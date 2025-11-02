8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
養生旅遊Wellness Tourism熱潮掀起！新世代已厭倦「食玩買」？6大新興減壓療癒旅遊行程
《白蓮花大飯店》掀起養生旅遊熱潮！疫情過後，經歷了一段「食玩買」旅遊行程，開始感到累了嗎？想出遊走走，但又不想chur過返工，現時最流行的就是養生旅遊了！《白蓮花大飯店》除了有BLACKPINK Lisa參演引起熱話，當中的健康養生體驗亦讓人神往，小編為大家整合了6大減壓旅遊行程好選擇，不論獨遊或與朋友好好享受假期，亦相當寫意舒適呢～
《白蓮花大飯店》第三季 掀起養生旅遊熱潮
《白蓮花大飯店》第三季選擇泰國頂級度假村作為場景主軸，內裡有齊最頂級及先進的健康養生設施，啟發起大家對養生旅遊的渴望及體驗，讓大家邊看邊說：「很想去度假！」。
➀ 個人化健康養生方案
《白蓮花大飯店》備有客製化的健康養生體驗，先透過生物科技提取個人健康數據，例如BMI、體脂、肌肉質量、血壓、血糖等，再精準地提供度身訂造的餐飲、運動及SPA體驗。
➁ 數碼排毒 全心放假
《白蓮花大飯店》是不提供wifi的！飯店設定為「數碼排毒區域」，大家可專注當下，不再成為低頭族為外事煩憂。
➂ 瑜珈課程 完美放鬆
《白蓮花大飯店》提供瑜珈課程，於寫意輕鬆的豪華設施，好好伸展筋骨，更可專注自己的呼吸，達至平心靜氣的效果。
➃ 漂浮療法 療癒壓力
《白蓮花大飯店》亦有提供漂浮療法，亦即置身於封閉式的漂浮艙，不受外界干擾地漂浮於水上，好好的紓解壓力！另外亦有壓力管理冥想，當中包括頌缽體驗，令頭腦更清醒、提升睡眠質素。
養生旅遊行程建議1）養生瑜珈行程
現時許多度假村、酒店已有提供瑜珈課程，如果想平衡「食玩買」行程的話，簡單參與晨間瑜珈已非常放鬆。如果想全然投入減壓旅程的話，更有不少以養生瑜珈為主題的健康度假酒店，可客製化健身、養生或體重管理的旅程，享受各種瑜珈、Pilates、頌缽體驗的「身心排毒」假期。
簡單留在度假酒店好好放鬆，讓身心感覺煥然一新，才是真真正正的放假！
養生旅遊行程建議2）奢華水療行程
如果日常已有做開運動，那就享受最頂級的奢華水療吧！選擇Spa主題的度假村，除了飽覽自然風光外，更可享受按摩、身體磨砂、通淋巴、面部美容護理及各種痛症護理。每天起床輕鬆上健身班，吃過營養早餐後，即可進行各項SPA及盡情放空，沒有繁重的車程、行程，才是新世代最喜愛的頂級度假享受！
養生旅遊行程建議3）營養飲食行程
養生旅遊Wellness Tourism的範疇中，最受歡迎的就是「營養飲食行程」。日常都市工作忙碌，很難去細緻關注自己的飲食習慣。現時有許多以「健康飲食」主題度假村，提供農場直送From Farm to Table的絕佳享受，而且膳食更經營養學設計，配合水療、各項養生活動，達至身心排毒的養生效果！
不少酒店更提供定時room service的服務，於設定好的時間送上新鮮排毒綠果昔，為身心注入滿滿營養。
養生旅遊行程建議4）日本禪修旅遊
特別鍾情日本的話，有想過到日本寺院參加坐禪體驗嗎？位於長野、具有1,400年歷史的善光寺提供「宿坊」住宿旅遊服務，可體驗傳統茶道、坐禪體驗及寺院住宿，亦可品嚐長野的傳統素菜早餐及晚餐，更可與當地僧侶聊天，好好的靜下心享受生活的美好。
另外，日本亦有許多坐禪課程可供預約，小編亦有參加過「晨間抄經坐禪」的旅程，對入門者非常友好，絕對不用怕尷尬！
養生旅遊行程建議5）深層睡眠旅遊
睡眠非常珍貴，當在家被萬事纏繞，要睡上一覺也不是易事。近年流行「睡眠旅遊」，亦即透過水療按摩放鬆身心，進入最佳的深層睡眠狀態。例如曼谷的137 Pillars Suites & Residences設有高級水療中心，除了大家常見的面部及身體護理，更有Sleep by Design Therapy的客製化舒眠SPA選項，透過音樂、香薰、精油按摩達至深層睡眠效果，讓大家好好睡一覺，享受奢華的睡眠時光！
聽來認為睡覺好像有點浪費旅遊時間？只要能使身心放鬆，就是最佳的旅遊體驗。
養生旅遊行程建議6）「生物駭客」旅遊
大家有看過Netflix的《長生不死》矽谷富豪逆齡紀錄片嗎？當中的頂尖養生科學引起全球熱話，亦帶起了「生物駭客」Biohacker熱潮，即透過具爭議式的實驗性科學達至逆齡效果。現時不少旅遊集團例如六善酒店集團（Six Senses Hotels Resorts Spas) 亦著手開發「生物駭客」醫療SPA旅遊，透過AI及科技提供身體分析，進行全身冷凍療法、高壓氧治療、紅光療法、壓縮靴等身心美容旅遊行程，不少旅客更當作是「年度體檢」。
惟「生物駭客」旅遊暫尚於試驗階段，而且價格十分高昂，需先了解清楚各項療程的風險，入門者的話還是先建議進行首5項的輕鬆養生旅遊，好好休息一回！
養生潮流：
跟朋友的話題都是圍繞養生～7大自覺初老特徵：陳年笑話樂此不疲、熬夜感覺「命都短幾年」
足浴養生｜浸腳助驅寒兼改善手腳冰冷！泡腳學問多每次泡XX分鐘最理想
