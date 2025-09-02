9月外賣app優惠比較！foodpanda優惠碼/Keeta優惠碼promo code

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
每月更新外賣app優惠碼，隨時重溫foodpanda、Keeta優惠碼，食得出色，嗌得更抵，即睇內文：
外賣app（外賣點餐手機應用程式）盛行，如foodpanda、Keeta，只需於外賣app上按幾下，心水美食瞬間就在眼前，簡直就是一眾為食懶人的最佳搵食Buddy！但外賣app眾多，識用又要用得出色，絕不容易，不過只要熟讀Yahoo Food為你每期update著數外賣app優惠，隨時重溫各外賣app的優惠碼，自然食得出色嗌得更抵！
1.foodpanda：「pandapro WEEKS」9月限定會員尊享加碼優惠全單最高慳$125!
foodpanda香港於9月推出「pandapro WEEKS」震撼加碼優惠，涵蓋超過四千間餐廳及多間foodpanda生活百貨商戶。活動期間,會員於指定餐廳訂購美食外送更可享無限次高達75折優惠,精選餐廳包括Motorino、Burger Circus、Taqueria Super Macho、星巴克、沙嗲王、老馮茶居等。而外賣自取亦可享高達6折優惠,精選餐廳包括FRITES Belgium On Tap、十二味、Häagen-DazsTM等。生活百貨優惠加碼，超過300件指定商品及今期精選的水果、雞蛋、牛奶及雪糕優惠低至半價，一站式買齊各類日常必需品！
指定pandapro會員優惠
美食外送優惠
優惠碼:PANDADEAL
消費滿HK$150即可享$75優惠(高達5折優惠)
消費滿HK$200即可享$90優惠(高達55折優惠)
消費滿HK$300即可享$125優惠(高達58折優惠)
無限次外送高達75折
外賣自取優惠
外賣自取高達6折(會員可享更多餐廳選擇)
生活百貨優惠
指定產品高達5折優惠
● 以上優惠受條款及細則約束
● 「pandapro WEEKS」優惠將持續更新,詳情請密切
留意foodpanda網站及app內最新資訊
2.foodpanda：美食外送 / 外賣自取（新上架）
Chef’s Cuts
新之食
Flat Iron Steak
牛一
滬上園
楊記麻辣魚館
即時生活百貨（新上架）
香港街市
3.Foodpanda：美食外送慳高達$100
指定客戶於指定精選餐廳訂購美食外送,憑優惠碼「PANDADEAL」即享折扣優惠高達$100!尚有其他餐廳提供「PANDADEAL」優惠，詳情請留意網站/app內資訊!
由即日起至9月30日期間:
1. 大家樂
2. 大快活
3. KFC
4. 芽莊越式料理
5. PHD
6. Pici
7. Pizza Hut
8. Puradak Chicken
9. 豆乳狂人
10. 新記雞粥
11. 譚仔三哥米線
12. 譚仔雲南米線
13. 天仁茗茶
14. 甜記餃子
● 適用於指定客戶及指定餐廳滿指定金額(不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後)的美食外送訂單
● 每個帳戶最多換領以下優惠各1次
滿$150減$50
滿$200減$65
滿$300減$100
● 不適用於跨區送遞和一人餐訂單
● 不得與其他折扣、優惠券及優惠同時使用
● 名額有限,先到先得,送完即止(即優惠期或會提早結束)
● 受條款及細則約束
4.foodpanda：外賣自取優惠高達6折
生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨或pandamart買滿$240的首張訂單,憑優惠碼「PANDADEAL」即減$60!生活百貨商戶名單將不斷更新,詳情請留意網站/app內資訊!
由即日起至9月30日期間:
● pandamart
● 惠康
● Market Place
● 百佳
● FUSION
● TASTE
● 屈臣氏
● Feather & Bone
● 日本城
● 適用於指定生活百貨及pandamart新客戶的首張生活百貨或pandamart的訂單滿$240(不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後)
● 只限指定商店門市
● 優惠或不適用於foodpanda平台上的所有商品,特定商品不適用於此優惠
● 每張訂單最高折扣為$60,每個帳戶限用一次
● 名額有限,先到先得,送完即止(即優惠期或會提早結束)
● 受條款及細則約束
5.foodpanda：外賣自取優惠高達6折！
於指定精選餐廳訂購外賣自取,滿指定金額的訂單無需優惠碼可享高達6折優惠!
優惠由即日起至9月30日期間:
1. KFC - 6折優惠
2. 米線陣 - 7折優惠
3. 那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ - 6折優惠
4. 銀龍粉麵茶餐廳 - 65折優惠
5. 譽居 - 65折優惠
6. 豆乳狂人 - 6折優惠
7. 天仁茗茶 - 65折優惠
8. MOS Burger (1-14日 - 65折優惠)
將會每週更新商戶名單,尚有其他餐廳提供外賣自取高達6折優惠,詳情請留意網站/app內資訊
● 適用於指定客戶及指定餐廳分店滿指定金額(不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後)的外賣
自取訂單
● 名額有限,先到先得,送完即止(即優惠期或會提早結束)
● 受條款及細則約束
6.foodpanda：pandapro會員減$10！
pandapro會員外賣自取訂單憑優惠碼「PUPRO10」即減$10!
● 優惠期限:即日起至9月30日
● 適用於pandapro會員的外賣自取訂單,並須消費滿$1(不連運費、平台費及其他適用費用)。
● 每月限用1次
● 受條款及細則約束
7.foodpanda：生活百貨/pandamart新客戶減$85
生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨或pandamart買滿$200的首張訂單,憑優惠碼「PROQC」即享40%折扣(折扣上限為$85)。生活百貨商戶名單將不斷更新,詳情請留意網站/app內資訊!
由即日起至9月30日期間:
● pandamart
● 惠康
● Market Place
● 百佳
● FUSION
● TASTE
● 屈臣氏
● 日本城
● 只限指定pandapro會員使用
● 適用於指定生活百貨或pandamart新客戶的首張生活百貨或pandamart訂單
● 只限指定商店門市
● 每張訂單最高折扣限額為$85
● 優惠或不適用於foodpanda平台上的所有商品,特定商品不適用於此優惠;優惠僅適用指定用戶
● 每個帳戶限用一次,名額有限,先到先得
● 受條款及細則約束
8.foodpanda：首張外賣自取訂單 買滿$50即減$25
首張外賣自取訂單 憑優惠碼「PU50」即享半價優惠!
買滿$50即減$25
● 優惠由即日起至9月30日期間
● 適用於滿$50的首張外賣自取訂單
● 每人限用一次；名額有限，先到先得
9.Foodpanda：pandapro新客戶可免費體驗 1 個月 pandapro 訂閱計劃!
● 優惠期限:即日起至2025年12月31日
● 適用於所有全新登記pandapro之用戶
● 於推廣期內,合資格客戶在pandapro 訂閱頁面結賬時，可免費體驗 1 個月 pandapro 訂閱計劃,原價為$99
● 如果你未於免費試用期結束前取消你的 pandapro 登記月費計劃， pandapro 登記月費計劃將自動續訂
● 受條款及細則約束
10.Foodpanda：新客戶於平台首次訂購滿$80憑優惠碼即享半價優惠!
● 優惠期限:即日起至2025年12月31日
● 適用於新客戶首張於應用程式滿$80(不連運費及平台費)的訂單，憑優惠碼「FP120」即可享半價優惠,每張訂單最高折扣為$100
● 每人限用一次,先到先得,額滿即止
● 平台新客戶訂購的首5次訂單,無需優惠碼可享免運費!
11.foodpanda：foodpanda「一人餐」免運費!
「一人餐」即日起免運費,更多星級餐廳及套餐選擇
● 優惠由即日起
● 名額有限,先到先得,送完即止(即優惠期或會提早結束)
● 受條款及細則約束
12.foodpanda：以PayMe訂購外賣自取訂單滿$80憑優惠碼即減$5
以PayMe訂購外賣自取訂單滿$80憑優惠碼「PAYMEPU5」即減$5
● 優惠期限:即日起至9月30日
● 適用於以PayMe訂購滿$80(折扣後及不連運費)的外賣自取訂單
● 每人限用一次;名額有限,先到先得(即優惠期或會提早結束)
● 受條款及細則約束
13.pandapro會員以PayMe訂購美食外送訂單滿$120憑優惠碼即減$12
pandapro會員以PayMe訂購美食外送訂單滿$120憑優惠碼「PAYME12」即減$12
● 優惠期限:即日起至9月30日
● 適用於pandapro會員以PayMe付款滿$120(不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後)的美食外送訂單
● 每人限用一次;名額有限,先到先得(即優惠期或會提早結束)
● 受條款及細則約束
14. foodpanda：pandapro會員以指定滙豐信用卡週末消費滿$200
專享5%PandaPay 回贈獎賞
優惠期限:即日起至12月31日
● 適用於pandapro會員於周六至周日以指定滙豐信用卡消費滿HK$200(連平台費、運費及其他適用費
用並計算折扣後)的美食外送或外賣自取訂單
● 回贈奬賞將按最終應付金額的5%存入你的PandaPay帳戶,每張訂單的回贈奬賞上限為$15
● 每日名額有限;名額有限,先到先得(即優惠期或會提早結束)
● 受其他條款及細則約束。
Keeta
1.Keeta：叫 Keeta 贏取高達 10,000 里數
Keeta 推出超豪華獎賞,9 月 3 日至 9 月 9 日累計兩張外賣送遞訂單、每單實際支付金額達 200 元或以上，即可搶高達 10,000 亞洲萬里通(Asia Miles)里數的大獎。外賣不只送上美食,更可帶來多姿多彩的生活旅程。市面上一般信用卡消費累積過萬元才能兌換 10,000 里，Keeta 用戶只需消費400 元,即有機會贏得 10,000 里、1,200 里、360 里三款獎品之一。除換取機票，亞洲萬里通里數多元化全球旅遊獎勵，更可兌換酒店住宿、體驗行程以至換購實用商品。
「食飯...是為了去更遠的地方」活動詳情
參與資格:活動期間,在任何商戶消費,累積 2 張外賣送遞訂單,每單實際支付金額達 200 元或以上,即可參與搶里數活動。
一獎:10,000 里
二獎:1,200 里
三獎:360 里
獎品發放時間:2025 年 9 月 3 日至 9 月 9 日每天晚上 8 時起，在 Keeta 應用程式的活動頁面。
每日每類獎品數量有限，先到先得。
2.Keeta：多人餐日日賞你$30
每日上午 11 時至晚上 11 時適用，訂單實際支付達 150 元即減 10 元，達 200元即減 20 元。
點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
3.Keeta: 自取開餐最高慳$50!
外賣自取新用戶**於指定餐廳下單達100 元即減 40 元，僅限一次。
現有用戶訂單達80元可享20元優惠、達 100 元可30 元優惠。
點擊首頁專區入口、彈出橫額進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
4.Keeta：自取醒神早餐最高慳$40!
上午 6 時至 10 時30 分,外賣自取新用户**在指定餐廳訂單達 100 元即減40 元，僅限一次。
現有用戶在指定餐廳下單達 60 元即減10 元。
點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
5.Keeta：自取「夏」午茶最高慳$40!
下午 2 時 30 分至 5時,自取新用户**可以享受指定餐廳訂單達 100 元即減40 元,僅限一次。
現有用戶在指定餐廳下單達 75 元即減15 元。
點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
6.Keeta：7-Eleven 自取獨家優惠
即日起至 9 月 9日，在 7-Eleven 訂單達 80 元即減 30元、達 50 元即減10 元;外賣自取新用戶**可享 80 元減40 元優惠。
優 惠 適 用 於 7-Eleven 與牛大人聯名 套 餐 , 包 括 7-SELECTx 牛大人滋味套餐 7-SELECTx牛大人紅燒牛肉韓
式手卷等。
點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
7.Keeta：KFC「口袋卷」系列套餐 75 折
即日起至 9 月 4 日上午 7 時至 11 時，KFC 提供 Keeta 獨家早餐套餐 75 折。
點擊首頁專區入口進入活動頁面領取。數量有限，先到先得。
8.Keeta：PayMe優惠
週六、日適用，訂單實際支付金額達160元，結帳時以PayMe付款即減10元。
結賬時以 PayMe 付款即享折扣優惠 160 元減 10元，每位用戶每星期可用兩次。
常見問題
1. 問：如何取得外賣APP優惠？
答：只要訂購時輸入指定優惠碼即可.......詳情按此
2. 問：外賣APP優惠有什麼至抵優惠？
答：成為Foodpanda的pandapro會員，新客戶可免費體驗 1 個月 pandapro 訂閱計劃......詳情按此
延伸閱讀：oodpanda優惠碼2025｜7月最新promo code！新加盟餐廳/高達$150限時優惠/外賣自取高達6折/免運費免平台費
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
