙床房最平$1,092起，2大1小人均$364起；KKday則有推出類似套餐，入住豪華客房包雙人自助早餐及雙人下午茶套餐，房價$1,337起，2大1小人均$445.7起。大家可以各取所需，因應自己需求去預訂酒店！

深圳博林天瑞喜來登酒店

10-11月最低房價：$1,092起，2大1小人均$364

經Trip.com預訂酒店

【下午茶套餐】豪華客房 ｜包括 雙人自助早餐 + 雙人下午茶套餐

價錢：$1,337起 （原價$1,858） ，2大1小人均$445.7

經KKday預訂套票

酒店餐廳（圖片來源：Trip.com）

室內恆溫泳池（圖片：Klook）

室內兒童樂園（圖片：Klook）

深圳博林天瑞喜來登酒店

地址：廣東省深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘

