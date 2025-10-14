Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店｜羅湖酒店20大推介！最平人均$112起 鄰近羅湖新商場：益田假日廣場/茂業天地｜附交通方法

港人經常北上深圳旅遊，最常去的定必是最接近關口的福田或羅湖區，繼福田區酒店推介後，Yahoo Travel繼續精選20大羅湖區酒店推介，全部都交通便利，有的鄰近羅湖口岸、有的行1分鐘即達地鐵站、有的鄰近今年新開的羅湖益田假日廣場、深圳羅湖茂業天地、深圳萬象城、KKMALL、KK TIME、筍崗文具批發市場、金光華廣場、東門老街等景點，最平人均$112起就有交易，價錢比福田或南山區平，交通方便，性價比相當高，各位不妨留意下！

羅湖酒店推介1. 深圳洲曼酒店

開業年份：2024年

了解到港人快閃深圳來個兩日一夜小旅行，對於酒店住宿既有要求，又希望房價可以較為親民，Yahoo購物專員發現這間2024年開幕的深圳洲曼酒店，網民評價清一色高性價比，乾淨整齊，職員服務貼心，值得一住！10至12月入住最平房價人均低至$174，房間面積由193.6平方呎起跳，每間房都是智能家居配置，算是麻雀雖小五臟俱全。

深圳洲曼酒店

10-12月最平房價：$348起 （原價$600） ，人均$174起

按此經Trip.com預訂

按此經永安旅遊預訂

2024年開幕的深圳洲曼酒店，網民評價清一色高性價比，乾淨整齊，職員服務貼心，值得一住。（圖片：Trip.com）

最高級的行政套房每晚也只是$631起。（圖片：Trip.com）

深圳洲曼酒店

地址：深圳市羅湖區東門街道立新社區人民北路3129號洪湖大廈（地圖按此）

交通：深圳地鐵3號線晒布站，步行10分鐘

羅湖酒店推介2. 深圳羅湖盛業逸扉酒店

開業年份：2023年

羅湖盛業逸扉酒店2023年全新開業，設施新淨，提供128間客房，房間面積頗大，最細都有近400呎，設有落地玻璃，可俯瞰羅湖市的全景，視野開揚！另有24小時健身室、自助洗衣以及餐廳等供住客使用，住客們不愁無節目。酒店位於筍崗的中心地帶，距離羅湖華潤萬象城或深圳羅湖口岸只有10或15分鐘車程，方便一眾港人shopping逛街及往返兩地。

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

10-12月最平房價：$597起，人均$298.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂住宿套票

酒店位於筍崗的中心地帶，距離羅湖華潤萬象城或深圳羅湖口岸只有10或15分鐘車程。（相片來源：booking.com）

2023年全新開業，設施新淨，提供128間客房。（相片來源：booking.com）

房間面積頗大，最細都有近400呎。（相片來源：booking.com）

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路與梅園路交匯處深業泰富廣場A座（地圖按此）

交通：深圳地鐵7號線紅岭北站，步行6分鐘

羅湖酒店推介3. 桔子水晶深圳羅湖口岸國貿酒店

開業年份：2023年

地理位置優越，距離9號線向西村站只有1分鐘步程，開車7分鐘到羅湖口岸、9分鐘可到達東門步行街，交通方便。2023年開幕，大堂華麗時尚，房間設備新淨先進，網民大讚裝修風格很有家的感覺，床及電視機夠大，衛生乾淨，雖然酒店不大，但都設有健身室、洗衣房等設備，滿有誠意。

桔子水晶深圳羅湖口岸國貿酒店（Crystal Hotel Shenzhen Luohu Port International Trade）

10-12月最平房價：$471起，人均$235.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂

地理位置優越，距離9號線向西村站只有1分鐘步程。（相片來源：Trip.com）

2023年開幕，大堂華麗時尚。（相片來源：Trip.com）

房間設備新淨先進，網民大讚裝修風格很有家的感覺，床及電視機夠大。（相片來源：Trip.com）

桔子水晶深圳羅湖口岸國貿酒店（Crystal Hotel Shenzhen Luohu Port International Trade）

地址：深圳市羅湖區南湖街道嘉南社區春風路3001號（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線向西村站步行1分鐘

羅湖酒店推介4. 朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸店）

開業年份：2023年

位於羅湖火車站旁，從羅湖口岸步行2分鐘即達，附近亦有萬象城、金光華、東門步行街等景點，對旅客來說絕對是有齊吃喝玩樂好去處。酒店共80間客房，設計簡約，以木系色調為主，有高級大床房、高級雙床、行政房等多種房型，面積偏細由237-323平方呎，浴室屬乾濕分離。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室等，偏向商務型酒店，較適合情侶們二人入住！

朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸店）

10-12月最平房價：$428起 （原價$679） ，人均$214起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Expedia預訂

朗麗茲酒店於2023年全新開幕，位於羅湖火車站旁。（相片來源：Trip.com）

酒店共80間客房，設計簡約，以木系色調為主。（相片來源：Trip.com）

酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡室等。（相片來源：Trip.com）

朗麗茲酒店（深圳羅湖口岸店）

地址：深圳市羅湖區南湖街道羅湖橋社區人民南路1001號華民大廈（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線羅湖站步行2分鐘

羅湖酒店推介5. 深圳羅湖萬澳行政酒店

開業年份：2023年

屬於西旅逸柏酒店集團，坐落於羅湖區與福田區的交界處，乘酒店電梯便可到達寶能環球滙各樓層，附近亦有萬象食家等購物中心，集購物、餐飲、娛樂、休閒體驗於一身！酒店裝修優雅高貴，設自助洗衣房、迷你健身房等設備，共有22間房間，佈置頗為型格，新淨兼採光好，廁所乾濕分離，部份設有洗烘機、浴缸、微波爐、電磁爐等，被網民稱讚硬件設施基本上是無可挑剔的，唯一缺點是距離最近的地鐵站都要13分鐘步行，拖住行李的話就不太方便呢！

深圳羅湖萬澳行政酒店（Shenzhen Luohu Wan'ao Executive Hotel）

10-12月最平房價：$631起，人均$315.5起

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂

2023年開業的羅湖萬澳行政酒店，屬於西旅逸柏酒店集團，坐落於羅湖區與福田區的交界處。（相片來源：Trip.com）

酒店裝修優雅高貴，設自助洗衣房、迷你健身房等設備。（相片來源：Trip.com）

酒店於2022年翻新，提供275間客房，當中套房設有獨立休息區，空間感十足。（相片來源：Booking.com）

深圳羅湖萬澳行政酒店（Shenzhen Luohu Wan'ao Executive Hotel）

地址：深圳市羅湖區寶安北路3008號寶能第一空間A座1樓（地圖按此）

交通：深圳地鐵7號線筍崗站E出口步行13分鐘

羅湖酒店推介6. 柏槿酒店（深圳東門步行街店）

翻新年份：2023年

2023年翻新開業，位於羅湖商貿區，對面就是東門步行街，食店及小店林立，前往國貿、萬象城、金光華廣場等亦可步行可達，出入非常方便！酒店共有112間房、共5種不同房型，設計走現代簡約風格，光猛簡潔為主，面積不算大約161-301呎不等，幸好勝在乾淨，以人均$112起來說可算是相當抵住，CP值相當高！

柏槿酒店（深圳東門步行街店）

10-12月最平房價：$224起 （原價$393） ，人均$112起

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂住宿套票

2023年翻新開業，位於羅湖商貿區，對面就是東門步行街，食店及小店林立。（相片來源：Trip.com）

2023年翻新開業，設計走現代簡約風格。（相片來源：Trip.com）

112間房、共5種不同房型，以光猛簡潔為主。（相片來源：Trip.com）

柏槿酒店（深圳東門步行街店）

地址：深圳羅湖區東門中路1020號機電大樓一層5號商鋪（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線湖貝站步行5分鐘

羅湖酒店推介7. 昱泰酒店公寓

開業年份：2023年

位於商廈之中，Check-in要到30樓，房間都位於高樓層，視野廣闊開揚，簡潔舒適，面積最細都有538呎，備有迷你廚房、少量廚具、雪櫃等，部份房間更有望遠鏡，讓大家入夜睇星星，至於實際情況能否看到，Yahoo購物專員就有所保留。另外，不少人大讚其地理位置，距離老街站只有6分鐘步程，商廈大堂可直達兆鑫匯金廣場，內有大量餐廳及美食廣場，而步行10分鐘內便到華潤1234Space、東門町廣場、東門老街等，購物、搵食都非常方便！

昱泰酒店公寓

10-12月最平房價：$397起 （原價$651） ，人均$198.5起

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂住宿套票

昱泰酒店公寓同樣為2023年開業，位於商廈之中。（相片來源：Trip.com）

房間都位於高樓層，視野廣闊開揚，簡潔舒適，面積最細都有538呎。（相片來源：Trip.com）

昱泰酒店公寓

地址：深圳羅湖區南湖街道嘉北社區深南東路3085號兆鑫匯金廣場A座3015室（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線老街站C出口步行6分鐘

羅湖酒店推介8. 深圳羅湖東門君亭尚品酒店

開業年份：2023年

國內君亭酒店集團旗下酒店，2023年年中開業，樓高13層，講求高智能住宿體驗，包括大堂的機器狗、智能機器人服務員、房內的智慧家庭馬桶等。13樓設有24小時洗衣房可免費洗衣、健身房，以及早餐自助吧；5-12樓共有136間客房，走小清新路線，設智能客控，Minibar提供免費飲品及小食、掛耳濾泡咖啡、冷泡茶等，備品貼心！住過的旅客幾乎清一色大讚房間新穎乾淨、設計感及智能感十足，隔音也很好！

深圳羅湖東門君亭尚品酒店

10-12月最平房價：$428起 （原價$796） ，人均$214起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Klook預訂住宿套票

距離地鐵湖貝站只有4分鐘步程，鄰近東門老街。（相片來源：Booking.com）

2023年年中開業，樓高13層，講求高智能住宿體驗，大堂有機器狗。（相片來源：Booking.com）

136間客房位於5-12樓，設計走小清新路線，提供智能客控。（相片來源：Booking.com）

13樓的早餐自助吧（相片來源：Booking.com）

深圳羅湖東門君亭尚品酒店

地址：深圳市羅湖區南湖街道新南社區深南東路2103號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線湖貝站步行4分鐘

羅湖酒店推介9. 深圳羅湖萬象城亞朵酒店

翻新年份：2023年

被列入Trip.com深圳精選4星級酒店第9名的深圳羅湖萬象城亞朵酒店，於2011年開業，並於2023年完成翻新。酒店毗鄰羅湖火車站、羅湖口岸、萬象城、金光華廣場，距離深圳地鐵1號線國貿站只是5分鐘，地理位置相當優越。羅湖萬象城亞朵酒店10至12月入住最平房價$528起，人均只是$264起，價錢相宜。

深圳羅湖萬象城亞朵酒店

10-12月最平房價：$528起 （原價$621） ，人均$264起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂住宿套票

被列入Trip.com深圳精選4星級酒店第6名的深圳羅湖萬象城亞朵酒店，於2011年開業，並於2023年完成翻新。（圖片：Trip.com）

羅湖萬象城亞朵酒店以閲讀和攝影為主題，10至12月入住最平房價$528起，人均只是$264起，價錢相宜。（圖片：Trip.com）

深圳羅湖萬象城亞朵酒店

地址：深圳羅湖區和平路深鐵大廈（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線國貿站步行5分鐘

羅湖酒店推介10. 深圳羅湖水貝IBC亞朵酒店

翻新年份：2023年

酒店樓下就是全國首家珠寶文化主題購物中心IBC Mall，步行12分鐘到佔地10萬平方米的KK TIME，內有MELAND CLUB親子遊樂空間、2,000平方米的美食街區等，位置超級方便。酒店設計以閲讀和人文攝影作為主題，簡約且充滿藝術氛圍，設有自助洗衣房、健身房、閱讀會友書吧等，房內採用了智能控制系統如自動窗簾、語音燈、智能馬桶、投屏電視等，景色亦開揚，性價比高。

深圳羅湖水貝IBC亞朵酒店（Atour Hotel（Shenzhen Luohu Shuibei IBC））

10-12月最平房價：$602起 （原價$709） ，人均$301起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂

酒店設計以閲讀和人文攝影作為主題，簡約且充滿藝術氛圍。（相片來源：Booking.com）

房內採用了智能控制系統如自動窗簾、語音燈、智能馬桶、投屏電視等，景色亦開揚，性價比高。（相片來源：Booking.com）

酒店樓下就是全國首家珠寶文化主題購物中心IBC Mall，步行12分鐘到佔地10萬平方米的KK TIME。（相片來源：Booking.com）

深圳羅湖水貝IBC亞朵酒店（Atour Hotel（Shenzhen Luohu Shuibei IBC））

地址：羅湖區東曉街道布心路3008號水貝珠寶總部大廈A座26-31層（地圖按此）

交通：深圳地鐵3號線水貝站步行4分鐘

羅湖酒店推介11. 深圳東門智選假日酒店

翻新年份：2022年

位於羅湖商業區，毗鄰今年新開的羅湖益田假日廣場、東門步行街、東湖公園、萬象城購物中心等，開車前往文錦渡口岸或羅湖口岸15分鐘內即達。 酒店於2022年翻新，提供275間客房，有300呎的高級房，以及602呎的套房，當中套房設有獨立休息區，空間感十足，網民表示服務貼心有禮，房間景觀很好，整體評價不錯。

深圳東門智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Dongmen）

10-12月最平房價：$444起 （原價$468） ，人均$222起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂住宿套票

位於羅湖商業區，毗鄰東門步行街、東湖公園、萬象城購物中心等。（相片來源：Booking.com）

共有22間房間，佈置頗為型格。（相片來源：Trip.com）

深圳東門智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Dongmen）

地址：深圳市羅湖區愛國路1052號金通大廈A座一樓愛國路1052號金通大廈A座一樓（地圖按此）

交通：深圳地鐵3號線翠竹站步行10分鐘

羅湖酒店推介12. 深圳NOA諾亞酒店

開業年份：2022年

距離筍崗站只有6分鐘，方便前往萬象食家及盒馬鮮生筍崗萬象食家店！NOA諾亞酒店大走工業風格，由酒店大堂至所有客房，以黑白灰為基調，不時見到外露管線、水泥牆面、雲石洗手盤、金屬手等設計元素，且巧妙地配上不少亞熱帶植物，營造出隨意自在感覺，是高CP值的深圳人氣網紅酒店。

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）

10-12月最平房價：$445起 （原價$707） ，人均$222.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂住宿套票

深圳NOA諾亞酒店距離筍崗站只有6分鐘。（相片來源：booking.com）

裝修大走工業風格，以黑白灰為基調。（相片來源：booking.com）

見到外露管線、水泥牆面、雲石洗手盤、金屬手等設計元素。（相片來源：booking.com）

客房滿有隨意自在的感覺。（相片來源：booking.com）

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）

地址：深圳市羅湖區筍崗街道寶崗路5號（地圖按此）

交通：深圳地鐵7號線筍崗站步行6分鐘

羅湖酒店推介13. 東門壹棠服務公寓

開業年份：2021年

東門壹棠服務公寓距離深圳地鐵老街站只有3分鐘步程，鄰近東門商業步行街，一下樓便找到各式各樣的食買玩商店！服務公寓設備仍然新淨整潔，共有194間房間，設豪華大床房、豪華雙床房、豪華單房公寓、一房行政公寓等多種房型，公寓房間更有廚房及雪櫃，買材料煮飯仔都不成問題！不少網民大讚前枱服務好，房間乾淨隔音好，地理位置亦方便！

東門壹棠服務公寓（Dongmen Yitang Service Apartment）

10-12月最平房價：$387起，人均$193.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂住宿套票 按此經KKday預訂住宿套票

東門壹棠服務公寓距離深圳地鐵老街站只有3分鐘步程，鄰近東門商業步行街，一下樓便找到各式各樣的食買玩商店。（相片來源：booking.com）

一共194間房間有豪華大床房、豪華雙床房、豪華單房公寓、一房行政公寓等多種房型。（相片來源：booking.com）

健身室（相片來源：booking.com）

東門壹棠服務公寓（Dongmen Yitang Service Apartment）

地址：深圳羅湖區新園路7號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1/3號線老街站F出口步行3分鐘

羅湖酒店推介14. 深圳東門希爾頓歡朋酒店

開業年份：2020年

深圳東門希爾頓歡朋酒店是Trip.com精選4星級酒店的第12名，位於深圳羅湖商業文化核心區域，毗鄰多個購物娛樂中心，與羅湖火車站及最近的地鐵站相距5分鐘。酒店提供241間舒適客房，不但配備人體工學設計辦公桌、讓大家處理公事，還有舒達雙專利床墊和生態認證「Hampton Bed」床褥，包保大家可以好好睡一覺。

深圳東門希爾頓歡朋酒店

10-12月最平房價：$578起 （原價$715） ，人均$289起

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Hilton預訂

深圳東門希爾頓歡朋酒店是Trip.com精選4星級酒店的第12名。（圖片：Trip.com）

酒店購入舒達雙專利床墊和生態認證「Hampton Bed」床褥，包保大家可以好好睡一覺。（圖片：Trip.com）

深圳東門希爾頓歡朋酒店

地址：深圳市羅湖區東門南路3022號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線湖貝站步行4分鐘

羅湖酒店推介15. INNOGO楹諾酒店

開業年份：2019年

從羅湖口岸步行10分鐘即達INNOGO楹諾酒店，鄰近新場深圳羅湖茂業天地，非常方便一眾港人快閃旅遊！酒店與多名青年藝術家合作，大堂以不同的藝術椅、梳化、書籍等打造藝術感滿滿的共享公共空間。94間客房走工業簡約風路線，有榻榻米房、閣樓房、相連房、觀影房、家庭房等房種，可滿足不同住客的需要。網民表示房間漂亮乾淨企理，另有24小時健身房及免費洗衣房，以每晚$406來說，性價比相當高！

INNOGO楹諾酒店（ INNOGO HOTEL）

10-12月最平房價：$406起 （原價$647） ，人均$203起

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂住宿套票

酒店與多名青年藝術家合作，大堂以不同的藝術椅、梳化、書籍等打造藝術感滿滿的共享公共空間。（相片來源：Trip.com）

從羅湖口岸步行10分鐘即達，非常方便一眾港人快閃旅遊！（相片來源：Trip.com）

房間共有94間走工業簡約風路線。（相片來源：Trip.com）

INNOGO楹諾酒店（ INNOGO HOTEL）

地址：深圳羅湖區建設路1008號匯展閣1-5層（地圖按此）

交通：深圳地鐵1/9號線羅湖站或人民南站步行4至6分鐘

羅湖酒店推介16. 深圳彭年萬麗酒店

開業年份：2019年

距離羅湖口岸只有兩個地鐵站車程，鄰近金光華廣場、東門老街、萬象城等，交通方便。設有403間客房及套房，共8種房型，設計時尚摩登，網民普遍認為房間整潔衞生，廁所浴室夠大，以人均不用$400來說，性價比相當高！位於50樓的旋轉餐廳「雲景軒」，以每2小時一圈的速度，可邊嘆自助餐邊欣賞深圳360度全景風貌，是不少網紅推介的深圳搵食好去處！酒店另有戶外泳池、24小時開放健身中心，設備完善。

深圳彭年萬麗酒店

10-12月最平房價：$719起 （原價$1,170） ，人均$359.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Marriott預訂 按此經Klook預訂住宿套票

距離羅湖口岸只有兩個地鐵站車程，鄰近金光華廣場、東門老街、萬象城等，交通方便。（相片來源：官網照片）

酒店設有403間客房及套房，共8種房型，設計時尚摩登。（相片來源：官網照片）

50樓的旋轉餐廳「雲景軒」，提供豐富的自助餐，可欣賞深圳360度全景風貌。（相片來源：官網照片）

戶外泳池（相片來源：官網照片）

深圳彭年萬麗酒店

地址：深圳羅湖區嘉賓路2002號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線國貿站步行7分鐘

羅湖酒店推介17. 深圳瑞吉酒店

開業年份：2011年

深圳瑞吉酒店距離大劇院站只有1分鐘步程，旁邊就是KKMALL京基百納空間，座落於京基100大廈的75至100樓，是深圳最高酒店！擁有290間客房，共有18種不同的房型可供選擇，包括豪華城景雙床房、豪華悠景雙床房和尊貴豪華親子IP大床房等，房間寬敞，可欣賞深圳城市景觀和香港翠綠邊界山景。設備完善，設有水療中心、健身中心、28米室內無邊際泳池、圖書館、多間餐廳以及100樓空中酒吧，網民大讚奢華感十足，是很好的高空住宿體驗。

深圳瑞吉酒店（The St Regis Shenzhen）

10-12月最平房價：$1,288起，人均$644起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Marriott預訂 按此經Klook預訂住宿套票

深圳瑞吉酒店距離大劇院站只有1分鐘步程，旁邊就是KKMALL京基百納空間。（相片來源：官網照片）

擁有290間客房，共有18種不同的房型可供選擇。（相片來源：官網照片）

客房寬敞，可欣賞深圳城市景觀和香港翠綠邊界山景。（相片來源：官網照片）

圖書館（相片來源：官網照片）

28米室內無邊際泳池（相片來源：官網照片）

深圳瑞吉酒店（The St Regis Shenzhen）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線大劇院站B出口步行1分鐘

羅湖酒店推介18. 深圳君悅酒店

開業年份：2009年

深圳君悅酒店位於羅湖區的中心地帶，行2分鐘到深圳萬象城、8分鐘到東門步行街！酒店坐落於一幢38層高的獨立建築內，設有水療中心、24小時健身房、室外游泳池、8間特色餐廳和酒吧，以及471間豪華客房及套房，面積由495至3,530呎不等，全部均設有落地窗，可以飽覽窗外景色，盡顯氣派！

深圳君悅酒店

10-12月最平房價：$1,508起 （原價$1,577） ，人均$754起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Hyatt預訂

深圳君悅酒店位於羅湖區的中心地帶，行2分鐘到深圳萬象城、8分鐘到東門步行街！（相片來源：Booking.com）

設有水療中心、24小時健身房、室外游泳池、8間特色餐廳和酒吧。（相片來源：Booking.com）

471間豪華客房及套房，面積由495至3,530呎不等，全部均設有落地窗，景色，盡顯氣派！（相片來源：Booking.com）

深圳君悅酒店

地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號深圳萬象城F1（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線鹿丹村站步行6分鐘

羅湖酒店推介19. 深圳富苑皇冠假日套房酒店

翻新年份：2005年

酒店坐落於羅湖區繁榮地帶，靠近東門步行街及金光華購物中心，步行6分鐘即達地鐵1號線國貿站，從羅湖口岸出發、搭乘深圳地鐵只需18分鐘車程，非常方便！酒店設計充滿古典歐洲格調，提供312客房及套房，包括雙床房、小型套房、雙臥室套房等，可入住2至10人，適合一家大細入住；亦有24小時健身室、室內恆溫泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務，設備完善。

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

10-12月最平房價：$501起 （原價$527） ，人均$250.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經InterContinental預訂 按此經Klook預訂住宿套票

酒店坐落於羅湖區繁榮地帶，靠近東門步行街及金光華購物中心。（相片來源：booking.com）

酒店設計充滿古典歐洲格調，提供312客房及套房。（相片來源：booking.com）

室內恆溫泳池（相片來源：booking.com）

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

地址：深圳市羅湖區南湖路3018號（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號線國貿站步行5分鐘

羅湖酒店推介20. 深圳羅湖木棉花酒店

開業年份：2002年

由澳洲著名建築師設計，酒店內放滿現代風格裝飾和當代藝術品，還有優雅的旋轉樓梯，整體設計精美奢華，打卡一流。酒店距離深圳萬象城5分鐘步程，行10分鐘便到深圳羅湖火車站和羅湖口岸，方便一眾港人入住。過百間客房採柔和色調裝潢，寬敞明亮，部份設有浴缸，網民評語表示房間寬敞漂亮乾淨，舒適宜人！另設休息區、玻璃健身房，大堂更有圖書室，文青度大增。

深圳羅湖木棉花酒店（Shenzhen Luohu MUMIAN Hotel）

10-12月最平房價：$776起，人均$388起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂住宿套票

酒店距離深圳萬象城5分鐘步程，行10分鐘便到深圳羅湖火車站和羅湖口岸，方便一眾港人入住。（相片來源：官網照片）

過百間客房採柔和色調裝潢，寬敞明亮，部份設有浴缸。（相片來源：官網照片）

由澳洲著名建築師設計，酒店內放滿現代風格裝飾和當代藝術品，大堂更有圖書室。（相片來源：官網照片）

深圳羅湖木棉花酒店（Shenzhen Luohu MUMIAN Hotel）

地址：深圳羅湖區桂園街道寶安南路1001號（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線鹿丹村站步行2分鐘

