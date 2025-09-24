深圳酒店優惠｜深圳鹽田凱悅酒店即減$300優惠！人均$225.3起住山景房 包雙人自助早餐及下午茶/自助午餐/起泡酒

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店最近有一連串優惠，其中深圳鹽田凱悅酒店推出優惠套票，入住山景客房連雙人自助早餐及酒店6選1禮遇，可選包括下午茶、輕食自助午餐或起泡酒套裝等，每晚約$1,200。Klook近日送出限量優惠碼可即減$300，即每晚只需約$900！酒店送5歲以下兒童免費用餐，以最多每晚兩大兩小入住計算，人均低至$225.3起，超級抵住！立即預訂，帶小朋友去兩日一夜深圳小旅行！

查看深圳鹽田凱悅酒店住宿優惠

鹽田凱悅酒店離蓮塘口岸15分鐘車程

深圳鹽田凱悅酒店位處深圳東部「南海明珠」之稱的鹽田海濱城區，臨近沙頭角口岸5分鐘車程，距離蓮塘口岸亦只是15分鐘車程，非常方便一班香港客。周邊是鵬城高峯梧桐山風景區，以及祈福勝地弘法寺，還有附近的中國10大新景點之一「燈塔圖書館」、鹽田打卡熱點「山海」、恩上濕地公園等，地理位置相當優越。

深圳鹽田的凱悅酒店，既有國際品牌保證，更大推家庭客的住宿優惠。（深圳鹽田凱悅酒店）

號稱「雲端上的酒店」

凱悅酒店既有國際品牌保證，更有因絕美山景而稱為「雲端上的酒店」，盡享深圳東部壯麗的山海美景，靚景配美食，最適合一家大細周末去個輕旅行！房間由462平方呎起，加上3間風格各異的餐廳酒廊、室外恆溫泳池，可以講是休閒度假的理想地。

酒店房間位於35至50樓，所以有​​「雲端上的酒店」之稱。（深圳鹽田凱悅酒店）

限時優惠碼減$300！每晚人均低至$225.3起

現時經Klook預訂此酒店可參與「愈訂愈多折」優惠活動，預訂指定優惠套票輸入優惠碼【CNHOTELFIRST】先享85折，下單後將獲75折優惠券用於預訂其他參與活動的酒店。入住山景客房連雙人自助早餐及6選1禮遇，即下午茶、輕食自助午餐或起泡酒套裝等，原本每晚$1,201起，折後$1,020.8起。不過，如果短期內只打算北上深圳住一次酒店，則有另一個限時減$300優惠碼——預訂同一套票輸入【SZHOTELPICKS300】，減$300後即只需$901起，雙人入住人均$450.5起！由於5歲以下兒童可以免費用餐，可以2大2小入住，除開每人更只是平均$225.3起，絕對是港人放假出遊的好去處！

此外，KKday上亦有同一款套票，同樣入住山景客房，每晚$1,198起，2大2小入住人均$299.5起，但大床或雙床房無法自選，將盡量按客人要求安排。

Klook【愈訂愈多折｜即訂先享85折】山景客房1間1晚 （含雙人自助早餐 + 凱悦禮遇6選1套（下午茶/輕食自助午餐/起泡酒等））

價錢：$1,201起 （原價$1,844起）

85折折後$1,020.8起，2大2小入住、人均$255.2起

輸入【 SZHOTELPICKS300 】減$300後，2大2小入住、人均$225.3起

【愈訂愈多折】活動進行中！預訂＊此套餐＊即訂先享85折，再訂再享75折，單單有獎！

客房1間1晚

雙人自助早餐

凱悅禮遇，以下6選1： 雙人下午茶套餐／雙人健康輕食自助午餐／大堂吧微醺套餐／4杯大堂吧清涼一夏飲品／4杯星巴克聯名款便攜咖啡／精選葡萄酒、起泡酒禮盒(2瓶裝）

免費使用健身房、室外恆温泳池

SHOP NOW

KKday 一晚山景標準客房＋雙人自助早餐＋自選悅享隨心項目 (6選1)

價錢：$1,198起，2大2小入住、人均$328.8

入住山景標準房 1間1晚 (大床/雙床房盡量按客人要求安排)

2成人+2小童(5歲或以下) 自助早餐

悅享隨心兌 (6選1)：雙人下午茶套餐/大堂吧微醺套餐/4杯大堂吧清涼一夏飲品/4杯星巴克聯名款便攜式咖啡/精選葡萄酒，氣泡酒禮盒 (2瓶裝)/雙人健康輕食自助餐

SHOP NOW

Klook減$300優惠後每晚只需$901起，比85折更平！（圖片來源：Klook App截圖）

房間由462平方尺起（深圳鹽田凱悅酒店）

室外恆溫泳池，休閒度假的理想地。（深圳鹽田凱悅酒店）

深圳鹽田凱悅酒店

地址：深圳鹽田區海景二路1025號（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線海山站A1出口

