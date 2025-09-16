銀債開售｜專家建議抽 30 手
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。這種新型態的旅行哲學鼓勵人們放慢腳步，遠離日常壓力，專注於真正能讓身心靈放鬆的旅程方式。不用趕行程、不設鬧鐘，更不需要執著於景點打卡，軟旅行讓旅行回歸最單純的療癒意義。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
「軟旅行」是什麼？從生活到旅行的轉變
軟生活（Soft Life）的概念最早由奈及利亞的KOL與黑人女性推廣，她們希望改變外界對黑人女性「無懼且堅強」的刻板印象，提倡將舒適、減壓和自我照顧視為一種權利。這種生活態度是對抗拚命文化（Hustle Culture）的有力反擊，特別是在忙碌的現代社會中獲得了廣泛共鳴。
隨著軟生活的興起，這種理念逐漸進軍至旅遊領域，轉化成為「軟旅行」（Soft Travel）。它並非單純的休閒旅遊，而是一種注重心理健康與內心平靜的全新旅行方式。從繁忙的日常脫身，讓旅行真正成為喘息與恢復能量的契機。
研究顯示，過於密集的行程不僅無助於減壓，反而可能引發「旅行疲勞」，讓人在旅途中感到身心俱疲。相反地，軟旅行強調尊重個體需求，例如在疲憊時讓自己完全休息，或在景點前不急於打卡，而是靜靜欣賞周遭的風景。這種旅遊方式能有效降低皮質醇水平，幫助人們更快進入放鬆狀態。心理學家認為，軟旅行的核心在於讓旅行者建立心理安全感，在遠離壓力源的同時，也逐步養成更健康的生活模式。
軟旅行不等於遠離城市 留在家鄉的微旅行
許多人認為軟旅行必須遠離城市，但實際上城市也能成為軟旅行的舞台。以微旅行（Micro Trips）作為軟旅行的延伸，特別適合沒有長假期的都市人群。可以選擇住在自己城市的特色旅館，探索平日不會注意的小街巷，或者參觀博物館與市集，這些都是不離開城市的軟旅行方式。
6招打造專屬「軟旅行」
要策劃一場完美的軟旅行，關鍵在於「量身訂做」。建議從精神、社交與身體等多方面入手，然後以此為基礎設計旅程。例如，到達目的地後再安排活動、不設鬧鐘的早晨，或悠閒地在當地咖啡廳觀察當地人生活，都是讓自己減壓的好方式。
軟旅行小技巧1. 減少行程
不要為了塞滿行程而犧牲旅遊質量，選擇少量但深刻的活動，讓旅程更富有意義。
軟旅行小技巧2. 接近大自然
研究證實大自然能顯著降低壓力，森林、海灘或湖泊等地點都是軟旅行的理想選擇。
軟旅行小技巧3. 擁抱隨性
讓行程多一些自由空間，你可能會發現意想不到的驚喜，如街頭音樂表演或隱藏的美食小店。
軟旅行小技巧4. 傾聽內心聲音
累了就休息，渴望冒險時便去探索。旅行不該成為負擔，而應該帶來充電的能量。
軟旅行小技巧5. 遠離電子產品
現代人的旅行，往往伴隨著打卡的壓力，只為了拍出完美的照片上傳至社交媒體。不如試試暫時告別手機通知，不必為了拍照而忽略旅途的真實美好。
軟旅行小技巧6. 選擇適合自己的活動
放鬆的方式因人而異，找到最適合自己的模式最重要。不要再忽略自己的內心需求，提供一個重新審視自我的契機吧！
軟旅行的出現讓人重新思考旅行的意義，旅行不是一場向外探索的競賽，而是一次向內深挖的旅程。在下一次旅遊計劃中，試著為自己留出更多靜心時光，或許你會發現真正的旅行美好，藏在那些不被行程規劃束縛的片刻裡。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
心靈療癒：
iPhone原來有紀錄情緒功能！State of Mind完整用法攻略，記錄情緒不只是潮流，研究顯示每天1分鐘提升幸福感
拒絕內耗自救好書推介5本！也許能幫到懷疑人生的你，學會顯化練習、整理雜亂思緒
「前世回溯」是真是假？透過催眠找回前世記憶，關鍵在解決今世問題：從潛意識找尋「療癒情緒心理」的解答｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
其他人也在看
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
尖沙咀金普頓酒店KIMPTON正式開幕！180度海景泳池/海景套房/絕美酒吧率先睇
香港酒店界再添新星！國際知名品牌金普頓（Kimpton）首度進駐香港，位於尖沙咀中間道11號的全新金普頓酒店，將於2025年9月隆重開幕，成為品牌全球最大規模旗艦之作。酒店選址原海員俱樂部舊址，飽覽維多利亞港美景，擁有495間客房，將國際設計與香港本地文化融合，為大家帶來不同的住宿體驗。今次更帶大家率先看看酒店內的餐廳、Café、酒吧，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 2 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 2 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 23 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 2 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
G-Dragon演唱會飛騙案涉款2千萬牽涉娛圈中人？黃牛黨報《東張》 指幕後仲有Big Boss
近年唔少演唱會都出現假飛或者「走數」事件，上月K Pop人物G-Dragon嘅三場香港演唱會，同樣唔少人中招。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 分鐘前
鄭則仕被網民野生捕獲 身型消瘦兼長滿白鬍子：肥貓都老了
曾兩奪香港電影金像獎最佳男主角的「肥貓」鄭則仕近來被網民野生捕獲，年過七十的他長了銀白色鬍子，網民不禁感慨時間過得後快。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
直接對撼｜ 雷軍放話：要和蘋果正面迎戰 新旗艦手機跳過16 改名「小米17」提前亮相
蘋果新iPhone慣常在每年9月登場，繼早前華為早前高調宣佈截糊，搶先在蘋果 iPhone 17登場前，開發佈會推新款旗艦三摺機，同屬國產品牌的小米（1810）亦唔執輸，小米總裁盧偉冰發文指，為「對標iPhone」，將跳過「小米16」，直接將新旗盤手機改名為「小米17」，創辦人雷軍隨即轉發該帖文，並放話要和蘋果「正面迎戰」。BossMind ・ 20 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
「情緒冷漠症」是什麼？解析為何現代人愈來愈孤獨，如何擺脫負面情緒？
近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？Yahoo Style HK ・ 21 小時前